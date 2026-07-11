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Зеленский раскрыл первые результаты проверки по взрыву на складах в Вишневом: руководители двух ГП действовали вопреки закону и решению Ставки
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Зеленский раскрыл первые результаты проверки по взрыву на складах в Вишневом: руководители двух ГП действовали вопреки закону и решению Ставки

Киев • УНН

 • 2960 просмотра

Президент сообщил о результатах проверки после взрыва на складах в Вишневом. Установлено, что руководители госпредприятий нарушили закон и решение Ставки.

Зеленский раскрыл первые результаты проверки по взрыву на складах в Вишневом: руководители двух ГП действовали вопреки закону и решению Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил первые результаты проверки после взрыва на складах с оружием и пожара от ракетного удара рф в Вишневом, указав, что руководители двух госпредприятий действовали вопреки закону и решению Ставки, пишет УНН.

Детали

"Только что были детальные доклады по ситуации в городе Вишневое – после взрыва на складах и пожара от удара российских ракет. Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора в рамках уголовного производства проверяют все обстоятельства трагедии. Сегодня генерал-майор СБУ Поклад доложил первые результаты: кто и на каких должностях в Укроборонпроме допустил, к сожалению, что склады с оружием были в Вишневом. Прямой запрет этого – и нормами закона, и решением Ставки – всё это было нарушено. Конкретные должностные лица известны, и позиция государства – каждый из них должен быть привлечен к справедливой ответственности", - указал Зеленский в традиционном вечернем обращении в субботу.

Президент подчеркнул: "Мы все понимаем, что такое время войны, и каждый руководитель должен чувствовать, что от его решений или бездействия зависят жизни людей".

Руководители двух государственных предприятий действовали вопреки закону, вопреки решению Ставки и должностным инструкциям. Следствие проверяет деятельность заместителей руководителей, которые отвечали за безопасность. Есть также другие должностные лица, чьи действия и решения тоже будут проанализированы

- указал Зеленский.

Служба безопасности Украины совместно с другими правоохранителями, по его словам, "должна проверить и другие подобные предприятия, и каждый руководитель предприятий на своем уровне должен гарантировать, чтобы не было повторения таких трагедий". "Есть в Украине надлежащие места, чтобы хранить оружие и хранить боеприпасы, – это всё определено, чтобы не было рядом жилых домов. И восстановление разрушенного должно происходить быстрее, это касается не только Вишневого. Конечно, многое зависит от качества работы в общинах и работы в областях, но и на уровне правительства есть что исправить. Будут в ближайшее время решения", - отметил он.

"Сегодня говорили также очень подробно по будущему Укроборонпрома. Структура большая, в нее входят десятки предприятий, одно из которых разместило тот склад в Вишневом. Конечно, внутренние процессы в структуре Укроборонпрома по контролю за деятельностью предприятий и директорами должны быть более сильными", - отметил Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что в Вишневом на Киевщине был склад боеприпасов, и враг поразил этот склад.

Юлия Шрамко

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