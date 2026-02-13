Специалист службы по делам детей получила подозрение из-за смерти 2-летнего мальчика во Львовской области

Во Львовской области из-за смерти 2-летнего мальчика специалисту Службы по делам детей сообщено о подозрении в служебной халатности, сообщили в Офисе Генпрокурора в пятницу, пишет УНН.

12 февраля специалисту Службы по делам детей одного из городских советов Львовщины сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель ребенка. Прокуроры также инициировали ее отстранение от должности - сообщили в прокуратуре.

Детали

9 февраля в больнице умер 2-летний мальчик из Яворовского района. Ребенка доставили с переохлаждением, обезвоживанием и критическим недобором веса. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила из-за вирусной инфекции на фоне длительного недоедания.

Родителям 10 февраля сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении обязанностей по уходу за ребенком.

Семья состояла на учете службы с сентября 2023 года из-за сложных жизненных обстоятельств и злоупотребления алкоголем родителями, имела пятерых детей. "Несмотря на это, специалист не обеспечила надлежащего социального контроля: проверки проводились лишь частично, индивидуальные планы социальной защиты оставались формальными, а информация о состоянии здоровья детей отсутствовала. Четверо других детей сейчас находятся в медучреждении", - отметили в прокуратуре.

"Из-за ненадлежащего социального контроля за семьей, которая находилась под официальным надзором службы, дети длительное время оставались без надлежащего питания и ухода, а 2-летний мальчик не получил своевременной помощи, что в дальнейшем привело к его смерти. Социальный надзор должен быть реальным, а не формальным", - отметил заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев.

По его словам, в рамках выполнения поручения Генерального прокурора правоохранители системно дают правовую оценку действиям всех лиц, ответственных за жизнь и здоровье детей: родителей, опекунов, а также работников органов местного самоуправления, служб по делам детей, учреждений образования и здравоохранения.

"С декабря 2025 года по таким уголовным производствам уже сообщено о подозрении 122 лицам, из них 74 работникам служб по делам детей, центров социальной реабилитации, а также учреждений образования и здравоохранения. Это означает, что каждый случай бездействия или ненадлежащего исполнения обязанностей, который ставит под угрозу жизнь детей, получает правовую оценку", - добавил он.

