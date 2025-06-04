Тризуб в небе: французские истребители Mirage 2000 совершили полет над Черным морем
Киев • УНН
Французские истребители Mirage 2000 совершили полет над Черным морем, образовав в небе трезубец. Этот жест стал символом поддержки Украины и стратегического партнерства с Францией.
Патруль французских истребителей Mirage 2000 совершил демонстрационный полет над Черным морем. Пилоты выполнили пролет по особой траектории, напоминающей очертания трезубца - символа национального герба Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Детали
Особый маршрут судов Mirage 2000 сразу же был замечен на общедоступных платформах отслеживания полетов, таких как Flightradar24.
Его зафиксировали не только российские радары, но и миллионы пользователей по всему миру, он появился в лентах новостей социальных сетей, в СМИ и на экранах смартфонов. Этот жест является демонстрацией поддержки, солидарности и стратегического партнерства с Украиной
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Как подчеркнули в Воздушных силах, для Украины этот жест имеет больше, чем просто символическое значение. Он иллюстрирует международную поддержку и готовность союзников к действиям.
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины выражают благодарность французским партнерам за эту четкую и публичную демонстрацию поддержки.
Напомним
В марте текущего года, после перехвата российской ракеты украинским Mirage 2000, получившего широкую огласку, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Украина может получить больше французских истребителей Mirage-2000 от третьих стран.
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