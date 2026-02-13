На Дніпропетровщині перед судом постануть батьки-вихователі, які били, принижували та морили дітей голодом

$42.990.04
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
11:25 • 18869 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
10:00 • 30233 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
08:10 • 27427 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
07:58 • 23646 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
12 лютого, 16:21 • 35858 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
12 лютого, 16:03 • 58998 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 40864 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 56773 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
12 лютого, 11:56 • 36523 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Норвегія і Франція об'єднали зусилля для посилення оборонних можливостей України13 лютого, 04:21
Масниця: історія свята та традиційні страви07:25
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв'язкоюVideo09:44
Детектив НАБУ, який володіє колекцією монет царської росії та мільйонами готівки, придбав уже другий будинок за 3 млн10:22
Колишнього заступника глави Офісу Президента Шурму і його брата оголосили у розшук - МВС11:20
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
11:25
11:25 • 18849 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
10:00
10:00 • 30206 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви07:25
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв'язкоюVideo09:44
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53
На Дніпропетровщині перед судом постануть батьки-вихователі, які били, принижували та морили дітей голодом

Київ • УНН

 • 110 перегляди

У Нікополі батьки-вихователі постануть перед судом за неналежне виконання обов'язків. Їх звинувачують у побитті, приниженні та голодуванні 11 дітей протягом двох років.

На Дніпропетровщині перед судом постануть батьки-вихователі, які били, принижували та морили дітей голодом

У Нікополі батьки-вихователі постануть перед судом за побиття, приниження та голодування 11 дітей, які роками жили в умовах ізоляції та психологічного тиску. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Нікопольської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу. Їх обвинувачують у неналежному виконанні обов’язків із догляду за дітьми (ч. 1 ст. 137 КК України)

- йдеться у повідомленні.

Упродовж двох років одинадцятеро дітей віком від 9 до 17 років у дитячому будинку сімейного типу в Нікополі жили в умовах системного приниження. Під приводом "економії" дорослі позбавляли їх базових потреб: їжі, води, тепла та елементарного людського ставлення.

Дітей свідомо обмежували в харчуванні та навіть питті. Воду не дозволяли пити, щоб вони "не просилися в туалет" уночі. Митися можна було лише раз на тиждень - незалежно від погоди чи стану здоров’я.

Хлопців і дівчат навмисно ізолювали один від одного: забороняли їсти за одним столом, спілкуватися, перебувати в одній кімнаті. Будь-яка спроба порушити ці "правила" каралася побиттям.

Про знущання стало відомо зі слів двох вихованців. Діти неодноразово тікали, а згодом наважилися звернутися до правоохоронців і розповіли про нелюдське поводження.

Ювенальні прокурори разом із поліцією виїхали на місце та зафіксували умови, які становили загрозу фізичному й психічному здоров’ю дітей.

Те, що відбувалося в цьому домі, не має нічого спільного з вихованням або турботою. Це системне приниження, яке тривало роками. Економія на воді, ізоляція один від одного та приниження завдали дітям глибокої психологічної шкоди. Наслідки такого "виховання" можуть супроводжувати їх у дорослому житті, і саме тому ми зобов’язані дати цим діям справедливу правову оцінку

- наголосив керівник Дніпропетровської обласної прокуратури Валерій Прихожанов.

Діяльність дитячого будинку припинено, 11 вихованців влаштовано у безпечні умови.

За дорученням Генерального прокурора посилено захист прав дітей: створено 45 міжвідомчих груп. З 12 грудня 2025 року перевірено 281 дитячий заклад і 722 сімейні форми виховання - загалом умови понад 26 тисяч дітей.

Спеціалістка служби у справах дітей отримала підозру через смерть 2-річного хлопчика на Львівщині13.02.26, 14:26 • 1144 перегляди

Ольга Розгон

