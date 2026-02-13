Специалист службы по делам детей получила подозрение из-за смерти 2-летнего мальчика во Львовской области

$42.990.04
51.030.17
ukenru
12:31 • 3886 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
11:25 • 21609 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
10:00 • 33212 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
08:10 • 29282 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
07:58 • 24888 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 36517 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 59643 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 40971 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 57617 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 36590 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
92%
731мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Норвегия и Франция объединили усилия для усиления оборонных возможностей Украины13 февраля, 04:21 • 24749 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда07:25 • 34005 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 16556 просмотра
Детектив НАБУ, владеющий коллекцией монет царской россии и миллионами наличных, приобрел уже второй дом за 3 млн10:22 • 11539 просмотра
Бывший заместитель главы Офиса Президента Шурма и его брат объявлены в розыск - МВД11:20 • 20417 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
11:25 • 21614 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
10:00 • 33217 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда07:25 • 34403 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 60033 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 101354 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Оксен Лисовой
Кирилл Буданов
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Запорожская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 16875 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 27689 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 31637 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 57112 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 49347 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Золото
Фильм

Специалист службы по делам детей получила подозрение из-за смерти 2-летнего мальчика во Львовской области

Киев • УНН

 • 1352 просмотра

На Львовщине специалисту Службы по делам детей сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей смерть 2-летнего мальчика. Ребенок умер от вирусной инфекции на фоне длительного недоедания, семья состояла на учете из-за сложных жизненных обстоятельств.

Специалист службы по делам детей получила подозрение из-за смерти 2-летнего мальчика во Львовской области

Во Львовской области из-за смерти 2-летнего мальчика специалисту Службы по делам детей сообщено о подозрении в служебной халатности, сообщили в Офисе Генпрокурора в пятницу, пишет УНН.

12 февраля специалисту Службы по делам детей одного из городских советов Львовщины сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель ребенка. Прокуроры также инициировали ее отстранение от должности

- сообщили в прокуратуре.

Детали

9 февраля в больнице умер 2-летний мальчик из Яворовского района. Ребенка доставили с переохлаждением, обезвоживанием и критическим недобором веса. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила из-за вирусной инфекции на фоне длительного недоедания.

Родителям 10 февраля сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении обязанностей по уходу за ребенком.

На Львовщине умер двухлетний мальчик, родителям объявили подозрение, в отношении соцслужб открыто производство11.02.26, 16:47 • 2774 просмотра

Семья состояла на учете службы с сентября 2023 года из-за сложных жизненных обстоятельств и злоупотребления алкоголем родителями, имела пятерых детей. "Несмотря на это, специалист не обеспечила надлежащего социального контроля: проверки проводились лишь частично, индивидуальные планы социальной защиты оставались формальными, а информация о состоянии здоровья детей отсутствовала. Четверо других детей сейчас находятся в медучреждении", - отметили в прокуратуре.

"Из-за ненадлежащего социального контроля за семьей, которая находилась под официальным надзором службы, дети длительное время оставались без надлежащего питания и ухода, а 2-летний мальчик не получил своевременной помощи, что в дальнейшем привело к его смерти. Социальный надзор должен быть реальным, а не формальным", - отметил заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев.

Зона внимания и личной ответственности - все дети Украины: Генпрокурор Кравченко назначил нового заместителя11.12.25, 15:29 • 5733 просмотра

По его словам, в рамках выполнения поручения Генерального прокурора правоохранители системно дают правовую оценку действиям всех лиц, ответственных за жизнь и здоровье детей: родителей, опекунов, а также работников органов местного самоуправления, служб по делам детей, учреждений образования и здравоохранения.

"С декабря 2025 года по таким уголовным производствам уже сообщено о подозрении 122 лицам, из них 74 работникам служб по делам детей, центров социальной реабилитации, а также учреждений образования и здравоохранения. Это означает, что каждый случай бездействия или ненадлежащего исполнения обязанностей, который ставит под угрозу жизнь детей, получает правовую оценку", - добавил он.

Генпрокурор Кравченко: 214 уголовных производств открыто после проверок интернатов и детских домов, спасено 94 ребенка23.01.26, 10:40 • 10387 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Львовская область
Генеральный прокурор Украины