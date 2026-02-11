На Львівщині помер дворічний хлопчик, батькам оголосили підозру, щодо соцслужб відкрито провадження
На Львівщині помер дворічний хлопчик, доставлений до лікарні у критичному стані. Батьків затримано за злісне невиконання обов’язків, а щодо соцслужб відкрито провадження за службову недбалість.
У одному з сіл Мостиської громади трагічно помер дворічний хлопчик, якого у критичному стані доставили до лікарні. Батьків затримали та повідомили про підозру у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною. Стосовно працівників соцслужб відкрили провадження за можливу службову недбалість. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
9 лютого 2026 року до Мостиської лікарні привезли хлопчика у вкрай тяжкому стані. Хрещений батько однієї з дітей родини, прийшовши до них у справах, помітив погіршення самопочуття малюка та на прохання батька самостійно відвіз його до медзакладу. При цьому батьки не викликали швидку, попри критичний стан дитини
Хлопчика госпіталізували до реанімації, але врятувати його не вдалося - через приблизно годину він помер. Попередні висновки медиків: переохолодження, зневоднення та критичний дефіцит ваги.
42-річну матір і 43-річного батька затримано за ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури їм оголошено про підозру за ст. 166 КК України - злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною.
У родині також виховувалися четверо малолітніх дітей: дівчатка 4, 8 і 10 років та 5-річний хлопчик. Під час огляду житла правоохоронці зафіксували умови, що не відповідають санітарним нормам та становлять загрозу здоров’ю дітей.
Виконком громади ухвалив рішення про негайне відібрання дітей. Нині вони перебувають у лікарні, далі - у спеціалізованому закладі.
Держава не може і не буде закривати очі на випадки, коли діти залишаються без належного догляду, турботи та захисту. Там, де дорослі не виконують своїх обов’язків, втручається закон
Паралельно відкрито провадження щодо працівників соціальної служби за ч. 3 ст. 367 КК України - службова недбалість, адже вони мали опікуватися цією родиною.
