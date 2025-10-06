СБУ вивчає причетність керівника САП до справи, де фігурує Христенко? Що кажуть офіційно у відомстві

$41.230.05
48.380.12
ukenru
Ексклюзив
12:45 • 11411 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 24057 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 25389 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 28953 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 57079 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 29370 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 36586 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 64331 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 76244 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 91552 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
0.6м/с
79%
751мм
Популярнi новини
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 35278 перегляди
Навчальні центри переміщуються вглиб країни, далі від лінії фронту - Сирський6 жовтня, 11:59 • 9452 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 22522 перегляди
Найдешевший електрокар у Європі отримує збільшення потужності та акумулятор LFPPhoto14:03 • 3484 перегляди
Британія відреагувала на заяву Зеленського щодо використання її комплектуючих у російських дронах та ракетах 16:40 • 3856 перегляди
Публікації
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 22573 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 35329 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 57079 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 177739 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 106023 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Джей Роберт Пріцкер
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Нідерланди
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 62545 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 59196 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 134785 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 66767 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 68215 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
WhatsApp
MIM-104 Patriot
IRIS-T
NASAMS

СБУ вивчає причетність керівника САП до справи, де фігурує Христенко? Що кажуть офіційно у відомстві

Київ • УНН

 • 626 перегляди

Досудове розслідування у справі щодо підозри народному депутату Федору Христенку у державній зраді та роботі на спецслужби рф триває.

СБУ вивчає причетність керівника САП до справи, де фігурує Христенко? Що кажуть офіційно у відомстві

У СБУ заявили, що досудове розслідування у справі щодо підозри народному депутату Федору Христенку у державній зраді та роботі на спецслужби рф триває. Служба безпеки не коментує інформацію від анонімних джерел про те, чи дійсно СБУ вивчає причетність керівника САП Олександра Клименка до справи, де фігурує Христенко. Про це УНН повідомили в пресслужбі СБУ.

На запитання, чи СБУ вивчає причетність керівника САП до справи, де фігурує нардеп від ОПзЖ Христенко, в СБУ відповіли: "Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо підозри вказаному народному депутату України у державній зраді та роботі на спецслужби рф триває".

У СБУ наголосили, що інформація з цього приводу була оприлюднена на офіційних ресурсах СБУ та ОГП раніше.

Додаткові відомості наразі не розголошуються в інтересах таємниці слідства. Непідтверджену інформацію від анонімних джерел не коментуємо 

- заявили в СБУ.

ЗМІ повідомляють, що СБУ вивчає причетність керівника САП Олександра Клименка до справи, де фігурує нардеп від ОПзЖ Христенко.

"Бабель" з посиланням на три незалежні одне від одного джерела повідомляє, що Служба безпеки вивчає можливу причетність Олександра Клименка до однієї зі справ, у якій свої свідчення дає нардеп Федір Христенко.

Один зі співрозмовників видання повідомив, що найближчим часом Клименку можуть оголосити підозру, а це може стати підставою для його відсторонення.

Повідомляється, що зараз Христенко дає свідчення щодо Клименка у справі колишніх співробітників НАБУ, які вели справи щодо "Укрзалізниці", а після звільнення з НАБУ влаштувались туди працювати.

Доповнення

На початку вересня правоохоронці затримали та арештували чинного народного депутата України Федора Христенка, розшукуваного за підозрою у державній зраді. Крім того, Печерський райсуд Києва відправив нардепа під варту.

Контекст

Датою зникнення Христенка вважається 21 липня 2025 року. Місцем зникнення є населений пункт Гореничі Бучанського району Київської області. Статті звинувачення, які йому інкримінують - ст.111 ч.1 (Колабораційна діяльність), ст.111 ч.2 (Пособництво державі-агресору), ст.369-2 ч.2 (Зловживання впливом).

Нагадаємо

В ОГП повідомляли, що правоохоронці викрили чинного народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федіра Христенка у державній зраді. За даними слідства, нардеп був топовим агентом фсб рф і відповідав за посилення російського впливу на НАБУ.

У справі щодо народного депутата Федора Христенка, підозрюваного у державній зраді, досліджуються матеріали щодо передачі даних росії та можливого впливу на НАБУ, а також причетність до виїзду олігарха Боголюбова.

Анна Мурашко

Кримінал та НП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Українська залізниця
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України
Київ