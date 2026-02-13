На Дніпропетровщині перед судом постануть батьки-вихователі, які били, принижували та морили дітей голодом

У Нікополі батьки-вихователі постануть перед судом за побиття, приниження та голодування 11 дітей, які роками жили в умовах ізоляції та психологічного тиску. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Упродовж двох років одинадцятеро дітей віком від 9 до 17 років у дитячому будинку сімейного типу в Нікополі жили в умовах системного приниження. Під приводом "економії" дорослі позбавляли їх базових потреб: їжі, води, тепла та елементарного людського ставлення.

Дітей свідомо обмежували в харчуванні та навіть питті. Воду не дозволяли пити, щоб вони "не просилися в туалет" уночі. Митися можна було лише раз на тиждень - незалежно від погоди чи стану здоров’я.

Хлопців і дівчат навмисно ізолювали один від одного: забороняли їсти за одним столом, спілкуватися, перебувати в одній кімнаті. Будь-яка спроба порушити ці "правила" каралася побиттям.

Про знущання стало відомо зі слів двох вихованців. Діти неодноразово тікали, а згодом наважилися звернутися до правоохоронців і розповіли про нелюдське поводження.

Ювенальні прокурори разом із поліцією виїхали на місце та зафіксували умови, які становили загрозу фізичному й психічному здоров’ю дітей.

Те, що відбувалося в цьому домі, не має нічого спільного з вихованням або турботою. Це системне приниження, яке тривало роками. Економія на воді, ізоляція один від одного та приниження завдали дітям глибокої психологічної шкоди. Наслідки такого "виховання" можуть супроводжувати їх у дорослому житті, і саме тому ми зобов’язані дати цим діям справедливу правову оцінку