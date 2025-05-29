Франція модернізує авіабазу за 1,7 мільярда доларів для розміщення ядерних бомбардувальників

$41.590.09
47.080.23
ukenru
Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський
10:11 • 3422 перегляди

Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський

08:40 • 15436 перегляди

Нова зустріч у форматі "Рамштайн" пройде 4 червня - НАТО

Ексклюзив
08:12 • 21463 перегляди

Коли відмова від глютену - не про моду: що таке целіакія і як із нею жити

06:00 • 37984 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

28 травня, 17:16 • 53719 перегляди

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

Ексклюзив
28 травня, 14:57 • 97280 перегляди

Закінчення "торговельного безвізу" між Україною та ЄС: експерт назвав можливі варіанти розвитку ситуації

Ексклюзив
28 травня, 12:43 • 100429 перегляди

"Сіра" економія: юрист розповів про головні ознаки схем із дроблення бізнесу в торгівлі технікою

28 травня, 10:11 • 110537 перегляди

Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський

Ексклюзив
28 травня, 09:43 • 100351 перегляди

Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

Ексклюзив
28 травня, 07:55 • 171082 перегляди

Галущенко про можливі плани рф перезапустити ЗАЕС: "Можуть призвести до непередбачуваних наслідків"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3.9м/с
64%
743мм
Популярнi новини

Суд США зупинив дію більшості імпортних тарифів Трампа

29 травня, 00:59 • 17745 перегляди

У ніч на 29 травня москву атакували безпілотники: під удар потрапив житловий комплекс

29 травня, 02:03 • 71535 перегляди

На Миколаївщині затримали чоловіка за зґвалтування односельчанки: подробиці

29 травня, 02:35 • 42095 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

06:22 • 18755 перегляди

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

07:36 • 9054 перегляди
Публікації

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

06:00 • 37982 перегляди

Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері

28 травня, 14:15 • 130350 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

28 травня, 05:00 • 208153 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 218674 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

27 травня, 14:30 • 222982 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Джон Хілі

Марк Рютте

Віталій Кім

Павло Дуров

Іван Федоров

Актуальні місця

Харківська область

Румунія

Миколаївська область

Берлін

Київ

Реклама
УНН Lite

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

07:36 • 9564 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

06:22 • 19042 перегляди

The Last Of Us: творці серіалу натякнули на повернення Педро Паскаля у третьому сезоні

28 травня, 13:39 • 80612 перегляди

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

28 травня, 08:54 • 141073 перегляди

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 79882 перегляди
Актуальне

Telegram

Dassault Rafale

Дассо Міраж 2000

The New York Times

ChatGPT

Франція модернізує авіабазу за 1,7 мільярда доларів для розміщення ядерних бомбардувальників

Київ • УНН

 • 1200 перегляди

Франція розпочала масштабну реконструкцію авіабази Люксей-Сен-Совер вартістю 1,7 млрд доларів. Це робиться для розміщення новітніх винищувачів Rafale та ракет ASN4G з ядерним потенціалом.

Франція модернізує авіабазу за 1,7 мільярда доларів для розміщення ядерних бомбардувальників

Через зростання занепокоєння щодо безпеки в Європі, Франція розпочала реконструкцію авіабази вартістю 1,7 мільярда доларів у віддалених пагорбах на сході країни, щоб вона могла приймати бомбардувальники з ядерною зброєю. Про це повідомляє YahooNews, передає УНН.

Деталі

Роботи триватимуть десять років, але з 2035 року база Люксей-Сен-Совер буде вдвічі більшою за нинішню, і на ній будуть розміщені гіперзвукові ракети нового покоління, які будуть нести 50 французьких винищувачів Rafale.

Президент Еммануель Макрон оголосив, що вона стане першою базою, де будуть розміщені новітні винищувачі Rafale та французькі ракети класу "повітря-земля" ASN4G, здатні нести ядерну зброю.

Люксей стане четвертою, але найсучаснішою базою у Франції, здатною зберігати ядерну зброю.

Наразі на базі є близько 20 реактивних літаків Mirage-2000, які більше не виробляються.

Його трикутні ангари датуються 1952 роком, за словами командира бази, полковника Еммануеля Ру. За словами Ру, вони "добре використовувалися", і він сказав, що бачив там фотографії президента Шарля де Голля у 1962 році.

Оскільки ядерним базам надається додатковий захист, "нам доведеться посилити заходи безпеки та всю інфраструктуру, щоб встигнути налагодити роботу", – сказав полковник, порівнявши свою роботу з "будівництвом собору".

У нас є 10 років, щоб побудувати найкращу базу у Франції з літаками, яких (поки що) не існує, ядерною зброєю, якої не існує, та техніками, які ще не навчаються

- сказав Ру.

Люксей буде закритий між 2029 і 2032 роками для проведення ключових робіт та прибуття перших Rafale.

Пілотів буде вчетверо більше, ніж зараз, оскільки у Rafale є два екіпажі. 300 техніків, які зараз перебувають на базі, збільшаться до 1000, коли нова база буде повністю функціональною.

"Логістика виграє війну", – сказав Ру, який наголосив на важливості швидкості в підготовці літаків до швидших ротацій між рейсами. Двигун Rafale можна замінити за одну годину, а катапультне крісло – за 15 хвилин, сказав він.

Пілоти на базі, чиї імена не називаються, також заявили, що готові носити ядерну зброю.

Це зброя останнього заходу, але я думаю, що ми всі готові використати її для захисту наших близьких та нашої країни

- сказав один із них.

Люксей розташований поблизу кордону Франції з Німеччиною, Швейцарією, Люксембургом та Бельгією, і це розташування також може виявитися стратегічним.

Макрон також заявив, що з огляду на те, що російське вторгнення в Україну вирує та посилює занепокоєння в решті Європи, Франція готова розпочати обговорення з іншими європейськими країнами можливого розгортання французьких ядерних літаків.

"Я визначу рамки дуже конкретним чином у найближчі тижні та місяці", – сказав Макрон у телевізійному інтерв’ю цього місяця.

росія вже засудила його коментарі.

Поширення ядерної зброї на європейському континенті не додасть безпеки, передбачуваності чи стабільності європейському континенту

- заявив речник кремля дмитро пєсков.

Нагадаємо

На початку травня Генсек НАТО Марк Рютте запропонував членам альянсу збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП. Додаткові 1,5% підуть на ширші витрати, пов'язані з безпекою.

Пізніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Берлін приймає вимогу США щодо збільшення витрат на оборону країнами НАТО до 5% ВВП. Фрідріх Мерц заявив, що кожен відсоток обійдеться в 45 мільярдів євро.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

Новини Світу
Dassault Rafale
Дассо Міраж 2000
Марк Рютте
НАТО
Швейцарія
Емманюель Макрон
Люксембург
Франція
Бельгія
Європа
Німеччина
Україна
Brent
$65.17
Bitcoin
$108,527.30
S&P 500
$5,909.48
Tesla
$358.81
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,306.41
Ethereum
$2,736.77