Макрон закликає країни ЄС купувати європейську зброю замість американської

Президент Франції Еммануель Макрон хоче переконати країни Європейського союзу припинити купувати американське озброєння і звернути увагу на європейських виробників. Про це інформує Politico із посиланням на спільне інтервʼю Макрона кільком французьким ЗМІ, передає УНН.

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Французький президент заявив, що хоче переконати інші європейські країни, які зараз "купують американське" військове обладнання, перейти на місцеві варіанти озброєння.

Я маю намір піти і переконати європейські держави, які звикли купувати американське. Тим, хто купує Patriot, слід запропонувати франко-італійський ЗРК нового покоління SAMP/T. Тим, хто купує F-35, слід запропонувати Rafale. Це спосіб збільшити темпи виробництва - зауважив Еммануель Макрон.

Президент також зазначив, що попросив французькі оборонні компанії скоротити бюрократичну тяганину і скоротити витрати, щоб стати привабливішим варіантом для замовників.

Нагадаємо

ЄС планує виділити 150 млрд євро на розвиток оборонної промисловості. Франція наполягає на використанні коштів лише всередині ЄС, тоді як Німеччина хоче залучити країни-партнери.

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