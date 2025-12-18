Зеленський позбавив державних стипендій легкоатлета Бубку та плавчиню Клочкову

Президент України Володимир Зеленський припинив виплату державних стипендій знаменитим українським спортсменам Сергію Бубці та Яні Клочковій. Про це йдеться в указі №967 від 17 грудня, пише УНН.

Припинити виплату:… Бубці Сергію Назаровичу державної стипендії, призначеної Розпорядженням Президента України від 30 січня 2004 року № 14/2004-рп - йдеться в указі.

Бубка - радянський та український легкоатлет (стрибки із жердиною), олімпійський чемпіон, чемпіон світу і Європи, він встановив 35 світових рекордів, з 2005 до 2022 року був президентом Національного олімпійського комітету України.

За повідомленнями ЗМІ Бубка виїхав з України під час вторгнення рф та проживає поблизу Монако, уникаючи публічних засуджень агресії росії.

Також Президент позбавив держстипендії пловчиню Яну Клочкову, яка була призначена розпорядженням Президента України від 15 липня 2009 року.

Клочкова - українська плавчиня, чотирикратна олімпійська чемпіонка на дистанціях 200 та 400 метрів, срібна призерка - 800 метрів, принесла Україні найбільшу кількість золотих олімпійських медалей. Зокрема, вона завоювала 14 медалей на чемпіонатах світу (10 золотих та чотири срібних) та 28 на чемпіонатах Європи (14 золотих,5 срібних та 3 бронзових нагород).

Згідно з інформацією ЗМІ, Клочкова живе в окупованому Криму і мовчить про війну в Україні.

Крім того, стипендій було позбавлено олімпійських чемпіонів 1996 року з вітрильного спорту Євгена Браславця та Ігоря Матвієнка, а також низку інших олімпійських призерів — стрибуна у воду Іллю Квашу, плавця Валерія Лозіка, веслувальницю Інну Фролову та гімнаста Юрія Єрмакова.

