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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Публичное давление вместо доказательств: как НАБУ злоупотребляет полномочиями, нарушая презумпцию невиновности

Публичное давление вместо доказательств: как НАБУ злоупотребляет полномочиями, нарушая презумпцию невиновности

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 14:35  •  29746 просмотра

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НАБУ часто нарушает презумпцию невиновности, публично обвиняя подозреваемых до судебного разбирательства. Эксперты считают, что это попытка показать результаты работы из-за отсутствия реальных достижений.

Национальное антикоррупционное бюро Украины нередко оказывается в центре скандалов о нарушении презумпции невиновности. Таким образом, антикоррупционеры пытаются выдать процессуальные действия за реальный результат их деятельности. Об этом свидетельствуют и ряд судебных решений, пишет УНН.

Презумпция невиновности - это один из фундаментальных принципов правового государства, который предусматривает, что каждое лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

Однако, в своей деятельности НАБУ нередко нарушает этот принцип, публично обвиняя подозреваемых и фактически формируя общественное мнение еще до судебного разбирательства.

Так было и в деле антикоррупционеров против нардепа Сергея Кузьминых. Как утверждала сторона защиты, детектив во время подкаста утвердительно высказывался о безоговорочной доказанности вины Микитася в инкриминируемом ему уголовном производстве и таким образом, распространил эту информацию для широкого круга. Высший антикоррупционный суд признал нарушение детективом НАБУ.

Такая же ситуация произошла и в деле НАБУ против экс-нардепа Максима Микитася. Детектив по этому делу во время интервью освещал определенные детали досудебного расследования, и хотя он и не называл фамилии обвиняемого, контекст разговора и категорически утвердительные высказывания бесспорно формировали у общества убежденность в виновности обвиняемого в совершении инкриминируемого уголовного преступления. ВАКС постановил решение, которым установил нарушение презумпции невиновности со стороны детектива.

Экс-советник директора Государственного бюро расследований Олег Шрам в эксклюзивном комментарии УНН отметил, что нарушая презумпцию невиновности, антикоррупционные органы пытаются сместить акцент о результатах своей деятельности с таких, которые ожидает общество, на промежуточные этапы следствия.

Они (сторона обвинения - ред.) дают публичную информацию с обвинительным уклоном, формируют общественное мнение, что лицо является преступником, показывают его в негативном свете. Хотя, пока лицо не будет признано таковым решением суда, никто не имеет права об этом говорить. Они могут говорить, что лицо подозревается, обвиняется, но точно не утверждать о том, что лицо совершило те или иные противоправные действия. Нарушение принципа презумпции невиновности - это вопрос дисциплинарной ответственности. В основном существующие дисциплинарные органы они на такие нарушения просто не реагируют. Закрывают на это глаза,

- отметил Шрам.

По его словам, нарушение презумпции невиновности антикоррупционерами - это системная история, которая возникла из-за отсутствия реальных результатов в их работе.

Они пытаются сформировать мнение о том, что результатом досудебного расследования с первого дня их деятельности это сообщение о подозрении, или применение к лицу меры пресечения. Они переносят таким образом акцент о результатах своей деятельности с тех, которые ожидает общество, на промежуточные этапы... И из-за вот таких искажений определений, сроков, реальных результатов, переноса их на начальные стадии досудебного расследования, мы и имеем такой результат,

- пояснил эксперт.

Шрам добавил, что есть много вопросов к ответственности стороны обвинения, следователей, детективов, прокуроров за их результаты расследования. В том числе если они провели такое расследование с нарушением требований закона, что повлекло за собой незаконное привлечение лица к уголовной ответственности.

Стоит отметить, что такие действия со стороны НАБУ подвергают сомнению способность органа действовать в рамках закона и вызывают вопросы относительно прозрачности и справедливости антикоррупционной борьбы в Украине.

Добавим

Заявления о необъективности и политической ангажированности детективов НАБУ в своих расследованиях звучали неоднократно. Однако, в последнее время они начали звучать из уст руководства бюро. Причиной этому стало то, что антикоррупционеры начали расследование против первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы. Он, только после того, как оказался по ту сторону следствия, признал наличие серьезных проблем в ходе расследования, которое проводят антикоррупционеры, и отметил, что в бюро сосредоточены не на установлении истины, а на достижении «внешних целей».

Существует также беспокойство относительно нарушений презумпции невиновности со стороны НАБУ и в деле против бывшего министра агрополитики Николая Сольского. В частности, Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ за заявления по этому делу, нарушающие презумпцию невиновности. Настоящей причиной преследования Сольского там считают реформирование рынка земли в Украине.

Лилия Подоляк

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