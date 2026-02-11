На Львівщині помер дворічний хлопчик, батькам оголосили підозру, щодо соцслужб відкрито провадження

$43.090.06
51.250.13
ukenru
14:43 • 104 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
13:50 • 5034 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11:56 • 9206 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
09:46 • 13694 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
09:00 • 24338 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 22267 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 36743 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 37337 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 32809 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 32373 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.7м/с
83%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Капітан судна NewNew Polar Bear не визнав провину у справі про пошкодження кабелів у Балтійському морі11 лютого, 05:23 • 18601 перегляди
Американські прокурори не змогли висунути звинувачення законодавцям-демократам за заклик до військових11 лютого, 05:38 • 14379 перегляди
"У воєнний час це не побутова корупція": Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття схеми на 2,6 млн грн у головному військовому госпіталі Video11 лютого, 07:17 • 18306 перегляди
Українка знайдена мертвою в парку у Берліні: підозрюваного у вбивстві затриманоVideo11 лютого, 07:49 • 13675 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити10:54 • 11731 перегляди
Публікації
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат13:50 • 5034 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo12:28 • 8192 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити10:54 • 11872 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
09:00 • 24338 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 39182 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Садовий
Дональд Трамп
Музикант
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Одеса
Село
Сполучені Штати Америки
Львів
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів12:28 • 4310 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 9242 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 29323 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 30821 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 29916 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Х-47М2 «Кинджал»
Дипломатка

На Львівщині помер дворічний хлопчик, батькам оголосили підозру, щодо соцслужб відкрито провадження

Київ • УНН

 • 14 перегляди

На Львівщині помер дворічний хлопчик, доставлений до лікарні у критичному стані. Батьків затримано за злісне невиконання обов’язків, а щодо соцслужб відкрито провадження за службову недбалість.

На Львівщині помер дворічний хлопчик, батькам оголосили підозру, щодо соцслужб відкрито провадження

У одному з сіл Мостиської громади трагічно помер дворічний хлопчик, якого у критичному стані доставили до лікарні. Батьків затримали та повідомили про підозру у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною. Стосовно працівників соцслужб відкрили провадження за можливу службову недбалість. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

9 лютого 2026 року до Мостиської лікарні привезли хлопчика у вкрай тяжкому стані. Хрещений батько однієї з дітей родини, прийшовши до них у справах, помітив погіршення самопочуття малюка та на прохання батька самостійно відвіз його до медзакладу. При цьому батьки не викликали швидку, попри критичний стан дитини

- йдеться у повідомленні.

Хлопчика госпіталізували до реанімації, але врятувати його не вдалося - через приблизно годину він помер. Попередні висновки медиків: переохолодження, зневоднення та критичний дефіцит ваги.

42-річну матір і 43-річного батька затримано за ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури їм оголошено про підозру за ст. 166 КК України - злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною.

У родині також виховувалися четверо малолітніх дітей: дівчатка 4, 8 і 10 років та 5-річний хлопчик. Під час огляду житла правоохоронці зафіксували умови, що не відповідають санітарним нормам та становлять загрозу здоров’ю дітей.

Виконком громади ухвалив рішення про негайне відібрання дітей. Нині вони перебувають у лікарні, далі - у спеціалізованому закладі.

Держава не може і не буде закривати очі на випадки, коли діти залишаються без належного догляду, турботи та захисту. Там, де дорослі не виконують своїх обов’язків, втручається закон

- наголосила процесуальний керівник у провадженні Ольга Білозір.

Паралельно відкрито провадження щодо працівників соціальної служби за ч. 3 ст. 367 КК України - службова недбалість, адже вони мали опікуватися цією родиною.

У Києві мати покинула дитину в тяжкому стані, залишивши без їжі води та зв’язку11.02.26, 11:34 • 3772 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Село
Морози в Україні
Львівська область
Генеральний прокурор (Україна)