Генпрокурор обозначил приоритеты для правоохранителей: среди них расследование трагедии в Вишневом и подрыва «Северного потока»

Сегодня состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов. Генеральный прокурор Руслан Кравченко обозначил основные приоритеты в работе правоохранительных органов. Как подчеркнул Генпрокурор, следует перейти от модели работы "процесс ради процесса" к модели "результат", пишет УНН.

"Правоохранительная система должна работать не на процесс. Она должна работать на результат. Именно с этого сегодня начал координационное совещание руководителей правоохранительных органов.

Долгие годы эффективность системы оценивали количеством открытых уголовных производств, проведенных совещаний или статистическими показателями. Сегодня критерии совсем другие. Наказан ли преступник. Возвращены ли государству похищенные средства. Защищен ли ребенок. Установлены ли все виновные в военных преступлениях. Именно поэтому обозначил основные изменения. Мы переходим от модели работы "процесс ради процесса" к модели "результат", – подчеркнул Генпрокурор.

Кравченко подчеркнул, что сегодня от качества деятельности правоохранительной системы зависит не только безопасность внутри страны. От нее, по его словам, зависит и международный авторитет Украины.

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"Есть уголовные производства, за ходом которых внимательно следят наши международные партнеры. Это, в частности, дело о покушении в Монако и расследование обстоятельств подрыва газопроводов "Северный поток", - пояснил Генпрокурор.

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По его словам, задача правоохранителей обеспечить профессиональное, объективное и беспристрастное расследование каждого такого дела.

"Не только для установления истины, но и для защиты репутации Украины и доверия к украинским государственным институтам", - добавил Кравченко.

Безусловным приоритетом остаются военные преступления.

"Мы не можем предсказать, куда завтра ударит российская ракета. Не всегда можем защитить людей от самого удара.

"Но мы обязаны сделать всё, чтобы последствия этих атак не становились ещё страшнее из-за служебной халатности или безответственности. Именно поэтому для меня принципиально важно расследование трагедии в Вишнёвом", — сказал Генпрокурор.

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По словам Кравченко, если будет установлено, что должностные лица своими решениями или бездействием допустили последствия, которых можно было избежать, каждый из них должен понести ответственность. Закон един для всех.

"Должность, полномочия или статус не могут быть основанием для уклонения от ответственности. Это не только моя позиция как Генерального прокурора. Это задача, поставленная Президентом Украины", — подчеркнул он.

Отдельный приоритет — защита детей.

"Для меня это особенно важно, учитывая даже тот факт, что эти дети живут в условиях полномасштабной войны. И никто не имеет права пренебрегать их жизнью и здоровьем".

"Ни один ребенок, в отношении которого существует очевидная угроза, не должен остаться без защиты государства. Там, где бездействие должностных лиц приводит к трагедиям, будет принципиальная правовая оценка", - пояснил свою позицию Кравченко.

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Не менее принципиальной, по словам Генпрокурора, остается борьба с преступлениями против основ национальной безопасности, коррупцией, организованной преступностью, преступлениями в бюджетной, экономической и киберсферах, а также с незаконными схемами уклонения от мобилизации.

"У каждого правоохранительного органа свои полномочия. Но результат у всех должен быть один. Безопасное государство. Защищенные люди. Восстановленная справедливость. Именно по этим результатам нас будет оценивать украинское общество. И именно по ним сегодня Украину оценивает мир", - резюмировал Генпрокурор.