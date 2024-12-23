Пытал 4-летнего ребенка сожительницы: суд отправил под стражу мужчину
Киев • УНН
24-летний мужчина взят под стражу за систематическое пытки 4-летней дочери своей сожительницы. Подозреваемому грозит до 6 лет заключения за домашнее насилие и пытки малолетнего ребенка.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 24-летнему мужчине, которого подозревают в систематическом истязании 4-летнего ребенка своей сожительницы. Ему грозит до 6 лет заключения, сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
Во время досудебного расследования установлено, что 24-летний фигурант систематически бил, кричал и словесно оскорблял дочь своей сожительницы. Медики зафиксировали многочисленные синяки и ссадины на голове и теле девочки
Отмечается, что злоумышленник нанес ребенку не только физические, но и психологические страдания
Следователи полиции под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении в совершении домашнего насилия (ст. 126-1) и пытках малолетнего ребенка (ч. 1 ст. 127 УКУ). Ему грозит до шести лет заключения.
В суде подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.
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