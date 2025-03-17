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Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Київ • УНН

 • 146573 перегляди

Франція розглядає можливість передачі Україні додаткових винищувачів Mirage-2000 від третіх країн, які їх використовують. Також прискорять постачання ракет і дронів.

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше французьких винищувачів Mirage-2000 від третіх країн. Про це в інтерв’ю виданню Le Parisien заявив президент Франції  Емманюель Макрон, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що нещодавнє перехоплення російської ракети українським Mirage 2000 набуло широкого розголосу. У зв’язку з цим Макрон "не відкинув" можливості передавання Києву додаткових винищувачів, зокрема "з третіх країн, які ними користуються".

Видання La Dépêche із посиланням на слова Макрона повідомляє, що Франція також працює над прискоренням постачання ракет і безпілотників, які Україна визначила як пріоритетні.

Нагадаємо

Еммануель Макрон заявив, що росія не виявляє щирого бажання миру та ігнорує пропозиції перемир'я. Він закликав до спільного тиску США на рф для досягнення припинення вогню.

Президент Франції Еммануель Макрон має намір переконати країни Євросоюзу купувати зброю в європейських виробників. Він пропонує альтернативи американським Patriot та F-35.

Перші фото з кабіни Mirage-2000: як французькі винищувачі захищають Україну07.03.25, 21:48 • 26183 перегляди

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