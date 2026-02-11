На Львівщині помер дворічний хлопчик, батькам оголосили підозру, щодо соцслужб відкрито провадження

У одному з сіл Мостиської громади трагічно помер дворічний хлопчик, якого у критичному стані доставили до лікарні. Батьків затримали та повідомили про підозру у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною. Стосовно працівників соцслужб відкрили провадження за можливу службову недбалість. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

9 лютого 2026 року до Мостиської лікарні привезли хлопчика у вкрай тяжкому стані. Хрещений батько однієї з дітей родини, прийшовши до них у справах, помітив погіршення самопочуття малюка та на прохання батька самостійно відвіз його до медзакладу. При цьому батьки не викликали швидку, попри критичний стан дитини - йдеться у повідомленні.

Хлопчика госпіталізували до реанімації, але врятувати його не вдалося - через приблизно годину він помер. Попередні висновки медиків: переохолодження, зневоднення та критичний дефіцит ваги.

42-річну матір і 43-річного батька затримано за ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури їм оголошено про підозру за ст. 166 КК України - злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною.

У родині також виховувалися четверо малолітніх дітей: дівчатка 4, 8 і 10 років та 5-річний хлопчик. Під час огляду житла правоохоронці зафіксували умови, що не відповідають санітарним нормам та становлять загрозу здоров’ю дітей.

Виконком громади ухвалив рішення про негайне відібрання дітей. Нині вони перебувають у лікарні, далі - у спеціалізованому закладі.

Держава не може і не буде закривати очі на випадки, коли діти залишаються без належного догляду, турботи та захисту. Там, де дорослі не виконують своїх обов’язків, втручається закон - наголосила процесуальний керівник у провадженні Ольга Білозір.

Паралельно відкрито провадження щодо працівників соціальної служби за ч. 3 ст. 367 КК України - службова недбалість, адже вони мали опікуватися цією родиною.

