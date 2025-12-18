$42.340.15
08:07 • 730 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
07:18 • 3342 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01 • 19200 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 35068 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 37666 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 62674 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 37709 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 28404 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 25390 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 22978 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский лишил государственных стипендий легкоатлета Бубку и пловчиху Клочкову

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский прекратил выплату государственных стипендий Сергею Бубке и Яне Клочковой согласно указу №967 от 17 декабря. Также стипендий лишены другие олимпийские чемпионы и призеры.

Зеленский лишил государственных стипендий легкоатлета Бубку и пловчиху Клочкову

Президент Украины Владимир Зеленский прекратил выплату государственных стипендий знаменитым украинским спортсменам Сергею Бубке и Яне Клочковой. Об этом говорится в указе №967 от 17 декабря, пишет УНН.

Прекратить выплату:… Бубке Сергею Назаровичу государственной стипендии, назначенной Распоряжением Президента Украины от 30 января 2004 года № 14/2004-рп

- говорится в указе.

Бубка - советский и украинский легкоатлет (прыжки с шестом), олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, он установил 35 мировых рекордов, с 2005 по 2022 год был президентом Национального олимпийского комитета Украины.

По сообщениям СМИ, Бубка выехал из Украины во время вторжения РФ и проживает вблизи Монако, избегая публичных осуждений агрессии России.

Прыгунью Софию Лыскун, сменившую гражданство на российское, исключили из сборной и лишили всех наград

Также Президент лишил госстипендии пловчиху Яну Клочкову, которая была назначена распоряжением Президента Украины от 15 июля 2009 года.

Клочкова - украинская пловчиха, четырехкратная олимпийская чемпионка на дистанциях 200 и 400 метров, серебряный призер - 800 метров, принесла Украине наибольшее количество золотых олимпийских медалей. В частности, она завоевала 14 медалей на чемпионатах мира (10 золотых и четыре серебряных) и 28 на чемпионатах Европы (14 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых наград).

Согласно информации СМИ, Клочкова живет в оккупированном Крыму и молчит о войне в Украине.

Кроме того, стипендий были лишены олимпийские чемпионы 1996 года по парусному спорту Евгений Браславец и Игорь Матвиенко, а также ряд других олимпийских призеров — прыгун в воду Илья Кваша, пловец Валерий Лозик, гребчиха Инна Фролова и гимнаст Юрий Ермаков.

ФИФА готовит механизм возвращения России к международным соревнованиям через юношеский турнир

Ольга Розгон

СпортПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Монако
Крым
Владимир Зеленский
Украина