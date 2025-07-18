Зеленский час говорил с Макроном: в фокусе - усиление ПВО, есть договоренность о новых пилотах для Mirage

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел часовой разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, обсудив оборонные потребности Украины, усиление ПВО, в том числе ракеты для SAMP/T и дроны-перехватчики, а также подготовку новых пилотов для самолетов Mirage, пишет УНН.

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"Очень содержательный, часовой разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Обсудили ситуацию на передовой и первоочередные оборонные потребности Украины", - написал Зеленский в соцсетях.

Он выразил благодарность Макрону за "действительно стратегический взгляд и готовность помогать именно тем, что нужно нашим воинам".

"Подробно говорили об усилении украинской ПВО, в частности о поставках ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков. Будем готовить совместные решения с Францией и партнерами на уровне министров обороны и министров иностранных дел относительно новых шагов в защите жизни наших людей от российских ударов", - сообщил Зеленский.

Хочу отдельно отметить нашу договоренность о подготовке пилотов для "миражей": Франция готова принимать на обучение дополнительных пилотов на дополнительных самолетах - написал Зеленский.

По его словам, "обсудили нашу работу в формате Коалиции желающих и реализацию договоренностей недавней встречи".

Также он поблагодарил Францию за "ощутимый вклад в наполнение и продвижение 18-го пакета санкций ЕС". "Вместе работаем и с американскими партнерами, чтобы россия чувствовала действительно глобальное давление. Каждый день затягивания войны должен отражаться действительно болезненными последствиями для россии", - отметил Президент.

Он отметил, что с Макроном "скоординировали дальнейшие политические шаги".

Сам Макрон также прокомментировал разговор с Зеленским, отметив, что "сейчас, как никогда, важно помнить, что безопасность, свобода и будущее Европы тесно связаны с судьбой Украины". "Именно поэтому вместе с нашими партнерами мы продолжаем поддерживать украинский народ", - указал президент Франции в X.

"Мы подтвердили эту решимость в прошлый четверг на саммите Коалиции желающих, который мы провели вместе с премьер-министром Стармером, и который собрал 30 глав государств и правительств, а также, впервые, представителей США. Вместе мы усиливаем давление на россию, чтобы обеспечить безусловное прекращение огня и начало переговоров относительно прочного и длительного мира. В связи с этим я приветствую принятие ЕС сегодня утром нового, беспрецедентного пакета санкций против россии", - рассказал Макрон.

"Российские атаки должны немедленно прекратиться. Во времена испытаний и во времена надежды Франция есть и будет оставаться на стороне Украины", - подчеркнул президент Франции.

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