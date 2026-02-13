$42.990.04
На Днепропетровщине перед судом предстанут родители-воспитатели, которые избивали, унижали и морили детей голодом

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В Никополе родители-воспитатели предстанут перед судом за ненадлежащее исполнение обязанностей. Их обвиняют в избиении, унижении и голодании 11 детей в течение двух лет.

На Днепропетровщине перед судом предстанут родители-воспитатели, которые избивали, унижали и морили детей голодом

В Никополе родители-воспитатели предстанут перед судом за избиение, унижение и голодание 11 детей, которые годами жили в условиях изоляции и психологического давления. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Никопольской окружной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении родителей-воспитателей детского дома семейного типа. Их обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по уходу за детьми (ч. 1 ст. 137 УК Украины)

- говорится в сообщении.

В течение двух лет одиннадцать детей в возрасте от 9 до 17 лет в детском доме семейного типа в Никополе жили в условиях системного унижения. Под предлогом "экономии" взрослые лишали их базовых потребностей: еды, воды, тепла и элементарного человеческого отношения.

Детей сознательно ограничивали в питании и даже питье. Воду не разрешали пить, чтобы они "не просились в туалет" ночью. Мыться можно было только раз в неделю - независимо от погоды или состояния здоровья.

Мальчиков и девочек намеренно изолировали друг от друга: запрещали есть за одним столом, общаться, находиться в одной комнате. Любая попытка нарушить эти "правила" каралась избиением.

О издевательствах стало известно со слов двух воспитанников. Дети неоднократно убегали, а впоследствии осмелились обратиться к правоохранителям и рассказали о бесчеловечном обращении.

Ювенальные прокуроры вместе с полицией выехали на место и зафиксировали условия, которые представляли угрозу физическому и психическому здоровью детей.

То, что происходило в этом доме, не имеет ничего общего с воспитанием или заботой. Это системное унижение, которое длилось годами. Экономия на воде, изоляция друг от друга и унижение нанесли детям глубокий психологический вред. Последствия такого "воспитания" могут сопровождать их во взрослой жизни, и именно поэтому мы обязаны дать этим действиям справедливую правовую оценку

- подчеркнул руководитель Днепропетровской областной прокуратуры Валерий Прихожанов.

Деятельность детского дома прекращена, 11 воспитанников устроены в безопасные условия.

Дополнение

По поручению Генерального прокурора усилена защита прав детей: создано 45 межведомственных групп. С 12 декабря 2025 года проверено 281 детское учреждение и 722 семейные формы воспитания - в общей сложности условия более 26 тысяч детей.

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины