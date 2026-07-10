Генпрокурор Монако: ни одна версия покушения на Ермолаева не является приоритетной

Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что на данный момент ни одна из версий покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева не считается приоритетной. Ни относительно происхождения взрывчатого вещества, ни относительно мотива нападения. Об этом сообщает Le Figaro, передает УНН.

На данный момент ни одна версия не считается приоритетной. Ни относительно происхождения использованного взрывного устройства, ни относительно мотива нападения - сказал Тибо.

Он также не пожелал комментировать украинскую часть дела, хотя и упомянул о продолжительной видеоконференции, состоявшейся сегодня днем с его коллегой из Киева.

Как отмечает издание, на данный момент уголовная квалификация фактов остается неизменной, но "может измениться", как только монакская юстиция получит материалы, направленные Украиной и другими странами, проводившими расследование.

Таким образом, возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на убийство, размещение взрывного устройства на общественной территории с преступным умыслом и преступное объединение". Стефан Тибо, в свою очередь, объявил о проведении оперативного совещания, целью которого является оформление запросов о международной правовой помощи, чтобы материалы дела могли передаваться между странами - добавляет издание.

Напомним

30 июня в жилом доме в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека: Вадим Ермолаев, его гражданская жена и 13-летний сын (последние являются гражданами Украины). По информации СМИ, все трое находятся в больнице, состояние Ермолаева и его жены оценивается как тяжелое.

В Офисе Генерального прокурора подтвердили открытие уголовного производства по факту покушения на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, в котором также пострадали его гражданская жена и сын.

7 июля было найдено тело Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на семью в Монако, среди которых называли украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.

По делу об убийстве Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, двум задержанным вручены подозрения.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога Владиславу Реуту, подозреваемому в убийстве Анастасии Березовской, которую подозревают в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Впоследствии Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога Виталию Жиковичу, который является вторым подозреваемым в убийстве Березовской.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко вместе с коллегами из СБУ и Нацполиции провели онлайн-встречу с Генеральным прокурором Княжества Монако Стефаном Тибо. Обсудили уголовные производства по факту покушения на семью Ермолаева в Монако, а также убийство подозреваемой в покушении - Анастасии Березовской. Кравченко подчеркнул, что Украина открыта к полноценному сотрудничеству в соответствии с международно-правовыми процедурами.