Макрон хочет, чтобы давление на москву было явным для прекращения огня в Украине

рф должна ответить четко, и должно быть явное давление в сочетании с Соединенными Штатами, чтобы достичь этого прекращения огня. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает УНН со ссылкой на Lemonde и AFP.

По данным СМИ, после видеоконференции, организованной Лондоном, президент Франции заявил, что россия "не производит впечатления искреннего желания мира", "не реагирует на предложение США и Украины" о месячном перемирии, "интенсифицирует боевые действия", а президент россии владимир путин "хочет получить все, а затем вести переговоры".

"Если мы хотим мира, россия должна ответить четко, и должно быть явное давление в сочетании с Соединенными Штатами, чтобы достичь этого прекращения огня", – добавил господин Макрон.

Премьер Нидерландов заявил о необходимости "оказать давление на россию"

Напомним

Президент Украины отметил важность определения четкой позиции относительно гарантий безопасности для достижения надежного мира. Также он акцентировал внимание на необходимости наращивания производства оружия в Европе.