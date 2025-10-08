$41.320.03
12:14
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
11:52 • 13713 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
10:08 • 18697 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
09:05 • 18662 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
08:55 • 18717 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
07:23 • 17768 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
8 октября, 07:01 • 21009 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
8 октября, 07:01 • 19145 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
8 октября, 06:24 • 17493 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10 • 62136 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
Хранитель

Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко

Киев • УНН

 • 7300 просмотра

Народный депутат Федор Христенко, против которого СБУ расследует уголовное производство, будет свидетельствовать о коррупции и рейдерстве в НАБУ. Он также даст показания по делу о причастности руководителя САП Александра Клименко к одному из дел.

Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко

Служба безопасности Украины расследует уголовное производство против народного депутата Федора Христенко. Его подозревают в государственной измене и работе на спецслужбы РФ. По данным СМИ, изучается причастность руководителя САП Александра Клименко к одному из дел, в котором свои показания дает нардеп Федор Христенко. Кроме того, Христенко предположительно будет свидетельствовать о масштабной коррупции в НАБУ и причастности детективов к рейдерству, пишет УНН.

Из НАБУ в "Укрзализныцю": о чем будет свидетельствовать Христенко

По данным СМИ, Христенко дает показания по Клименко в деле бывших сотрудников НАБУ, которые вели дела по "Укрзализныце", а после увольнения из НАБУ устроились туда работать.

Очевидно, речь идет о бывшем детективе Тарасе Ликунове, который расследовал дело по "Укрзализныце", а затем занял должность в этой компании после увольнения с должности фигуранта уголовного производства. То есть таким образом детектив фактически "освободил" место под себя, что, по мнению экспертов, является прямым нарушением закона "О предотвращении коррупции" и конфликтом интересов.

Масштабная коррупция и рейдерство в антикоррупционных органах

Кроме того, INSIDER UA со ссылкой на собственные источники сообщил, что Христенко также будет свидетельствовать о масштабной коррупции в НАБУ и САП и о причастности детективов к рейдерству. Ведь именно нардеп предположительно поставлял руководству антикоррупционных органов "заказы" от третьих лиц.

Отмечается, что следователи СБУ отрабатывают по меньшей мере пять эпизодов получения неправомерной выгоды в антикоррупционных органах. Речь идет о продаже материалов резонансных уголовных дел и рейдерских захватах собственности, что также подтверждается имеющимися аудиозаписями разговоров.

Дело против бизнесмена Федорычева

Очевидно, одним из дел, которое может заинтересовать следователей СБУ в контексте причастности детективов НАБУ к рейдерству и открытию уголовных производств по заказу – является дело против бизнесмена Алексея Федорычева.

НАБУ более 10 лет расследует уголовное производство против владельца двух крупнейших терминалов "ТИС-Зерно" и "ТИС-Удобрения" в порту "Южный". За это время детективам так и не удалось собрать доказательства вины бизнесмена. Уголовное производство против него – это скорее попытка рейдернуть терминалы руками НАБУ, которая слишком сильно затянулась во времени.

Фактически, за 10 лет детективам так и не удалось вручить подозрение бизнесмену или избрать для него меру пресечения. А регулярные попытки арестовать имущество хоть и заканчиваются провалом каждый раз, однако значительно препятствуют ведению критически важного бизнеса во время войны, связанного с обеспечением продовольственной безопасности.

Суд Монако не признал доказательства НАБУ

Ярким свидетельством того, что дело против Федорычева – это бизнес-разборки с участием правоохранителей-антикоррупционеров, является решение суда Княжества Монако, где уже давно проживает бизнесмен. Судьи Монако отказались вручить подозрение Алексею Федорычеву, отметив, что его дело – это хозяйственный спор, а не криминал.

изложенные в запросах сведения не позволяют определить характер дела как уголовный, что дает возможность компетентным органам Княжества Монако сделать вывод: суть дела в большей степени касается фактов, которые лежат в основе спора сугубо экономического характера

- говорилось в решении.

НАБУ решило действовать руками Нацпола

Похожего мнения были и судьи Высшего антикоррупционного суда, которые не видели оснований для ареста имущества или избрания меры пресечения Федорычеву. Более того, они даже отказались продлить сроки досудебного расследования после того, как они истекли.

Однако изобретательность детективов НАБУ поражает. Вместо того чтобы смириться с поражением и признать, что дело было заказным, они формально передали его на расследование в Национальную полицию. Войдя в следственную группу, первым, что сделали НАБУшники – заставили коллег в Печерском районном суде Киева продавить решение о продлении сроков расследования.

Не получив того, что хотели в ВАКС, детективы пытаются продавить необходимые решения в Печерском райсуде Киева. Поэтому все указывает на то, что в НАБУ уж слишком заинтересованы терминалами в порту "Южный".

Эксперты, опрошенные УНН указывают на очевидную заинтересованность детективов НАБУ в том, чтобы расследование этого дела не прекращалось, что имеет прямые признаки заказного уголовного производства против Федорычева.

Лилия Подоляк

