Через зростання занепокоєння щодо безпеки в Європі, Франція розпочала реконструкцію авіабази вартістю 1,7 мільярда доларів у віддалених пагорбах на сході країни, щоб вона могла приймати бомбардувальники з ядерною зброєю. Про це повідомляє YahooNews, передає УНН.

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Роботи триватимуть десять років, але з 2035 року база Люксей-Сен-Совер буде вдвічі більшою за нинішню, і на ній будуть розміщені гіперзвукові ракети нового покоління, які будуть нести 50 французьких винищувачів Rafale.

Президент Еммануель Макрон оголосив, що вона стане першою базою, де будуть розміщені новітні винищувачі Rafale та французькі ракети класу "повітря-земля" ASN4G, здатні нести ядерну зброю.

Люксей стане четвертою, але найсучаснішою базою у Франції, здатною зберігати ядерну зброю.

Наразі на базі є близько 20 реактивних літаків Mirage-2000, які більше не виробляються.

Його трикутні ангари датуються 1952 роком, за словами командира бази, полковника Еммануеля Ру. За словами Ру, вони "добре використовувалися", і він сказав, що бачив там фотографії президента Шарля де Голля у 1962 році.

Оскільки ядерним базам надається додатковий захист, "нам доведеться посилити заходи безпеки та всю інфраструктуру, щоб встигнути налагодити роботу", – сказав полковник, порівнявши свою роботу з "будівництвом собору".

У нас є 10 років, щоб побудувати найкращу базу у Франції з літаками, яких (поки що) не існує, ядерною зброєю, якої не існує, та техніками, які ще не навчаються - сказав Ру.

Люксей буде закритий між 2029 і 2032 роками для проведення ключових робіт та прибуття перших Rafale.

Пілотів буде вчетверо більше, ніж зараз, оскільки у Rafale є два екіпажі. 300 техніків, які зараз перебувають на базі, збільшаться до 1000, коли нова база буде повністю функціональною.

"Логістика виграє війну", – сказав Ру, який наголосив на важливості швидкості в підготовці літаків до швидших ротацій між рейсами. Двигун Rafale можна замінити за одну годину, а катапультне крісло – за 15 хвилин, сказав він.

Пілоти на базі, чиї імена не називаються, також заявили, що готові носити ядерну зброю.

Це зброя останнього заходу, але я думаю, що ми всі готові використати її для захисту наших близьких та нашої країни - сказав один із них.

Люксей розташований поблизу кордону Франції з Німеччиною, Швейцарією, Люксембургом та Бельгією, і це розташування також може виявитися стратегічним.

Макрон також заявив, що з огляду на те, що російське вторгнення в Україну вирує та посилює занепокоєння в решті Європи, Франція готова розпочати обговорення з іншими європейськими країнами можливого розгортання французьких ядерних літаків.

"Я визначу рамки дуже конкретним чином у найближчі тижні та місяці", – сказав Макрон у телевізійному інтерв’ю цього місяця.

росія вже засудила його коментарі.

Поширення ядерної зброї на європейському континенті не додасть безпеки, передбачуваності чи стабільності європейському континенту - заявив речник кремля дмитро пєсков.

Нагадаємо

На початку травня Генсек НАТО Марк Рютте запропонував членам альянсу збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП. Додаткові 1,5% підуть на ширші витрати, пов'язані з безпекою.

Пізніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Берлін приймає вимогу США щодо збільшення витрат на оборону країнами НАТО до 5% ВВП. Фрідріх Мерц заявив, що кожен відсоток обійдеться в 45 мільярдів євро.