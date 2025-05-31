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Украинские самолеты F-16 и Mirage интегрируют в "военный Wi-Fi" НАТО

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Украина подписала соглашение с НАТО для интеграции авиации в единую цифровую систему. Это позволит обмениваться данными с самолетами, ПВО и другими компонентами обороны Альянса.

Украинские самолеты F-16 и Mirage интегрируют в "военный Wi-Fi" НАТО

Украина подключается к авиационной системе НАТО. Самолеты ВСУ будут координироваться с союзниками через цифровой интерфейс. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, пишет УНН.

Украина подписала лицензионное соглашение на использование программного обеспечения НАТО - Системного интерфейса Центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI)

- говорится в сообщении.

Этот шаг позволит украинским Воздушным силам работать в единой цифровой системе с авиацией стран Альянса.

CSI - это часть боевой системы управления, которая работает через протокол Link-16, известный как "военный Wi-Fi" НАТО.

Именно через него осуществляется обмен информацией между самолетами (в частности F-16 и Mirage 2000), системами ПВО и ПРО (Patriot) и другими компонентами обороны.

Соглашение реализовали благодаря совместным усилиям Министерства обороны, Генштаба, Воздушных сил и международных партнеров.

Программу используют почти все члены Альянса, поэтому ее интеграция - ключ к полной взаимосовместимости украинских сил с партнерами.

"Не просто мечтаем о совместных операциях с союзниками, а делаем это реальностью", - написала Черногоренко.

Последние F-16 для Украины покинули Нидерланды26.05.25, 19:59 • 2918 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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