На Дніпропетровщині перед судом постануть батьки-вихователі, які били, принижували та морили дітей голодом
Київ • УНН
У Нікополі батьки-вихователі постануть перед судом за неналежне виконання обов'язків. Їх звинувачують у побитті, приниженні та голодуванні 11 дітей протягом двох років.
У Нікополі батьки-вихователі постануть перед судом за побиття, приниження та голодування 11 дітей, які роками жили в умовах ізоляції та психологічного тиску. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
За процесуального керівництва Нікопольської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу. Їх обвинувачують у неналежному виконанні обов’язків із догляду за дітьми (ч. 1 ст. 137 КК України)
Упродовж двох років одинадцятеро дітей віком від 9 до 17 років у дитячому будинку сімейного типу в Нікополі жили в умовах системного приниження. Під приводом "економії" дорослі позбавляли їх базових потреб: їжі, води, тепла та елементарного людського ставлення.
Дітей свідомо обмежували в харчуванні та навіть питті. Воду не дозволяли пити, щоб вони "не просилися в туалет" уночі. Митися можна було лише раз на тиждень - незалежно від погоди чи стану здоров’я.
Хлопців і дівчат навмисно ізолювали один від одного: забороняли їсти за одним столом, спілкуватися, перебувати в одній кімнаті. Будь-яка спроба порушити ці "правила" каралася побиттям.
Про знущання стало відомо зі слів двох вихованців. Діти неодноразово тікали, а згодом наважилися звернутися до правоохоронців і розповіли про нелюдське поводження.
Ювенальні прокурори разом із поліцією виїхали на місце та зафіксували умови, які становили загрозу фізичному й психічному здоров’ю дітей.
Те, що відбувалося в цьому домі, не має нічого спільного з вихованням або турботою. Це системне приниження, яке тривало роками. Економія на воді, ізоляція один від одного та приниження завдали дітям глибокої психологічної шкоди. Наслідки такого "виховання" можуть супроводжувати їх у дорослому житті, і саме тому ми зобов’язані дати цим діям справедливу правову оцінку
Діяльність дитячого будинку припинено, 11 вихованців влаштовано у безпечні умови.
Доповнення
За дорученням Генерального прокурора посилено захист прав дітей: створено 45 міжвідомчих груп. З 12 грудня 2025 року перевірено 281 дитячий заклад і 722 сімейні форми виховання - загалом умови понад 26 тисяч дітей.
