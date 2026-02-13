Спеціалістка служби у справах дітей отримала підозру через смерть 2-річного хлопчика на Львівщині

На Львівщині спеціалістці Служби у справах дітей повідомили про підозру у службовій недбалості, що призвела до смерті 2-річного хлопчика. Дитина померла від вірусної інфекції на фоні тривалого недоїдання, сім'я перебувала на обліку через складні життєві обставини.