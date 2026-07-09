Причастность Украины к подрыву «Северного потока» не установлена, ФРГ направят запрос на совместную следственную группу - Офис Генпрокурора

Причастность Украины к подрыву «Северного потока 1» и «Северного потока 2» не установлена, в то же время сведения по факту подрыва газопроводов внесены в ЕРДР, Украина готова помочь установлению всех правдивых обстоятельств, и в соответствующие органы Германии будет направлен запрос о создании совместной следственной группы, сообщили в Офисе Генпрокурора 9 июля, пишет УНН.

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"Офисом Генерального прокурора в рамках расследования уголовного производства по факту ведения российской федерацией агрессивной войны против Украины и совершения врагом других противоправных действий против нашего государства обработана информация о подрыве газопроводов "Nord Stream 1" и "Nord Stream 2"", - указали в Офисе Генпрокурора.

В рамках этого производства, отметили в Офисе Генпрокурора, "украинскими правоохранительными органами проводятся необходимые следственные и другие процессуальные действия, в частности допросы свидетелей и получение информации, имеющей значение для установления обстоятельств события".

По результатам уже проведенной работы и полученной информации, на данный момент, не установлено никаких фактов, которые бы свидетельствовали о причастности к совершению этих противоправных действий государства Украина, его уполномоченных органов или должностных лиц, а также о предоставлении ими от имени Украины каких-либо приказов, поручений, распоряжений или указаний относительно совершения подрыва указанных газопроводов. В то же время исследование этих обстоятельств еще не завершено и продолжается сбор необходимых доказательств и их исследование - подчеркнули в Офисе Генпрокурора.

"Офис Генерального прокурора принял к сведению сообщение Федеральной прокуратуры Германии о направлении обвинительного акта по делу о подрыве "Nord Stream 1" и "Nord Stream 2"", - указано в заявлении.

В Офисе Генпрокурора отметили: выдвижение обвинения является процессуальным решением стороны обвинения и не является установлением вины лица или окончательной оценкой обстоятельств уголовного производства. Вина лица в совершении преступления подтверждается исключительно приговором суда, вступившим в законную силу, постановленным по результатам всестороннего исследования всех полученных доказательств с соблюдением прав и процессуальных гарантий всех участников уголовного производства.

Украинская сторона продолжает взаимодействие с соответствующими немецкими органами. В частности в рамках выполнения запроса со стороны последних осуществляются необходимые следственные и процессуальные действия. О результатах их проведения сразу будет сообщено соответствующим органам Германии. Украина готова помочь установлению всех правдивых обстоятельств - подчеркнули в Офисе Генпрокурора.

Кроме того указано, что "сведения по факту подрыва газопроводов "Nord Stream 1" и "Nord Stream 2" внесены в Единый реестр досудебных расследований". "В рамках указанного уголовного производства в соответствующие органы Германии будет направлен запрос о создании совместной следственной группы с целью оперативного обмена информацией", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

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