Франция модернизирует авиабазу за 1,7 миллиарда долларов для размещения ядерных бомбардировщиков
Киев • УНН
Франция начала масштабную реконструкцию авиабазы Люксей-Сен-Совер стоимостью 1,7 млрд долларов. Это делается для размещения новейших истребителей Rafale и ракет ASN4G с ядерным потенциалом.
Из-за растущей обеспокоенности по поводу безопасности в Европе, Франция начала реконструкцию авиабазы стоимостью 1,7 миллиарда долларов в отдаленных холмах на востоке страны, чтобы она могла принимать бомбардировщики с ядерным оружием. Об этом сообщает YahooNews, передает УНН.
Детали
Работы продлятся десять лет, но с 2035 года база Люксей-Сен-Совер будет вдвое больше нынешней, и на ней будут размещены гиперзвуковые ракеты нового поколения, которые будут нести 50 французских истребителей Rafale.
Президент Эммануэль Макрон объявил, что она станет первой базой, где будут размещены новейшие истребители Rafale и французские ракеты класса "воздух-земля" ASN4G, способные нести ядерное оружие.
Люксей станет четвертой, но самой современной базой во Франции, способной хранить ядерное оружие.
Сейчас на базе около 20 реактивных самолетов Mirage-2000, которые больше не производятся.
Его треугольные ангары датируются 1952 годом, по словам командира базы, полковника Эммануэля Ру. По словам Ру, они "хорошо использовались", и он сказал, что видел там фотографии президента Шарля де Голля в 1962 году.
Поскольку ядерным базам предоставляется дополнительная защита, "нам придется усилить меры безопасности и всю инфраструктуру, чтобы успеть наладить работу", – сказал полковник, сравнив свою работу со "строительством собора".
У нас есть 10 лет, чтобы построить лучшую базу во Франции с самолетами, которых (пока что) не существует, ядерным оружием, которого не существует, и техниками, которые еще не учатся
Люксей будет закрыт между 2029 и 2032 годами для проведения ключевых работ и прибытия первых Rafale.
Пилотов будет в четыре раза больше, чем сейчас, поскольку у Rafale есть два экипажа. 300 техников, которые сейчас находятся на базе, увеличатся до 1000, когда новая база будет полностью функциональной.
"Логистика выигрывает войну", – сказал Ру, который подчеркнул важность скорости в подготовке самолетов к более быстрым ротациям между рейсами. Двигатель Rafale можно заменить за один час, а катапультное кресло – за 15 минут, сказал он.
Пилоты на базе, чьи имена не называются, также заявили, что готовы носить ядерное оружие.
Это оружие последнего средства, но я думаю, что мы все готовы использовать его для защиты наших близких и нашей страны
Люксей расположен вблизи границы Франции с Германией, Швейцарией, Люксембургом и Бельгией, и это расположение также может оказаться стратегическим.
Макрон также заявил, что, учитывая то, что российское вторжение в Украину бушует и усиливает беспокойство в остальной Европе, Франция готова начать обсуждение с другими европейскими странами возможного развертывания французских ядерных самолетов.
"Я определю рамки очень конкретным образом в ближайшие недели и месяцы", – сказал Макрон в телевизионном интервью в этом месяце.
россия уже осудила его комментарии.
Распространение ядерного оружия на европейском континенте не добавит безопасности, предсказуемости или стабильности европейскому континенту
Напомним
В начале мая Генсек НАТО Марк Рютте предложил членам альянса увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП. Дополнительные 1,5% пойдут на более широкие расходы, связанные с безопасностью.
Позже министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что Берлин принимает требование США об увеличении расходов на оборону странами НАТО до 5% ВВП. Фридрих Мерц заявил, что каждый процент обойдется в 45 миллиардов евро.