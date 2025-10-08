Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко

Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження проти народного депутата Федора Христенка. Його підозрюють у державній зраді та роботі на спецслужби рф. За даними ЗМІ, вивчається причетність керівника САП Олександра Клименка до однієї зі справ, у якій свої свідчення дає нардеп Федір Христенко. Окрім того, Христенко ймовірно свідчитиме про масштабну корупцію в НАБУ та причетність детективів до рейдерства, пише УНН.

З НАБУ в "Укрзалізницю": про що свідчитиме Христенко

За даними ЗМІ, Христенко дає свідчення щодо Клименка у справі колишніх співробітників НАБУ, які вели справи щодо "Укрзалізниці", а після звільнення з НАБУ влаштувались туди працювати.

Очевидно йдеться про колишнього детектива Тараса Лікунова, який розслідував справу щодо "Укрзалізниці", а потім обійняв посаду в цій компанії після звільнення з посади фігуранта кримінального провадження. Тобто таким чином детектив фактично "звільнив" місце під себе, що, на думку експертів, є прямим порушенням закону "Про запобігання корупції" і конфліктом інтересів.

Масштабна корупція і рейдерство в антикорупційних органах

Окрім того, INSIDER UA з посиланням на власні джерела повідомив, що Христенко також свідчитиме про масштабну корупцію в НАБУ і САП та про причетність детективів до рейдерства. Адже саме нардеп ймовірно постачав керівництву антикорупційних органів "замовлення" від третіх осіб.

Зазначається, що слідчі СБУ відпрацьовують щонайменше п’ять епізодів отримання неправомірної вигоди в антикорупційних органах. Йдеться про продаж матеріалів резонансних кримінальних справ та рейдерські захоплення власності, що також підтверджується наявними аудіозаписами розмов.

Справа проти бізнесмена Федоричева

Очевидно однією зі справ, яка може зацікавити слідчих СБУ в контексті причетності детективів НАБУ до рейдерства та відкриття кримінальних проваджень на замовлення – є справа проти бізнесмена Олексія Федоричева.

НАБУ понад 10 років розслідує кримінальне провадження проти власника двох найбільших терміналів "ТИС-Зерно" і "ТИС-Добрива" в порту "Південний". За цей час детективам так і не вдалося зібрати докази вини бізнесмена. Кримінальне провадження проти нього – це радше спроба рейдернути термінали руками НАБУ, яка надто сильно затягнулась у часі.

Фактично, за 10 років детективам так і не вдалося вручити підозру бізнесмену чи обрати для нього запобіжний захід. А регулярні спроби арештувати майно хоч і закінчуються провалом щоразу, однак значно перешкоджають веденню критично важливого бізнесу у час війни, повʼязаного із забезпеченням продовольчої безпеки.

Суд Монако не визнав докази НАБУ

Яскравим свідченням того, що справа проти Федоричева – це бізнес-розбірки за участю правоохоронців-антикорупціонерів є рішення суду Князівста Монако, де вже давно мешкає бізнесмен. Судді Монако відмовились вручити підозру Олексію Федоричеву, зазначивши, що його справа – це господарський спір, а не кримінал.

викладені у запитах відомості не дозволяють визначити характер справи як кримінальний, що дає змогу компетентним органам Князівства Монако зробити висновок: суть справи більшою мірою стосується фактів, які лежать в основі спору суто економічного характеру - йшлося в рішенні.

НАБУ вирішило діяти руками Нацполу

Схожої думки були й судді Вищого антикорупційного суду, які не вбачали підстав, для арешту майна чи обрання запобіжного заходу Федоричеву. Ба більше, вони навіть відмовились продовжити строки досудового розслідування після того, як вони спливли.

Проте винахідливість детективів НАБУ вражає. Замість того щоб змиритись з поразкою і визнати, що справа була замовною вони формально передали її на розслідування до Національної поліції. Увійшовши до слідчої групи першим, що зробили НАБУшники – змусили колег у Печерському районному суді Києва протиснути рішення про продовження строків розслідування.

Не отримавши того, що хотіли у ВАКС, детективи намагаються протиснути необхідні рішення в Печерському райсуді Києва. Тож усе вказує на те, що в НАБУ аж надто зацікавлені терміналами в порту "Південний".

Експерти, опитані УНН вказують на очевидну зацікавленість детективів НАБУ у тому, щоб розслідування цієї справи не припинялось, що має прямі ознаки замовності кримінального провадження проти Федоричева.