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Макрон призывает страны ЕС покупать европейское оружие вместо американского

Киев • УНН

 • 19917 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен убедить страны Евросоюза покупать оружие у европейских производителей. Он предлагает альтернативы американским Patriot и F-35.

Макрон призывает страны ЕС покупать европейское оружие вместо американского

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет убедить страны Европейского союза прекратить покупать американское вооружение и обратить внимание на европейских производителей. Об этом сообщает Politico со ссылкой на совместное интервью Макрона нескольким французским СМИ, передает УНН.  

Детали

Французский президент заявил, что хочет убедить другие европейские страны, которые сейчас "покупают американское" военное оборудование, перейти на местные варианты вооружения.

Я намерен пойти и убедить европейские государства, которые привыкли покупать американское. Тем, кто покупает Patriot, следует предложить франко-итальянский ЗРК нового поколения SAMP/T. Тем, кто покупает F-35, следует предложить Rafale. Это способ увеличить темпы производства

- отметил Эммануэль Макрон.

Президент также отметил, что попросил французские оборонные компании сократить бюрократическую волокиту и сократить расходы, чтобы стать более привлекательным вариантом для заказчиков.

Напомним

ЕС планирует выделить 150 млрд евро на развитие оборонной промышленности. Франция настаивает на использовании средств только внутри ЕС, тогда как Германия хочет привлечь страны-партнеры.

Макрон хочет, чтобы давление на москву было явным для прекращения огня в Украине15.03.25, 17:14 • 25231 просмотр

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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