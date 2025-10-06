СБУ вивчає причетність керівника САП до справи, де фігурує Христенко? Що кажуть офіційно у відомстві

У СБУ заявили, що досудове розслідування у справі щодо підозри народному депутату Федору Христенку у державній зраді та роботі на спецслужби рф триває. Служба безпеки не коментує інформацію від анонімних джерел про те, чи дійсно СБУ вивчає причетність керівника САП Олександра Клименка до справи, де фігурує Христенко. Про це УНН повідомили в пресслужбі СБУ.

На запитання, чи СБУ вивчає причетність керівника САП до справи, де фігурує нардеп від ОПзЖ Христенко, в СБУ відповіли: "Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо підозри вказаному народному депутату України у державній зраді та роботі на спецслужби рф триває".

У СБУ наголосили, що інформація з цього приводу була оприлюднена на офіційних ресурсах СБУ та ОГП раніше.

Додаткові відомості наразі не розголошуються в інтересах таємниці слідства. Непідтверджену інформацію від анонімних джерел не коментуємо - заявили в СБУ.

ЗМІ повідомляють, що СБУ вивчає причетність керівника САП Олександра Клименка до справи, де фігурує нардеп від ОПзЖ Христенко.

"Бабель" з посиланням на три незалежні одне від одного джерела повідомляє, що Служба безпеки вивчає можливу причетність Олександра Клименка до однієї зі справ, у якій свої свідчення дає нардеп Федір Христенко.

Один зі співрозмовників видання повідомив, що найближчим часом Клименку можуть оголосити підозру, а це може стати підставою для його відсторонення.

Повідомляється, що зараз Христенко дає свідчення щодо Клименка у справі колишніх співробітників НАБУ, які вели справи щодо "Укрзалізниці", а після звільнення з НАБУ влаштувались туди працювати.

Доповнення

На початку вересня правоохоронці затримали та арештували чинного народного депутата України Федора Христенка, розшукуваного за підозрою у державній зраді. Крім того, Печерський райсуд Києва відправив нардепа під варту.

Контекст

Датою зникнення Христенка вважається 21 липня 2025 року. Місцем зникнення є населений пункт Гореничі Бучанського району Київської області. Статті звинувачення, які йому інкримінують - ст.111 ч.1 (Колабораційна діяльність), ст.111 ч.2 (Пособництво державі-агресору), ст.369-2 ч.2 (Зловживання впливом).

Нагадаємо

В ОГП повідомляли, що правоохоронці викрили чинного народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федіра Христенка у державній зраді. За даними слідства, нардеп був топовим агентом фсб рф і відповідав за посилення російського впливу на НАБУ.

У справі щодо народного депутата Федора Христенка, підозрюваного у державній зраді, досліджуються матеріали щодо передачі даних росії та можливого впливу на НАБУ, а також причетність до виїзду олігарха Боголюбова.