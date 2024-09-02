Публічний тиск замість доказів: як НАБУ зловживає повноваженнями, порушуючи презумпцію невинуватості

Національне антикорупційне бюро України нерідко опиняється у центрі скандалів про порушення презумпції невинуватості. Таким чином, антикорупціонери намагаються видати процесуальні дії за реальний результат їхньої діяльності. Про це свідчать і низка судових рішень, пише УНН.

Презумпція невинуватості - це один із фундаментальних принципів правової держави, який передбачає, що кожна особа вважається невинуватою, доки її вина не буде доведена в суді.

Однак, у своїй діяльності НАБУ нерідко порушує цей принцип, публічно звинувачуючи підозрюваних і фактично формуючи громадську думку ще до судового розгляду.

Так було і у справі антикорупціонерів проти нардепа Сергія Кузьміних. Як стверджувала сторона захисту, детектив під час подкасту стверджувально висловлювався щодо беззаперечної доведеності вини Микитася в інкримінованому йому кримінальному провадженої і таким чином, розповсюдив цю інформацію для широкого кола. Вищий антикорупційний суд визнав порушення детективом НАБУ.

Така ж ситуація сталася і у справі НАБУ проти екснардепа Максима Микитася. Детектив у цій справі під час інтерв’ю висвітлював певні деталі досудового розслідування, і хоча він і не називав прізвища обвинуваченого, контекст розмови і категорично стверджувальні висловлювання безперечно формували у суспільства переконаність у винуватості обвинуваченого у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення. ВАКС постановив ухвалу, якою установив порушення презумпції невинуватості зі сторони детектива.

Ексрадник директора Державного бюро розслідувань Олег Шрам в ексклюзивному коментарі УНН зазначив, що порушуючи презумпцію невинуватості, антикорупційні органи намагаються змістити акцент про результати своєї діяльності з таких, які очікує суспільство, на проміжні етапи слідства.

Вони (сторона обвинувачення – ред.) дають публічну інформацію з обвинувальним ухилом, формують суспільну думку, що особа є злочинцем, показують її в негативному світлі. Хоча, поки особа не буде визнана такою рішенням суду, ніхто не має права про це говорити. Вони можуть говорити, що особа підозрюється, обвинувачується, але точно не стверджувати про те, що особа вчинила ті чи інші протиправні дії. Порушення принципу презумпції невинуватості – це питання дисциплінарної відповідальності. Здебільшого існуючі дисциплінарні органи вони на такі порушення просто не реагують. Закривають на це очі, - зазначив Шрам.

За його словами, порушення презумпції невинуватості антикорупціонерами – це системна історія, яка виникла через відсутність реальних результатів у їхній роботі.

Вони намагаються сформувати думку про те, що результатом досудового розслідування з першого дня їх діяльності це є повідомлення про підозру, чи застосування до особи запобіжного заходу. Вони переносять таким чином акцент про результати своєї діяльності з тих, які очікує суспільство, на проміжні етапи… І через от такі спотворення визначень, термінів, реальних результатів, перенесення їх на початкові стадії досудового розслідування, ми і маємо такий результат, - пояснив експерт.

Шрам додав, що є багато запитань до відповідальності сторони обвинувачення, слідчих, детективів, прокурорів за їх результати розслідування. У тому числі якщо вони провели таке розслідування з порушенням вимог закону, що за собою спричинило незаконне притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Варто зазначити, що такі дії з боку НАБУ піддають сумніву здатність органу діяти в межах закону і викликають запитання щодо прозорості та справедливості антикорупційної боротьби в Україні.

Додамо

Заяви про необ’єктивність та політичну заангажованість детективів НАБУ у своїх розслідуваннях звучали неодноразово. Однак, останнім часом вони почали лунати з вуст керівництва бюро. Причиною цьому стало те, що антикорупціонери розпочали розслідування проти першого заступника директора НАБУ Гізо Углави. Він, лише після того, як опинився по той бік слідства, визнав наявність серйозних проблем під час розслідування, яке проводять антикорупціонери, та зазначив, що у бюро зосереджені не на встановлені істини, а на досягненні "зовнішніх цілей".

Існує також занепокоєння щодо порушень презумпції невинуватості з боку НАБУ й у справі проти колишнього міністра агрополітики Миколи Сольського. Зокрема, Харківська правозахисна група розкритикувала НАБУ за заяви по цій справі, що порушують презумпцію невинуватості. Справжньою причиною переслідування Сольського там вважають реформування ринку землі в Україні.

