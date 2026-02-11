На Львовщине умер двухлетний мальчик, родителям объявили подозрение, в отношении соцслужб открыто производство

$43.090.06
51.250.13
ukenru
14:43 • 78 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
13:50 • 4958 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11:56 • 9152 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
09:46 • 13672 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
09:00 • 24308 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 22257 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 36731 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 37329 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 32803 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 32370 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.7м/с
83%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Капитан судна NewNew Polar Bear не признал вину по делу о повреждении кабелей в Балтийском море11 февраля, 05:23 • 18602 просмотра
Американские прокуроры не смогли предъявить обвинения законодателям-демократам за призыв к военным11 февраля, 05:38 • 14380 просмотра
"В военное время это не бытовая коррупция": Генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении схемы на 2,6 млн грн в главном военном госпиталеVideo11 февраля, 07:17 • 18306 просмотра
Украинка найдена мертвой в парке в Берлине: подозреваемый в убийстве задержанVideo11 февраля, 07:49 • 13675 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить10:54 • 11731 просмотра
публикации
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат13:50 • 4958 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto12:28 • 8164 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить10:54 • 11851 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
09:00 • 24308 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 39167 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Садовый
Музыкант
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Запорожская область
Соединённые Штаты
Одесса
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов12:28 • 4294 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 9222 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 29314 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 30812 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 29906 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
Отопление
Шахед-136

На Львовщине умер двухлетний мальчик, родителям объявили подозрение, в отношении соцслужб открыто производство

Киев • УНН

 • 2 просмотра

На Львовщине умер двухлетний мальчик, доставленный в больницу в критическом состоянии. Родители задержаны за злостное невыполнение обязанностей, а в отношении соцслужб открыто производство за служебную халатность.

На Львовщине умер двухлетний мальчик, родителям объявили подозрение, в отношении соцслужб открыто производство

В одном из сел Мостисской общины трагически скончался двухлетний мальчик, которого в критическом состоянии доставили в больницу. Родителей задержали и сообщили о подозрении в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком. В отношении работников соцслужб открыли производство за возможную служебную халатность. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

9 февраля 2026 года в Мостисскую больницу привезли мальчика в крайне тяжелом состоянии. Крестный отец одного из детей семьи, придя к ним по делам, заметил ухудшение самочувствия малыша и по просьбе отца самостоятельно отвез его в медучреждение. При этом родители не вызвали скорую, несмотря на критическое состояние ребенка

- говорится в сообщении.

Мальчика госпитализировали в реанимацию, но спасти его не удалось - примерно через час он умер. Предварительные выводы медиков: переохлаждение, обезвоживание и критический дефицит веса.

42-летняя мать и 43-летний отец задержаны по ст. 208 УПК Украины. Под процессуальным руководством Яворовской окружной прокуратуры им объявлено о подозрении по ст. 166 УК Украины - злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

В семье также воспитывались четверо малолетних детей: девочки 4, 8 и 10 лет и 5-летний мальчик. При осмотре жилья правоохранители зафиксировали условия, не соответствующие санитарным нормам и представляющие угрозу здоровью детей.

Исполком общины принял решение о немедленном изъятии детей. Сейчас они находятся в больнице, далее - в специализированном учреждении.

Государство не может и не будет закрывать глаза на случаи, когда дети остаются без надлежащего ухода, заботы и защиты. Там, где взрослые не выполняют своих обязанностей, вмешивается закон

- подчеркнула процессуальный руководитель в производстве Ольга Белозир.

Параллельно открыто производство в отношении работников социальной службы по ч. 3 ст. 367 УК Украины - служебная халатность, ведь они должны были опекаться этой семьей.

В Киеве мать бросила ребенка в тяжелом состоянии, оставив без еды, воды и связи11.02.26, 11:34 • 3772 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Село
Морозы в Украине
Львовская область
Генеральный прокурор Украины