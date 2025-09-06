Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували

Правоохоронці затримали та арештували чинного народного депутата України Федора Христенка, розшукуваного за підозрою у державній зраді. Крім того, Печерський райсуд Києва вже відправив нардепа під варту, передає УНН.

На території України затримано народного депутата України IX скликання від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Х., який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану та зловживанні впливом - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Як стало відомо УНН із власних джерел, йдеться про Федора Христенка.

Деталі

За даними слідства, фсб рф завербувала його задовго до початку повномасштабного вторгнення рф на територію України і він активно виконував завдання російської спецслужби. Зокрема упродовж 2020-2021 років підозрюваний народний депутат налагодив ефективний механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України, що дозволяло забезпечити збір та оперативне передавання представникам рф необхідної інформації.

Після початку повномасштабного вторгнення народний обранець покинув територію України, та вже звідти продовжував свою протиправну діяльність.

У липні цього року прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили народному депутату про підозру в державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану за ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 та зловживанні впливом за. ч. 2 ст. 369-2 КК України. Тоді ж суд заочно обрав стосовно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Сьогодні, після його затримання він був доставлений до Печерського районного суду міста Києва, який застосував до нього раніше обраний запобіжний захід, а саме тримання під вартою строком до 21.10.2025 року - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває.

Нардепа Федора Христенка оголосили в розшук: нові деталі справи

Контекст

Датою зникнення Христенка вважається 21 липня 2025 року. Місцем зникнення є населений пункт Гореничі Бучанського району Київської області. Статті звинувачення, які йому інкримінують - ст.111 ч.1 (Колабораційна діяльність), ст.111 ч.2 (Пособництво державі-агресору), ст.369-2 ч.2 (Зловживання впливом).

"Запобіжний захід: тримання під вартою", - зазначили у МВС.

Доповнення

В ОГП повідомляли, що правоохоронці викрили чинного народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федіра Христенка у державній зраді. За даними слідства, нардеп був топовим агентом фсб рф і відповідав за посилення російського впливу на НАБУ.

У справі щодо народного депутата Федора Христенка, підозрюваного у державній зраді, досліджуються матеріали щодо передачі даних росії та можливого впливу на НАБУ, а також причетність до виїзду олігарха Боголюбова.