СБУ изучает причастность руководителя САП к делу, где фигурирует Христенко? Что говорят официально в ведомстве

В СБУ заявили, что досудебное расследование по делу о подозрении народному депутату Федору Христенко в государственной измене и работе на спецслужбы рф продолжается. Служба безопасности не комментирует информацию от анонимных источников о том, действительно ли СБУ изучает причастность руководителя САП Александра Клименко к делу, где фигурирует Христенко. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

На вопрос, изучает ли СБУ причастность руководителя САП к делу, где фигурирует нардеп от ОПЗЖ Христенко, в СБУ ответили: "Досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению указанному народному депутату Украины в государственной измене и работе на спецслужбы рф продолжается".

В СБУ подчеркнули, что информация по этому поводу была обнародована на официальных ресурсах СБУ и ОГП ранее.

Дополнительные сведения пока не разглашаются в интересах тайны следствия. Неподтвержденную информацию от анонимных источников не комментируем - заявили в СБУ.

СМИ сообщают, что СБУ изучает причастность руководителя САП Александра Клименко к делу, где фигурирует нардеп от ОПЗЖ Христенко.

"Бабель" со ссылкой на три независимых друг от друга источника сообщает, что Служба безопасности изучает возможную причастность Александра Клименко к одному из дел, в котором свои показания дает нардеп Федор Христенко.

Один из собеседников издания сообщил, что в ближайшее время Клименко могут объявить подозрение, а это может стать основанием для его отстранения.

Сообщается, что сейчас Христенко дает показания по Клименко в деле бывших сотрудников НАБУ, которые вели дела по "Укрзализныце", а после увольнения из НАБУ устроились туда работать.

Дополнение

В начале сентября правоохранители задержали и арестовали действующего народного депутата Украины Федора Христенко, разыскиваемого по подозрению в государственной измене. Кроме того, Печерский райсуд Киева отправил нардепа под стражу.

Контекст

Датой исчезновения Христенко считается 21 июля 2025 года. Местом исчезновения является населенный пункт Гореничи Бучанского района Киевской области. Статьи обвинения, которые ему инкриминируют - ст.111 ч.1 (Коллаборационная деятельность), ст.111 ч.2 (Пособничество государству-агрессору), ст.369-2 ч.2 (Злоупотребление влиянием).

Напомним

В ОГП сообщали, что правоохранители разоблачили действующего народного депутата от ныне запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. По данным следствия, нардеп был топовым агентом фсб рф и отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

В деле в отношении народного депутата Федора Христенко, подозреваемого в государственной измене, исследуются материалы о передаче данных россии и возможном влиянии на НАБУ, а также причастность к выезду олигарха Боголюбова.