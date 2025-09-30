$41.320.16
Информационное агенстве «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ

Киев • УНН

 • 4698 просмотра

Уголовные производства НАБУ вызывают недоумение, поскольку в основном касаются недостоверного декларирования должностных лиц или преследования посредников и бизнесменов, а не серьезных преступлений топ-чиновников. Экс-заместитель главы ГБР Александр Бабиков указывает на отсутствие примеров привлечения к ответственности топ-чиновников за коррупционные деяния.

Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ

Уголовные производства, расследуемые детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), вызывают недоумение. Ведь они не касаются серьезных преступлений топ-чиновников — в основном речь идет о недостоверном декларировании должностных лиц или преследовании посредников или бизнесменов. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал бывший заместитель председателя Государственного бюро расследований Александр Бабиков.

Дела НАБУ: кого преследуют вместо топ-чиновников

Те дела, которые они расследуют, скажем так, вызывают недоумение. Потому что вместо расследования топ-коррупции высших чиновников, как это предусмотрено их профильным законом, основная масса дел — это какие-то непонятные посредники, руководители незначительных предприятий и т.д.

— отметил Бабиков.

По его словам, пока нет ни одного примера привлечения к ответственности топ-чиновника, в частности министра, за серьезное коррупционное деяние, который бы понес наказание, кроме дел о недостоверном декларировании доходов.

При этом более 20 приговоров в ВАКС засекречены — без всяких правовых оснований. Поэтому тоже возникает сомнение, какие там решения приняты и насколько они объективны

— добавил Бабиков.

Дело Федорычева — пример попытки рейдерства?

Одним из дел, которое не просто вызывает недоумение, а может служить примером рейдерства и коррупции в антикоррупционном органе, является уголовное производство против соинвестора группы компаний "ТИС" и бенефициара двух крупных терминалов в порту "Южный" — "ТИС-Зерно" и "ТИС-Удобрения" Алексея Федорычева. Он давно проживает в Княжестве Монако, но пытается продолжать вести бизнес в Украине, несмотря на то, что детективы НАБУ преследуют его уже более 10 лет.

Уголовное дело против Федорычева, которое расследует НАБУ, с самого начала вызвало много вопросов, ведь он не является топ-чиновником и его деятельность не лежит в плоскости подследственности детективов Антикоррупционного бюро. Действия правоохранителей больше напоминают попытки рейдерского захвата активов бизнесмена группой лиц с помощью уголовного преследования.

Ведь за более чем 10 лет детективам так и не удалось собрать достаточно доказательств, чтобы передать дело на рассмотрение суда по существу, а многочисленные попытки объявить подозрение бизнесмену, арестовать его активы и избрать ему меру пресечения закончились провалом.

Суд Княжества Монако в своем решении подтвердил, что характер дела, в котором фигурирует Федорычев, указывает на бизнес-спор, но отнюдь не уголовное деяние.

Даже судьи Высшего антикоррупционного суда неоднократно отмечали отсутствие оснований для назначения ряда мер пресечения, на которых настаивали детективы НАБУ. В ВАКС также не увидели необходимости продлевать сроки расследования этого уголовного дела. Однако детективов это не остановило. Очевидно ради рейдерства лакомого куска бизнеса – терминалов в порту "Южный" – дело официально передали на расследование в Национальную полицию. В состав следственной группы вошли и детективы НАБУ, которые продолжают давить на коллег-правоохранителей и требовать дальнейшего преследования бизнесмена.

В итоге, критически важный во время войны бизнес (а речь идет о перевалке зерна, а значит продовольственной безопасности) не может работать на полную мощность.

По мнению Александра Бабикова, рейдерство с участием правоохранителей стало возможным из-за пробелов в системе и значительно усилилось после полномасштабного вторжения россии в Украину, когда внимание как общества, так и власти сосредоточилось на войне.

Я думаю, такая тенденция была всегда, в большей или меньшей степени. Но после начала войны возможности резко возросли, поэтому и стали более распространенными. Судебный контроль существенно ослаб после начала полномасштабной войны, это дало возможность бесконтрольно проводить обыски, захватывать имущество и т.д. Поэтому, к сожалению, да, такая тенденция есть, и она только усиливается

— отметил экс-замглавы ГБР.

Коррупционные скандалы в НАБУ

По мнению юриста, исправить ситуацию может исключительно комплексный подход к решению проблемы. Без изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, а также кадровой работы этого достичь не получится.

Проведение конкурсов, когда конкурсная комиссия ни за что не отвечает, но рекомендует определенного кандидата, который заранее согласован и утвержден, говорит, с одной стороны, о бутафорности всех этих процедур, а с другой — что попадают не лучшие, а те, кто "должен" попасть. Соответственно, они будут выполнять не функции, определенные законом, а те задачи, которые перед ними ставят

— отметил Бабиков, добавив, что должна быть персональная ответственность за кадровые решения.

Системность кадровой проблемы, в частности в НАБУ, подтверждает и шлейф скандалов, который годами тянется за детективами.

Из последних – это торговля наркотиками, злоупотребление влиянием и преследование должностного лица "Укрзализныци" с корыстной целью.

Например, бывший детектив Тарас Ликунов, который расследовал дело по "Укрзализныце", занял должность в этой компании после увольнения с должности фигуранта уголовного производства. То есть таким образом детектив фактически "освободил" место под себя, что, по мнению экспертов, является прямым нарушением закона "О предотвращении коррупции" и конфликтом интересов.

Не менее интересны дела против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который вместе с отцом-гражданином рф, по данным следствия, занимался торговлей каннабисом с Дагестаном. Ему инкриминируют государственную измену. Кроме того, его подозревают в злоупотреблении влиянием для незаконных махинаций с налогами украинских предприятий на сумму 30 млн гривен, за что он должен был получить 900 тыс. гривен. Детектив НАБУ должен был повлиять на органы Государственной налоговой службы Украины для принятия ими противоправных решений по исключению около десяти компаний из перечня рисковых. Что является очевидным свидетельством коррупции в НАБУ.

Поэтому очевидно детективы НАБУ вместо расследования топ-коррупции занимаются второстепенными делами против посредников и бизнесменов, что наводит на мысль, не ищут ли они дополнительных источников заработка. На фоне засекреченных приговоров ВАКС и скандалов с детективами, подозреваемыми в коррупции, злоупотреблении влиянием и обвинениях в госизмене, НАБУ все больше выглядит не как антикоррупционный орган, а как инструмент рейдерства, избирательного правосудия и длительного давления на бизнес.

Избирательное преследование может прямо влиять на продовольственную безопасность, подрывать доверие международных партнеров, а также в целом влиять на желание инвесторов вести бизнес в Украине, где любой может оказаться под рейдерской атакой.

Лилия Подоляк

ПолитикаКриминал и ЧПпубликации
Национальная полиция Украины
Монако
Государственная налоговая служба Украины
Украинская железная дорога
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украина