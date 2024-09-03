Конфлікт у НАБУ: перший заступник директора Углава зі скандалом покидає бюро

Директор НАБУ Семен Кривонос звільнив з посади свого першого заступника Гізо Углаву, який активно критикував бюро та заявив про необ’єктивність детективів під час розслідувань. Що призвело до такого рішення та як вплине на роботу антикорупціонерів розбирався УНН.

Гізо Углава став ключовою фігурою скандалу про ймовірне розголошення даних досудового розслідування представниками бюро. Через це директор НАБУ Семен Кривонос відсторонив його від виконання обов’язків і призначив низку службових розслідувань.

За результатами службового розслідування Кривонос прийняв рішення про звільнення Углави з посади. Як повідомили в НАБУ, Углава вчинив "низку дій та висловлювань негативного характеру, спрямованих на персональну та професійну дискредитацію працівника бюро, який подав службову записку про можливі факти витоку інформації".

"Зазначені дії (тиск Углави на викривача – ред.) сформували у працівників НАБУ розуміння можливості настання негативних наслідків за викривальну діяльність, що є неприпустимим порушенням найвищих стандартів етики та доброчесності, якими мають керуватись в свої роботі працівники та вище керівництво НАБУ", - наголосили у бюро.

Водночас сам Углава заявив, що буде звертатися до суду, щоб довести свою правоту.

"Сьогодні я, Гізо Углава, перший заступник директора НАБУ, здаю своє посвідчення та жетон №001, і завершую свою службу на цій важливій посаді", - вказав Углава.

Він нагадав, що 9 років пропрацював в НАБУ, тобто з моменту створення цього антикорупційного органу.

"Я керував ключовими операціями та розслідуваннями, які призвели до розкриття великих корупційних схем. Ми разом із командою впровадили сучасні методи розслідування і зміцнили міжнародне співробітництво, що дало змогу НАБУ стати визнаним і ефективним органом… Попереду нові виклики, але мої принципи та переконання залишаються незмінними, тож боротьбу за справедливість не закінчено", - заявив Углава.

Варто зазначити, що після того, як Углава сам опинився по той бік слідства, він визнав, що бюро опинилося під загрозою втрати незалежності, а детективи перебувають під політичним тиском, що суттєво знижує ефективність боротьби з корупцією. Зокрема, під тиском активістів та голови антикорупційного комітету ВР Анастасії Радіної.

Він також скаржився на упередженість і заангажованість детективів НАБУ, і заявив, що висновки у справі проти нього щодо зливів інформації з бюро зроблені вже давно "без суду і слідства".

Окрім того, Углава подав заяву в Національне агентство з запобігання корупції про можливе порушення антикорупційного законодавства керівником бюро Семеном Кривоносом і став викривачем. За його словами, НАЗК розпочало моніторинг та контроль щодо можливого порушення директором НАБУ антикорупційного законодавства.

Звільнення Гізо Углави, який відкрито заявив про політичний тиск і заангажованість детективів, безсумнівно, матиме серйозні наслідки для роботи НАБУ. Це звільнення може створити серйозний внутрішній конфлікт і розкол серед працівників НАБУ. Адже звинувачення Углави в бік керівництва бюро та звинувачення у витоку інформації свідчать про можливі внутрішні розбіжності, які впливають на цілісність команди.

Така ситуація безсумнівно впливає на довіру суспільства до роботи антикорупційних органів, яка і без того надзвичайно низька.

До того ж, Углава вже заявив про свій намір звертатися до суду, що може призвести до подальшого загострення конфлікту і викликати нові хвилі критики на адресу НАБУ. Зрештою, цей конфлікт може призвести до змін у підходах до розслідувань всередині бюро, а якщо звинувачення Углави виявляться правдивими, це може підштовхнути й до зміни керівництва НАБУ.

Нагадаємо

Заяви про необ’єктивність та політичну заангажованість НАБУ неодноразово вже звучали, однак антикорупціонери на них не звертали увагу.

Наочним прикладом є справи антикорупціонерів проти ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. Він неодноразово заявляв про те, що детективи однобоко ставилися до справи проти нього через політичну заангажованість. Обидві справи проти нього розвалилися у судах, однак НАБУ не стало офіційно вибачатися перед ексміністром за незаконне кримінальне переслідування та псування ділової репутації.

Існує також занепокоєння щодо порушень презумпції невинуватості з боку НАБУ, як у справах проти Миколи Сольського та нардепа Сергія Кузьміних.

Харківська правозахисна група також критикувала НАБУ за заяви, що порушують презумпцію невинуватості. Справжньою причиною переслідування Сольського там вважають реформування ринку землі в Україні.