Зеленский лишил государственных стипендий легкоатлета Бубку и пловчиху Клочкову

Президент Украины Владимир Зеленский прекратил выплату государственных стипендий знаменитым украинским спортсменам Сергею Бубке и Яне Клочковой. Об этом говорится в указе №967 от 17 декабря, пишет УНН.

Прекратить выплату:… Бубке Сергею Назаровичу государственной стипендии, назначенной Распоряжением Президента Украины от 30 января 2004 года № 14/2004-рп - говорится в указе.

Бубка - советский и украинский легкоатлет (прыжки с шестом), олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, он установил 35 мировых рекордов, с 2005 по 2022 год был президентом Национального олимпийского комитета Украины.

По сообщениям СМИ, Бубка выехал из Украины во время вторжения РФ и проживает вблизи Монако, избегая публичных осуждений агрессии России.

Прыгунью Софию Лыскун, сменившую гражданство на российское, исключили из сборной и лишили всех наград

Также Президент лишил госстипендии пловчиху Яну Клочкову, которая была назначена распоряжением Президента Украины от 15 июля 2009 года.

Клочкова - украинская пловчиха, четырехкратная олимпийская чемпионка на дистанциях 200 и 400 метров, серебряный призер - 800 метров, принесла Украине наибольшее количество золотых олимпийских медалей. В частности, она завоевала 14 медалей на чемпионатах мира (10 золотых и четыре серебряных) и 28 на чемпионатах Европы (14 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых наград).

Согласно информации СМИ, Клочкова живет в оккупированном Крыму и молчит о войне в Украине.

Кроме того, стипендий были лишены олимпийские чемпионы 1996 года по парусному спорту Евгений Браславец и Игорь Матвиенко, а также ряд других олимпийских призеров — прыгун в воду Илья Кваша, пловец Валерий Лозик, гребчиха Инна Фролова и гимнаст Юрий Ермаков.

ФИФА готовит механизм возвращения России к международным соревнованиям через юношеский турнир