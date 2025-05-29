Из-за растущей обеспокоенности по поводу безопасности в Европе, Франция начала реконструкцию авиабазы стоимостью 1,7 миллиарда долларов в отдаленных холмах на востоке страны, чтобы она могла принимать бомбардировщики с ядерным оружием. Об этом сообщает YahooNews, передает УНН.

Детали

Работы продлятся десять лет, но с 2035 года база Люксей-Сен-Совер будет вдвое больше нынешней, и на ней будут размещены гиперзвуковые ракеты нового поколения, которые будут нести 50 французских истребителей Rafale.

Президент Эммануэль Макрон объявил, что она станет первой базой, где будут размещены новейшие истребители Rafale и французские ракеты класса "воздух-земля" ASN4G, способные нести ядерное оружие.

Люксей станет четвертой, но самой современной базой во Франции, способной хранить ядерное оружие.

Сейчас на базе около 20 реактивных самолетов Mirage-2000, которые больше не производятся.

Его треугольные ангары датируются 1952 годом, по словам командира базы, полковника Эммануэля Ру. По словам Ру, они "хорошо использовались", и он сказал, что видел там фотографии президента Шарля де Голля в 1962 году.

Поскольку ядерным базам предоставляется дополнительная защита, "нам придется усилить меры безопасности и всю инфраструктуру, чтобы успеть наладить работу", – сказал полковник, сравнив свою работу со "строительством собора".

У нас есть 10 лет, чтобы построить лучшую базу во Франции с самолетами, которых (пока что) не существует, ядерным оружием, которого не существует, и техниками, которые еще не учатся - сказал Ру.

Люксей будет закрыт между 2029 и 2032 годами для проведения ключевых работ и прибытия первых Rafale.

Пилотов будет в четыре раза больше, чем сейчас, поскольку у Rafale есть два экипажа. 300 техников, которые сейчас находятся на базе, увеличатся до 1000, когда новая база будет полностью функциональной.

"Логистика выигрывает войну", – сказал Ру, который подчеркнул важность скорости в подготовке самолетов к более быстрым ротациям между рейсами. Двигатель Rafale можно заменить за один час, а катапультное кресло – за 15 минут, сказал он.

Пилоты на базе, чьи имена не называются, также заявили, что готовы носить ядерное оружие.

Это оружие последнего средства, но я думаю, что мы все готовы использовать его для защиты наших близких и нашей страны - сказал один из них.

Люксей расположен вблизи границы Франции с Германией, Швейцарией, Люксембургом и Бельгией, и это расположение также может оказаться стратегическим.

Макрон также заявил, что, учитывая то, что российское вторжение в Украину бушует и усиливает беспокойство в остальной Европе, Франция готова начать обсуждение с другими европейскими странами возможного развертывания французских ядерных самолетов.

"Я определю рамки очень конкретным образом в ближайшие недели и месяцы", – сказал Макрон в телевизионном интервью в этом месяце.

россия уже осудила его комментарии.

Распространение ядерного оружия на европейском континенте не добавит безопасности, предсказуемости или стабильности европейскому континенту - заявил представитель кремля дмитрий песков.

Напомним

В начале мая Генсек НАТО Марк Рютте предложил членам альянса увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП. Дополнительные 1,5% пойдут на более широкие расходы, связанные с безопасностью.

Позже министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что Берлин принимает требование США об увеличении расходов на оборону странами НАТО до 5% ВВП. Фридрих Мерц заявил, что каждый процент обойдется в 45 миллиардов евро.