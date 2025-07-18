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Зеленський годину говорив з Макроном: у фокусі - посилення ППО, є домовленість про нових пілотів для Mirage

Київ • УНН

 • 858 перегляди

Президенти України та Франції обговорили оборонні потреби України, зміцнення ППО та підготовку пілотів для "Міражів". Франція підтвердила готовність приймати додаткових пілотів на навчання та працює над спільними рішеннями щодо захисту від російських ударів.

Зеленський годину говорив з Макроном: у фокусі - посилення ППО, є домовленість про нових пілотів для Mirage

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів годинну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном, обговоривши оборонні потреби України, зміцнення ППО, у тому числі ракети для SAMP/T та дрони-перехоплювачі, та підготовку нових пілотів для літаків Mirage, пише УНН.

Деталі

"Дуже змістовна, годинна розмова з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Обговорили ситуацію на передовій та першочергові оборонні потреби України", - написав Зеленський у соцмережах.

Він висловив вдячність Макрону за "дійсно стратегічний погляд та готовність допомагати саме тим, що потрібно нашим воїнам".

"Детально говорили про зміцнення української ППО, зокрема про постачання ракет для систем SAMP/T та фінансування дронів-перехоплювачів. Будемо готувати спільні рішення з Францією та партнерами на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ щодо нових кроків у захисті життя наших людей від російських ударів", - повідомив Зеленський.

Хочу окремо відзначити нашу домовленість про підготовку пілотів для "міражів": Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на додаткових літаках

- написав Зеленський.

З його слів, "обговорили нашу роботу у форматі Коаліції охочих та реалізацію домовленостей нещодавньої зустрічі".

Також він подякував Франції за "відчутний внесок у наповнення і просування 18-го пакету санкцій ЄС". "Разом працюємо і з американськими партнерами, щоб росія відчувала дійсно глобальний тиск. Кожен день затягування війни має відображатись дійсно болісними наслідками для росії", - зазначив Президент.

Він зазначив, що з Макроном "скоординували подальші політичні кроки".

Сам Макрон також прокоментував розмову із Зеленським, зазначивши, що "зараз, як ніколи, важливо пам'ятати, що безпека, свобода та майбутнє Європи тісно пов'язані з долею України". "Саме тому разом з нашими партнерами ми продовжуємо підтримувати український народ", - вказав президент Франції у X.

"Ми підтвердили цю рішучість минулого четверга на саміті Коаліції охочих, який ми провели разом з прем'єр-міністром Стармером, і який зібрав 30 глав держав та урядів, а також, вперше, представників США. Разом ми посилюємо тиск на росію, щоб забезпечити безумовне припинення вогню та початок переговорів щодо міцного та тривалого миру. У зв'язку з цим я вітаю ухвалення ЄС сьогодні вранці нового, безпрецедентного пакету санкцій проти росії", - розповів Макрон.

"Російські атаки мають негайно припинитися. У часи випробувань і в часи надії Франція є і залишатиметься на боці України", - наголосив президент Франції.

Париж не приєднався до ініціативи щодо купівлі зброї США для України: на чому наполягає Макрон16.07.25, 10:04 • 6931 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Dassault Mirage 2000
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Франція
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
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