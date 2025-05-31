Українські літаки F-16 та Mirage інтегрують у "військовий Wi-Fi" НАТО
Київ • УНН
Україна підписала угоду з НАТО для інтеграції авіації в єдину цифрову систему. Це дозволить обмінюватися даними з літаками, ППО та іншими компонентами оборони Альянсу.
Україна підключається до авіаційної системи НАТО. Літаки ЗСУ координуватимуться з союзниками через цифровий інтерфейс. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, пише УНН.
Україна підписала ліцензійну угоду на використання програмного забезпечення НАТО - Системного інтерфейсу Центру управління і оповіщення (CRC System Interface, CSI)
Цей крок дозволить українським Повітряним силам працювати в єдиній цифровій системі з авіацією країн Альянсу.
CSI - це частина бойової системи управління, яка працює через протокол Link-16, відомий як "військовий Wi-Fi" НАТО.
Саме через нього здійснюється обмін інформацією між літаками (зокрема F-16 і Mirage 2000), системами ППО й ПРО (Patriot) та іншими компонентами оборони.
Угоду реалізували завдяки спільним зусиллям Міністерства оборони, Генштабу, Повітряних сил та міжнародних партнерів.
Програму використовують майже всі члени Альянсу, тому її інтеграція - ключ до повної взаємосумісності українських сил із партнерами.
"Не просто мріємо про спільні операції з союзниками, а робимо це реальністю", - написала Черногоренко.
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