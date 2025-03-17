Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше французьких винищувачів Mirage-2000 від третіх країн. Про це в інтерв’ю виданню Le Parisien заявив президент Франції Емманюель Макрон, передає УНН.

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Зазначається, що нещодавнє перехоплення російської ракети українським Mirage 2000 набуло широкого розголосу. У зв’язку з цим Макрон "не відкинув" можливості передавання Києву додаткових винищувачів, зокрема "з третіх країн, які ними користуються".

Видання La Dépêche із посиланням на слова Макрона повідомляє, що Франція також працює над прискоренням постачання ракет і безпілотників, які Україна визначила як пріоритетні.

Нагадаємо

Еммануель Макрон заявив, що росія не виявляє щирого бажання миру та ігнорує пропозиції перемир'я. Він закликав до спільного тиску США на рф для досягнення припинення вогню.

Президент Франції Еммануель Макрон має намір переконати країни Євросоюзу купувати зброю в європейських виробників. Він пропонує альтернативи американським Patriot та F-35.

Перші фото з кабіни Mirage-2000: як французькі винищувачі захищають Україну