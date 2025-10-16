НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования

Национальное антикоррупционное бюро Украины, созданное как символ очищения государственной системы от коррупции, все чаще упоминается не в отчетах о разоблачении топ-коррупционеров (министров, депутатов или глав государственных органов), а в скандалах, связанных с давлением на бизнес, манипуляциями с уголовными производствами, откровенными коррупционными злоупотреблениями и попытками рейдерства. Одним из самых показательных примеров стал кейс бизнесмена Алексея Федорычева, владельца двух крупнейших терминалов в порту "Южный", которого детективы преследуют уже более 10 лет, пишет УНН.

Дело Федорычева – расследование по заказу?

Фактически, за 10 лет детективам так и не удалось вручить подозрение владельцу терминалов "ТИС-Зерно" и "ТИС-Миндобрива" или избрать для него меру пресечения, ведь они не смогли собрать ни одного убедительного доказательства.

Именно поэтому регулярные попытки арестовать имущество хоть и заканчиваются провалом каждый раз, именно следственные действия НАБУ стали причиной блокирования деятельности предприятий, обеспечивающих рабочие места украинцам, уплачивающих налоги в бюджет и участвующих в обеспечении продовольственной безопасности.

Эксперты, опрошенные УНН, указывают, что такая длительность расследования может свидетельствовать о том, что дело против Федорычева заказное и детективы в нем могут быть финансово заинтересованы.

Ярким свидетельством того, что это уголовное производство – это бизнес-разборки с участием правоохранителей-антикоррупционеров, является решение суда Княжества Монако, где уже давно проживает бизнесмен. Судьи Монако отказались вручить подозрение Алексею Федорычеву, отметив, что его дело – это хозяйственный спор, а не криминал.

"… изложенные в запросах сведения не позволяют определить характер дела как уголовный, что дает возможность компетентным органам Княжества Монако сделать вывод: суть дела в большей степени касается фактов, которые лежат в основе спора сугубо экономического характера", - говорилось в решении.

Похожего мнения были и судьи Высшего антикоррупционного суда, которые не усматривали оснований для ареста имущества или избрания меры пресечения Федорычеву. Более того, они даже отказались продлить сроки досудебного расследования после того, как они истекли.

Однако изобретательность детективов НАБУ поражает. Вместо того чтобы смириться с поражением и признать, что дело было заказным, они формально передали его на расследование в Национальную полицию. Войдя в следственную группу, первым, что сделали НАБУшники – заставили коллег в Печерском районном суде Киева продавить решение о продлении сроков расследования еще на год.

Не получив того, что хотели в ВАКС относительно следственных действий, детективы теперь пытаются получить необходимые решения в Печерском райсуде Киева. Поэтому все указывает на то, что в НАБУ уж слишком заинтересованы терминалами в порту "Южный". А юристы отмечают, что дело имеет все признаки рейдерского вмешательства в бизнес, осуществленного под прикрытием борьбы с коррупцией топ-чиновников.

Коррупция внутри антикоррупционного органа

Коррупционные скандалы внутри самого НАБУ лишь подтверждают слова экспертов. Один из недавних случаев — подозрение в государственной измене детективу Руслану Магамедрасулову, который вместе с отцом-гражданином РФ, по данным следствия, занимался торговлей каннабисом с Дагестаном.

Кроме того, его подозревают в злоупотреблении влиянием для незаконных махинаций с налогами украинских предприятий на сумму 30 млн гривен, за что он должен был получить 900 тыс. гривен. Детектив НАБУ должен был повлиять на органы Государственной налоговой службы Украины для принятия ими противоправных решений относительно исключения около десяти компаний из перечня рисковых. Что является очевидным свидетельством коррупции в НАБУ.

Еще один вопиющий случай – уголовное производство, которое дало карьерный толчок детективу НАБУ в "Укрзализныце". Речь идет о бывшем детективе Тарасе Ликунове, который расследовал дело в отношении "Укрзализныци", а затем занял должность в этой компании после увольнения с должности фигуранта уголовного производства. То есть таким образом детектив фактически "освободил" место под себя, что, по мнению экспертов, является прямым нарушением закона "О предотвращении коррупции" и конфликтом интересов.

Невозможно не упомянуть в этом контексте еще одно громкое дело. Бывшего первого заместителя директора НАБУ Гизо Углаву подозревают в разглашении данных досудебного расследования. После увольнения из Антикоррупционного бюро он жаловался на предвзятость и ангажированность детективов НАБУ, и заявил, что выводы по делу против него относительно утечек информации из бюро сделаны уже давно "без суда и следствия".

Кроме того, Углава подал заявление в Национальное агентство по предотвращению коррупции о возможном нарушении антикоррупционного законодательства руководителем бюро Семеном Кривоносом и стал обличителем. По его словам, НАПК начало мониторинг и контроль относительно возможного нарушения директором НАБУ антикоррупционного законодательства.

И это лишь вершина айсберга. Все уже забыли, что бывший директор НАБУ Артем Сытник находился в реестре коррупционеров, а детективы ведут постоянное противостояние с другими правоохранительными органами и даже дрались с полицией.

Эксперты, опрошенные УНН, указывают на избирательность работы детективов Антикоррупционного бюро, а также их неэффективность. В частности, за 10 лет существования органа было минимальное количество топ-чиновников, привлеченных к ответственности за коррупцию. Фактически на одного детектива – один обвинительный приговор, вступивший в законную силу.

Они также отмечают, что детективы НАБУ часто годами расследуют те уголовные дела, которые должны были завершиться в кратчайшие сроки.

Аудит и контролируемость. Как повысить эффективность НАБУ

"НАБУ имеет беспрецедентную независимость, по сравнению с другими правоохранительными органами, а потому они обязаны оправдывать доверие народа и доказывать это своей эффективной работой", - считает председатель подкомитета по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов оказания правовой помощи комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Владимир Ватрас.

Депутаты, опрошенные УНН, считают, что давно назрел вопрос проведения внешнего независимого аудита НАБУ, а также квалификационного оценивания детективов.

"Проблема вся в том, что мы создали монополию на борьбу с коррупцией, но настолько она независима эта монополия, что государство Украина на нее абсолютно не влияет. Ни на эффективность, ни на что. И самому государству Украина фактически запрещено бороться с коррупцией. И государство Украина не отвечает фактически за то состояние коррупции, которое есть сегодня у нас в государстве", отметил член комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич.

Нардеп убежден: если не будет ликвидирована монополия НАБУ на борьбу с коррупцией, уровень коррупции в Украине не снизится. По мнению Бурмича, к борьбе с коррупцией должны быть привлечены и другие правоохранительные органы, в частности, полиция и СБУ. Это позволит обеспечить состязательный процесс между правоохранителями и повысить их эффективность.

Ведь, по словам юристов, на сегодняшний день орган, призванный разоблачать коррупцию в высших эшелонах власти, скатился к давлению на бизнес, рейдерству и открытию уголовных производств по заказу.

Такую ситуацию породила бесконтрольность НАБУ, убежден политтехнолог Олег Пастернак.

"Любое учреждение правоохранительного типа должно быть под определенным процессуальным контролем. Поэтому, извините, когда была идея подчинить НАБУ Офису Генерального прокурора и некоторые моменты подотчетности отшлифовать, нормировать в соответствии с европейской практикой, в Украине поднялся бешеный гвалт, кампания защиты НАБУ и критики власти из-за этого решения. Но его идея, его основания для этого были абсолютно резонны. Сейчас мы просто будем разгребать, когда приковано внимание общества, международных игроков, власти к другим правоохранителям, к деятельности НАБУ, и оказывается, что есть огромные, масштабные нарушения, есть вопросы к деятельности этих органов и т.д.", - отметил он.

Производства вроде дела против Федорычева — это не единичные случаи, а системная проблема. Детективы НАБУ нередко инициируют громкие дела без надлежащей доказательной базы, затягивают расследования, чтобы создавать "информационный фон" или давление на фигурантов дела, а в итоге суды закрывают уголовные дела из-за отсутствия доказательств.

Очевидно, такие "антикоррупционные шоу" имеют реальные последствия - бизнес теряет возможность нормально работать, падает инвестиционное доверие, фигуранты надуманных дел теряют репутацию, а государство перестает быть надежным партнером на международной арене.

Ликвидация польского антикоррупционного бюро - сигнал для Украины

Польское правительство приняло решение ликвидировать Центральное антикоррупционное бюро (CBA) с 1 мая 2026 года из-за потери доверия, политизации и неэффективности этого органа. Его функции передадут другим правоохранительным органам. Министр юстиции Адам Боднар пояснил, что CBA, созданное как символ "нулевой терпимости" к взяточничеству, само стало частью политической системы, которую должно было контролировать и бороться с коррупцией.

Ситуация с польским антикоррупционным органом может быть сигналом для Украины, где НАБУ все чаще фигурирует в скандалах, а международные партнеры все чаще напоминают властям, что уровень коррупции в Украине остается высоким.

По опросу Центра Разумкова от 26 марта 2025 года, недоверие к НАБУ, САП и ВАКС вышло на уровень примерно 62-73 % для этих институций. Это означает, что стандарт "символа антикоррупции", которым часто представлено НАБУ, больше не срабатывает так, как раньше.

Учитывая, что украинские антикоррупционные органы уже почти полностью утратили доверие общества и есть серьезные вопросы к их эффективности, они могут повторить судьбу польского антикоррупционного бюро.

Польский опыт демонстрирует: когда "борьба с коррупцией" превращается в борьбу между самими антикоррупционерами, а правоохранители, призванные бороться с коррупцией, становятся ее частью - система обречена. Для украинской власти это сигнал к действию - провести внешний аудит работы НАБУ, усилить контроль, вернуть прозрачность и справедливость, а также восстановить доверие к органу.

Одним из первых шагов на пути восстановления доверия могла бы стать ревизия уголовных дел НАБУ на предмет заказности, давления на бизнес, а также участия детективов в попытках рейдерства.