Спеціалістка служби у справах дітей отримала підозру через смерть 2-річного хлопчика на Львівщині

На Львівщині спеціалістці Служби у справах дітей повідомили про підозру у службовій недбалості, що призвела до смерті 2-річного хлопчика. Дитина померла від вірусної інфекції на фоні тривалого недоїдання, сім'я перебувала на обліку через складні життєві обставини.
У Львівській області через смерть 2-річного хлопчика спеціалістці Служби у справах дітей повідомлено про підозру у службовій недбалості, повідомили в Офісі Генпрокурора у п'ятницю.
12 лютого спеціалістці Служби у справах дітей однієї з міських рад Львівщини повідомлено про підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі дитини. Прокурори також ініціювали її відсторонення від посади
Деталі
9 лютого у лікарні помер 2-річний хлопчик з Яворівського району. Дитину доставили з переохолодженням, зневодненням та критичним недобором ваги. Судово-медична експертиза встановила, що смерть настала через вірусну інфекцію на фоні тривалого недоїдання.
Батькам 10 лютого повідомили про підозру у неналежному виконанні обов’язків щодо догляду за дитиною.
Сім’я перебувала на обліку служби з вересня 2023 року через складні життєві обставини і зловживання алкоголем батьками, мала п’ятеро дітей. "Попри це, спеціалістка не забезпечила належного соціального контролю: перевірки проводилися лише частково, індивідуальні плани соціального захисту залишалися формальними, а інформація про стан здоров’я дітей була відсутня. Четверо інших дітей нині перебувають у медзакладі", - зазначили у прокуратурі.
"Через неналежний соціальний контроль за сім’єю, яка перебувала під офіційним наглядом служби, діти тривалий час залишалися без належного харчування та догляду, а 2-річний хлопчик не отримав своєчасної допомоги, що в подальшому призвело до його смерті. Соціальний нагляд має бути реальним, а не формальним", - зазначив заступник Генерального прокурора Віктор Логачов.
За його словами, у межах виконання доручення Генерального прокурора правоохоронці системно надають правову оцінку діям усіх осіб, відповідальних за життя та здоров’я дітей: батьків, опікунів, а також працівників органів місцевого самоврядування, служб у справах дітей, закладів освіти та охорони здоров’я.
"З грудня 2025 року у таких кримінальних провадженнях вже повідомлено про підозру 122 особам, із них 74 працівникам служб у справах дітей, центрів соціальної реабілітації, а також закладів освіти та охорони здоров’я. Це означає, що кожен випадок бездіяльності або неналежного виконання обов’язків, який ставить під загрозу життя дітей, отримує правову оцінку", - додав він.
