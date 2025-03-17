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Украина может получить больше истребителей Mirage-2000 от третьих стран - Макрон

Киев • УНН

 • 146552 просмотра

Франция рассматривает возможность передачи Украине дополнительных истребителей Mirage-2000 от третьих стран, которые их используют. Также ускорят поставки ракет и дронов.

Украина может получить больше истребителей Mirage-2000 от третьих стран - Макрон

Украина может получить больше французских истребителей Mirage-2000 от третьих стран. Об этом в интервью изданию Le Parisien заявил президент Франции  Эмманюэль Макрон, передает УНН.

Детали

Отмечается, что недавний перехват российской ракеты украинским Mirage 2000 получил широкую огласку. В связи с этим Макрон "не исключил" возможности передачи Киеву дополнительных истребителей, в частности "из третьих стран, которые ими пользуются".

Издание La Dépêche со ссылкой на слова Макрона сообщает, что Франция также работает над ускорением поставок ракет и беспилотников, которые Украина определила как приоритетные.

Напомним

Эммануэль Макрон заявил, что россия не проявляет искреннего желания мира и игнорирует предложения перемирия. Он призвал к совместному давлению США на рф для достижения прекращения огня.

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен убедить страны Евросоюза покупать оружие у европейских производителей. Он предлагает альтернативы американским Patriot и F-35.

Первые фото из кабины Mirage-2000: как французские истребители защищают Украину07.03.25, 21:48 • 26182 просмотра

Вита Зеленецкая

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