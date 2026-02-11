На Львовщине умер двухлетний мальчик, родителям объявили подозрение, в отношении соцслужб открыто производство

В одном из сел Мостисской общины трагически скончался двухлетний мальчик, которого в критическом состоянии доставили в больницу. Родителей задержали и сообщили о подозрении в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком. В отношении работников соцслужб открыли производство за возможную служебную халатность. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

9 февраля 2026 года в Мостисскую больницу привезли мальчика в крайне тяжелом состоянии. Крестный отец одного из детей семьи, придя к ним по делам, заметил ухудшение самочувствия малыша и по просьбе отца самостоятельно отвез его в медучреждение. При этом родители не вызвали скорую, несмотря на критическое состояние ребенка - говорится в сообщении.

Мальчика госпитализировали в реанимацию, но спасти его не удалось - примерно через час он умер. Предварительные выводы медиков: переохлаждение, обезвоживание и критический дефицит веса.

42-летняя мать и 43-летний отец задержаны по ст. 208 УПК Украины. Под процессуальным руководством Яворовской окружной прокуратуры им объявлено о подозрении по ст. 166 УК Украины - злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

В семье также воспитывались четверо малолетних детей: девочки 4, 8 и 10 лет и 5-летний мальчик. При осмотре жилья правоохранители зафиксировали условия, не соответствующие санитарным нормам и представляющие угрозу здоровью детей.

Исполком общины принял решение о немедленном изъятии детей. Сейчас они находятся в больнице, далее - в специализированном учреждении.

Государство не может и не будет закрывать глаза на случаи, когда дети остаются без надлежащего ухода, заботы и защиты. Там, где взрослые не выполняют своих обязанностей, вмешивается закон - подчеркнула процессуальный руководитель в производстве Ольга Белозир.

Параллельно открыто производство в отношении работников социальной службы по ч. 3 ст. 367 УК Украины - служебная халатность, ведь они должны были опекаться этой семьей.

