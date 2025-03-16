Макрон закликає країни ЄС купувати європейську зброю замість американської

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
17:29 • 29780 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
16:38 • 45492 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 50494 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 56335 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 68447 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 57030 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56150 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 120305 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82043 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 226756 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
58%
Популярнi новини

"Укрпошта" закупляла курячі ноги для самозахисту листонош від собак

9 квітня, 13:03 • 14498 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21453 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18291 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17080 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

17:52 • 18648 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 88821 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 120305 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 226756 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 403706 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 396101 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олександр Сирський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Німеччина

Київ

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

16:54 • 11188 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17086 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18296 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21456 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75301 перегляди
Актуальне

The New York Times

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Готовність 2030

FGM-148 Javelin

Макрон закликає країни ЄС купувати європейську зброю замість американської

Київ • УНН

 • 19962 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон має намір переконати країни Євросоюзу купувати зброю в європейських виробників. Він пропонує альтернативи американським Patriot та F-35.

Макрон закликає країни ЄС купувати європейську зброю замість американської

Президент Франції Еммануель Макрон хоче переконати країни Європейського союзу припинити купувати американське озброєння і звернути увагу на європейських виробників. Про це інформує Politico із посиланням на спільне інтервʼю Макрона кільком французьким ЗМІ, передає УНН.  

Деталі

Французький президент заявив, що хоче переконати інші європейські країни, які зараз "купують американське" військове обладнання, перейти на місцеві варіанти озброєння.

Я маю намір піти і переконати європейські держави, які звикли купувати американське. Тим, хто купує Patriot, слід запропонувати франко-італійський ЗРК нового покоління SAMP/T. Тим, хто купує F-35, слід запропонувати Rafale. Це спосіб збільшити темпи виробництва

- зауважив Еммануель Макрон.

Президент також зазначив, що попросив французькі оборонні компанії скоротити бюрократичну тяганину і скоротити витрати, щоб стати привабливішим варіантом для замовників.

Нагадаємо

ЄС планує виділити 150 млрд євро на розвиток оборонної промисловості. Франція наполягає на використанні коштів лише всередині ЄС, тоді як Німеччина хоче залучити країни-партнери.

Макрон хоче, щоб тиск на москву був явним для припинення вогню в Україні15.03.25, 17:14 • 25232 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаПолітика
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot
Європейський Союз
Еммануель Макрон
Франція
Німеччина
Сполучені Штати
Brent
$65.78
Bitcoin
$83,279.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,099.10
Ethereum
$1,671.29