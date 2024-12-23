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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пытал 4-летнего ребенка сожительницы: суд отправил под стражу мужчину

Пытал 4-летнего ребенка сожительницы: суд отправил под стражу мужчину

Киев  •  УНН

 • 5138 просмотра

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24-летний мужчина взят под стражу за систематическое пытки 4-летней дочери своей сожительницы. Подозреваемому грозит до 6 лет заключения за домашнее насилие и пытки малолетнего ребенка.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 24-летнему мужчине, которого подозревают в систематическом истязании 4-летнего ребенка своей сожительницы. Ему грозит до 6 лет заключения, сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевской области. 

Во время досудебного расследования установлено, что 24-летний фигурант систематически бил, кричал и словесно оскорблял дочь своей сожительницы. Медики зафиксировали многочисленные синяки и ссадины на голове и теле девочки

- рассказали правоохранители. 

Отмечается, что злоумышленник нанес ребенку не только физические, но и психологические страдания

Следователи полиции под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении в совершении домашнего насилия (ст. 126-1) и пытках малолетнего ребенка (ч. 1 ст. 127 УКУ). Ему грозит до шести лет заключения.

В суде подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.

В Киеве будут судить двух мужчин за изнасилование 15-летней девушки18 дек. 2024, 08:48 • 16640 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоКриминал и ЧП
kievКиев