08:07 • 860 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
07:18 • 3440 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 19251 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 35120 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 37702 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 62735 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 37723 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 28405 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 25391 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 22979 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 47365 перегляди
Зеленський позбавив державних стипендій легкоатлета Бубку та плавчиню Клочкову

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Президент України Володимир Зеленський припинив виплату державних стипендій Сергію Бубці та Яні Клочковій згідно з указом №967 від 17 грудня. Також стипендій позбавлено інших олімпійських чемпіонів та призерів.

Зеленський позбавив державних стипендій легкоатлета Бубку та плавчиню Клочкову

Президент України Володимир Зеленський припинив виплату державних стипендій знаменитим українським спортсменам Сергію Бубці та Яні Клочковій. Про це йдеться в указі №967 від 17 грудня, пише УНН.

Припинити виплату:… Бубці Сергію Назаровичу державної стипендії, призначеної Розпорядженням Президента України від 30 січня 2004 року № 14/2004-рп

- йдеться в указі.

Бубка - радянський та український легкоатлет (стрибки із жердиною), олімпійський чемпіон, чемпіон світу і Європи, він встановив 35 світових рекордів, з 2005 до 2022 року був президентом Національного олімпійського комітету України.

За повідомленнями ЗМІ Бубка виїхав з України під час вторгнення рф та проживає поблизу Монако, уникаючи публічних засуджень агресії росії.

Стрибунку Софію Лискун, яка змінила громадянство на російське, виключили зі збірної та позбавили усіх нагород04.12.25, 16:00 • 3508 переглядiв

Також Президент позбавив держстипендії пловчиню Яну Клочкову, яка була призначена розпорядженням Президента України від 15 липня 2009 року.

Клочкова - українська плавчиня, чотирикратна олімпійська чемпіонка на дистанціях 200 та 400 метрів, срібна призерка - 800 метрів, принесла Україні найбільшу кількість золотих олімпійських медалей. Зокрема, вона завоювала 14 медалей на чемпіонатах світу (10 золотих та чотири срібних) та 28 на чемпіонатах Європи (14 золотих,5 срібних та 3 бронзових нагород).

Згідно з інформацією ЗМІ, Клочкова живе в окупованому Криму і мовчить про війну в Україні.

Крім того, стипендій було позбавлено олімпійських чемпіонів 1996 року з вітрильного спорту Євгена Браславця та Ігоря Матвієнка, а також низку інших олімпійських призерів — стрибуна у воду Іллю Квашу, плавця Валерія Лозіка, веслувальницю Інну Фролову та гімнаста Юрія Єрмакова.

ФІФА готує механізм повернення росії до міжнародних змагань через юнацький турнір17.12.25, 18:56 • 2922 перегляди

Ольга Розгон

СпортПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Монако
Крим
Володимир Зеленський
Україна