Украина может получить больше истребителей Mirage-2000 от третьих стран - Макрон
Киев • УНН
Франция рассматривает возможность передачи Украине дополнительных истребителей Mirage-2000 от третьих стран, которые их используют. Также ускорят поставки ракет и дронов.
Украина может получить больше французских истребителей Mirage-2000 от третьих стран. Об этом в интервью изданию Le Parisien заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает УНН.
Детали
Отмечается, что недавний перехват российской ракеты украинским Mirage 2000 получил широкую огласку. В связи с этим Макрон "не исключил" возможности передачи Киеву дополнительных истребителей, в частности "из третьих стран, которые ими пользуются".
Издание La Dépêche со ссылкой на слова Макрона сообщает, что Франция также работает над ускорением поставок ракет и беспилотников, которые Украина определила как приоритетные.
Напомним
Эммануэль Макрон заявил, что россия не проявляет искреннего желания мира и игнорирует предложения перемирия. Он призвал к совместному давлению США на рф для достижения прекращения огня.
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен убедить страны Евросоюза покупать оружие у европейских производителей. Он предлагает альтернативы американским Patriot и F-35.
Первые фото из кабины Mirage-2000: как французские истребители защищают Украину07.03.25, 21:48 • 26182 просмотра