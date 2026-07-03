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Смерть от голода, продажа и пытки - Генпрокурор заявил, что троих матерей отправили под стражу за преступления против детей

Киев • УНН

 • 814 просмотра

В Днепре двухмесячная девочка умерла от голода из-за халатности матери. На Ровенщине женщина продала троих детей за 30 тысяч гривен для попрошайничества, а на Ивано-Франковщине мать пытала сына с ДЦП. Генеральный прокурор заверил, что насилию, равнодушию и эксплуатации детей нет места в цивилизованном обществе.

Смерть от голода, продажа и пытки - Генпрокурор заявил, что троих матерей отправили под стражу за преступления против детей

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко рассказал о преступлениях против детей в трех регионах — смерть от истощения, продажа для попрошайничества и пытки. Матерям сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права залога, передает УНН.

Ребенок должен быть защищен. Самым безопасным местом для него должен быть собственный дом. Родители в первую очередь должны заботиться о детях, воспитывать и обеспечивать безопасное детство. Но так бывает не всегда 

- написал Кравченко.

Генпрокурор раскрыл информацию о преступлениях, зафиксированных в трех разных регионах — "три отдельные истории, одна общая трагедия – предательство детства матерями".

На Днепропетровщине перед судом предстанут родители-воспитатели, которые избивали, унижали и морили детей голодом13.02.26, 14:50 • 3391 просмотр

Днепр. Двухмесячная девочка умерла от голода и истощения. С самого рождения она не получала даже самой необходимой заботы, в которой нуждается каждый младенец. Мать фактически игнорировала дочь. Даже когда состояние ребенка стало критическим, она не обращалась за медицинской помощью. А уже после смерти дочери спрятала ее тело в коляске в чулане и пошла к знакомому вместе со старшим сыном.

Ровенщина. Мать превратила собственных детей в живой товар. 11-летнюю дочь и сыновей в возрасте 9 и 15 лет она продала за 30 тысяч гривен. Вместо детства, учебы и будущего, их планировали вывезти в Киев и эксплуатировать для попрошайничества. До этого старшую дочь женщина использовала как наркокурьера. Дальнейшая судьба детей женщину не интересовала.

Ивано-Франковщина. Мать годами пытала 15-летнего сына с ДЦП. Она систематически злоупотребляла алкоголем и в состоянии опьянения била ребенка из-за отказа есть и других бытовых причин. Во время очередного приступа наносила удары по лицу и коленям, а затем умышленно ударила головой об стену. После раскрытия насилия мальчика госпитализировали. Сейчас он в больнице.

Во всех этих делах потерпевших детей, а также их братьев и сестер изъято из опасной среды. Матерям сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права залога 

- подчеркнул Кравченко.

Но, по его словам, ответственность не может ограничиваться только непосредственными обидчиками.

Когда дети умирают от голода, становятся жертвами эксплуатации или годами подвергаются насилию, это не просто приговор системе. Это вопрос ответственности каждого, кто должен был защитить ребенка и не сделал этого. Правовую оценку должны получить не только действия тех, кто совершал преступления, но и бездействие всех, кто был обязан защитить детей, имел для этого полномочия, но не выполнил свой долг. Тех, кто своим равнодушием или служебной халатностью позволил детям остаться один на один с насилием 

- добавил Генпрокурор.

По его словам, именно над этим ежедневно работают ювенальные прокуроры. И впредь будем принципиально отстаивать справедливость в каждом уголовном производстве по преступлениям против детей.

И эта работа дает результат. Сегодня в Винницкой области мы в апелляционном суде добились ужесточения наказания матери за смерть от голода ее 10-летнего сына-инвалида. Суд первой инстанции назначил ей 3 года лишения свободы. Прокуратура обжаловала приговор как слишком мягкий. Апелляционный суд поддержал позицию прокурора и ужесточил наказание до 6 лет лишения свободы. Насилию, равнодушию и эксплуатации детей нет места в цивилизованном обществе. Без исключений. Без оправданий. Без компромиссов 

- резюмировал Кравченко.

Пытал 4-летнего ребенка сожительницы: суд отправил под стражу мужчину23.12.24, 10:51 • 12130 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧП