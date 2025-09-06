Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали

Правоохранители задержали и арестовали действующего народного депутата Украины Федора Христенко, разыскиваемого по подозрению в государственной измене. Кроме того, Печерский райсуд Киева уже отправил нардепа под стражу, передает УНН.

На территории Украины задержан народный депутат Украины IX созыва от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Х., который находился в розыске по подозрению в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения и злоупотреблении влиянием

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Федоре Христенко.

По данным следствия, фсб рф завербовала его задолго до начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины и он активно выполнял задачи российской спецслужбы. В частности, в течение 2020-2021 годов подозреваемый народный депутат наладил эффективный механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины, что позволяло обеспечить сбор и оперативную передачу представителям рф необходимой информации.

После начала полномасштабного вторжения народный избранник покинул территорию Украины, и уже оттуда продолжал свою противоправную деятельность.

В июле этого года прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили народному депутату о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения по ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 и злоупотреблении влиянием по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Тогда же суд заочно избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сегодня, после его задержания он был доставлен в Печерский районный суд города Киева, который применил к нему ранее избранную меру пресечения, а именно содержание под стражей сроком до 21.10.2025 года