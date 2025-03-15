Макрон хоче, щоб тиск на москву був явним для припинення вогню в Україні

рф повинна відповісти чітко, і має бути явний тиск у поєднанні зі Сполученими Штатами, щоб досягти цього припинення вогню. На цьому наголосив президент Франції Еммануель Макрон, передає УНН із посиланням на Lemonde та AFP.

За даними ЗМІ, після відеоконференції, організованої Лондоном, президент Франції заявив, що росія "не справляє враження щирого бажання миру", "не реагує на пропозицію США та України" про місячне перемир’я, "інтенсифікує бойові дії", а президент росії володимир путін "хоче отримати все, а потім вести переговори".

"Якщо ми хочемо миру, росія повинна відповісти чітко, і має бути явний тиск у поєднанні зі Сполученими Штатами, щоб досягти цього припинення вогню", – додав пан Макрон.

Прем'єр Нідерландів заявив про необхідність "чинити тиск на росію"

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Президент України наголосив на важливості визначення чіткої позиції щодо гарантій безпеки для досягнення надійного миру. Також він акцентував увагу на необхідності нарощування виробництва зброї в Європі.