Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) создавалось как главный инструмент борьбы с топ-коррупцией. Но со временем оно все больше превращается в инструмент давления на бизнес, рейдерства и коррупции. Уголовные производства, которые расследуют детективы НАБУ, нередко носят избирательный характер и используются для вмешательства в хозяйственные процессы и рейдерских атак. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал юрист Олег Шрам.

Что не так с работой НАБУ: коррупция или давление на бизнес?

К НАБУ очень много вопросов от того, какие задачи они преследуют в каждом отдельно взятом уголовном производстве. Если анализировать их деятельность системно, то можно сказать, что вопрос борьбы с коррупцией для них это как обертка. А на самом деле во многих производствах они преследуют совсем другую цель. Это говорит об избирательности их уголовных производств - отметил Олег Шрам.

По его словам, анализ досудебных расследований, которые проводит Бюро, показывает, что те производства, которые должны были бы расследоваться в кратчайшие сроки, тянутся годами.

Тем самым оказывается определенное давление и на участников уголовного производства, и на какие-то определенные, наверное, бизнес-процессы, действия, решения и так далее - считает Олег Шрам.

По мнению юриста, расследуемые дела свидетельствуют о злоупотреблениях НАБУ и рейдерстве правоохранителей.

Если смотреть системно за деятельностью НАБУ, то многие публично известные факты дают основания говорить, что они преследуют иные, чем определенные законом, задачи в тех или иных уголовных производствах. И эти задачи точно не связаны с их полномочиями и теми задачами, которые определены законом, а именно - борьба с коррупцией. Это может быть и рейдерство, и преследование отдельных лиц с той или иной целью, искусственные создания доказательств виновности, провокации подкупа, фальсификация тех или иных материалов досудебных расследований, о чем не раз говорили, в частности, и участники тех дел, которые рассматриваются в антикоррупционном суде. То есть, спектр очень широкий, а все это, в совокупности, говорит, что цель у них другая, и не может уголовное производство, какое бы оно там ни было, тем более, если оно касается каких-то хозяйственных взаимоотношений, финансовых, расследоваться много лет и не найти своего решения - подчеркнул Олег Шрам.

НАБУ и порт "Южный": преследование Федорычева как пример рейдерства

Одним из примеров таких попыток рейдерского захвата бизнеса руками детективов Антикоррупционного бюро является дело против владельца двух крупнейших терминалов "ТИС-Зерно" и "ТИС-Удобрения" в порту "Южный" Алексея Федорычева. НАБУ расследует это дело уже десятилетие, однако детективы так и не смогли собрать достаточно доказательств против Федорычева. Все сводится в их деятельности исключительно к давлению на бизнес путем попыток препятствования работе терминалов.

Фактически, за 10 лет им так и не удалось вручить подозрение бизнесмену или избрать для него меру пресечения. А регулярные попытки арестовать имущество хоть и заканчиваются провалом каждый раз, однако значительно препятствуют ведению критически важного бизнеса во время войны, связанного с обеспечением продовольственной безопасности.

Ярким свидетельством того, что дело против Федорычева – это бизнес-разборки с участием правоохранителей-антикоррупционеров является решение суда Княжества Монако, где уже давно проживает бизнесмен. Судьи Монако отказались вручить подозрение Алексею Федорычеву, отметив, что его дело – это хозяйственный спор, а не криминал.

… изложенные в запросах сведения не позволяют определить характер дела как уголовный, что дает возможность компетентным органам Княжества Монако сделать вывод: суть дела в большей степени касается фактов, лежащих в основе спора сугубо экономического характера - говорилось в решении.

Похожего мнения были и судьи Высшего антикоррупционного суда, которые не видели оснований для ареста имущества или избрания меры пресечения Федорычеву. Более того, они даже отказались продлить сроки досудебного расследования после того, как они истекли.

Однако изобретательность детективов поражает. Вместо того, чтобы смириться с поражением и признать, что дело было заказным, они формально передали его на расследование в Национальную полицию. Войдя в следственную группу, первое, что сделали НАБУшники, – заставили коллег в Печерском районном суде Киева продавить решение о продлении сроков расследования.

Дальше – все как по книжке. Не получив того, что хотели в ВАКС, детективы пытаются продавить необходимые решения в Печерском райсуде Киева. Поэтому все указывает на то, что в Бюро уж слишком заинтересованы терминалами в порту "Южный".

По мнению Олега Шрама, не нормально, когда уголовные производства расследуются десятилетия. Да, бывают сложные случаи, без этого никуда, но когда это тянется 10 лет, то это, скорее, работает на уничтожение деловой репутации фигуранта.

Да, дела могут закрываться, но не должно длиться расследование 2-3 года, когда уничтожается репутация той или иной компании, владельцев или менеджеров, когда с ними не хотят работать, потому что они якобы причастны к каким-то коррупционным действиям. Даже если есть какое-то уголовное производство без подозрения, без ничего, они (потенциальные партнеры – ред.) уже смотрят с настороженностью и задумываются - работать или не работать с тем или иным субъектом. Конечно, это влияет на репутацию и на возможности ведения нормальной хозяйственной деятельности, развивать бизнес, расширять его и так далее - пояснил юрист.

Национальное антикоррупционное бюро превратилось в Коммерческое бюро: что говорят эксперты

Шрам акцентировал внимание на том, что за то время, пока работает Антикорбюро, достижение детективов – это один приговор, вступивший в законную силу, на одного расследователя.

Способно ли НАБУ с такими темпами работы хоть как-то влиять на коррупцию? Способно! Только в сторону увеличения уровня коррупции, потому что они не могут выполнить, охватить весь этот объем, а тем более, когда они не хотят этого делать, и когда они занимаются совсем какой-то другой работой. В том числе и подыгрываниями. Мы видим и уголовные производства в отношении детективов, и вопросы по их незаконному обогащению, участию бизнеса, влиянию, когда один из детективов способствует коммерческой структуре с конвертационными центрами, там разблокировки какие-то и так далее - отметил Олег Шрам.

В частности, речь идет о бывшем детективе Тарасе Ликунове, который расследовал дело в отношении должностного лица "Укрзализныци", а затем занял должность в этой компании после увольнения с должности фигуранта уголовного производства. То есть, таким образом детектив фактически "освободил" место под себя, что, по мнению экспертов, является прямым нарушением закона "О предотвращении коррупции" и конфликтом интересов.

Кроме того, последним громким скандалом стали дела против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который вместе с отцом-гражданином РФ, по данным следствия, занимался торговлей каннабисом с Дагестаном. Ему инкриминируют государственную измену. Кроме того, его подозревают в злоупотреблении влиянием для незаконных махинаций с налогами украинских предприятий на сумму 30 млн гривен, за что он должен был получить 900 тыс. гривен. Детектив НАБУ должен был повлиять на органы Государственной налоговой службы Украины для принятия ими противоправных решений по исключению около десяти компаний из перечня рисковых. Что является очевидным свидетельством коррупции в НАБУ.

Ликвидировать НАБУ или усилить контроль - возможны ли варианты?

По мнению Олега Шрама, кардинально изменить ситуацию смогут исключительно либо ликвидация самого Антикоррупционного бюро, либо системное усиление контроля за его деятельностью.

Либо ликвидировать, либо системные изменения закона, в первую очередь, по обеспечению действенного контроля. Потому что антикоррупционный комитет Верховной Рады не способен этого делать. Мы видим по их деятельности, во-первых, там никто не разбирается в этой деятельности. Кроме того, как красивую картину, поговорить, цифры посмотреть. А какие цифры, что за ними скрывается, как должен работать правоохранительный орган, которым является НАБУ, они не понимают - пояснил юрист.

Кроме того, по мнению специалиста, необходим внешний аудит НАБУ. Тот единственный отчет, который был за всю историю работы НАБУ, был составлен таким образом, чтобы не дать ответ на поставленные вопросы и оставить все как есть.

Олег Шрам убежден, что борьба с коррупцией – это второй по важности вопрос в нашей стране после войны. Об этом, кстати, Украине постоянно напоминают и западные партнеры.

Кроме того, по его словам, сами украинцы очевидно уже давно поняли, что НАБУ и САП, кроме красивых рассказов, на самом деле не занимаются борьбой с коррупцией.

Национальное антикоррупционное бюро превратилось и в коммерческое бюро. Здесь много граней. Где-то коррупционное, где-то бюро преследования, где-то бюро провокации, где-то бюро создания самих каких-то преступлений. Много граней, но точно не то, каким оно должно было быть и для чего оно создавалось - резюмировал юрист.

Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ