Зеленський годину говорив з Макроном: у фокусі - посилення ППО, є домовленість про нових пілотів для Mirage

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів годинну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном, обговоривши оборонні потреби України, зміцнення ППО, у тому числі ракети для SAMP/T та дрони-перехоплювачі, та підготовку нових пілотів для літаків Mirage, пише УНН.

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"Дуже змістовна, годинна розмова з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Обговорили ситуацію на передовій та першочергові оборонні потреби України", - написав Зеленський у соцмережах.

Він висловив вдячність Макрону за "дійсно стратегічний погляд та готовність допомагати саме тим, що потрібно нашим воїнам".

"Детально говорили про зміцнення української ППО, зокрема про постачання ракет для систем SAMP/T та фінансування дронів-перехоплювачів. Будемо готувати спільні рішення з Францією та партнерами на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ щодо нових кроків у захисті життя наших людей від російських ударів", - повідомив Зеленський.

Хочу окремо відзначити нашу домовленість про підготовку пілотів для "міражів": Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на додаткових літаках - написав Зеленський.

З його слів, "обговорили нашу роботу у форматі Коаліції охочих та реалізацію домовленостей нещодавньої зустрічі".

Також він подякував Франції за "відчутний внесок у наповнення і просування 18-го пакету санкцій ЄС". "Разом працюємо і з американськими партнерами, щоб росія відчувала дійсно глобальний тиск. Кожен день затягування війни має відображатись дійсно болісними наслідками для росії", - зазначив Президент.

Він зазначив, що з Макроном "скоординували подальші політичні кроки".

Сам Макрон також прокоментував розмову із Зеленським, зазначивши, що "зараз, як ніколи, важливо пам'ятати, що безпека, свобода та майбутнє Європи тісно пов'язані з долею України". "Саме тому разом з нашими партнерами ми продовжуємо підтримувати український народ", - вказав президент Франції у X.

"Ми підтвердили цю рішучість минулого четверга на саміті Коаліції охочих, який ми провели разом з прем'єр-міністром Стармером, і який зібрав 30 глав держав та урядів, а також, вперше, представників США. Разом ми посилюємо тиск на росію, щоб забезпечити безумовне припинення вогню та початок переговорів щодо міцного та тривалого миру. У зв'язку з цим я вітаю ухвалення ЄС сьогодні вранці нового, безпрецедентного пакету санкцій проти росії", - розповів Макрон.

"Російські атаки мають негайно припинитися. У часи випробувань і в часи надії Франція є і залишатиметься на боці України", - наголосив президент Франції.

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