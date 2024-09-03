ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

  •  100842 просмотра
Украина и Панама обсудили сотрудничество в ООН и мирный план

Украина и Панама обсудили сотрудничество в ООН и мирный план

  •  105780 просмотра
Зеленский подписал указы о введении санкций в отношении более 200 физических и юридических лиц

Зеленский подписал указы о введении санкций в отношении более 200 физических и юридических лиц

  •  47738 просмотра
Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

  •  108468 просмотра
Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

  •  101759 просмотра
публикации
Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

  •  9016 просмотра
Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

  •  101759 просмотра
Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков

Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков
Эксклюзив

  •  101575 просмотра
Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

  •  108468 просмотра
«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ

«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ
Эксклюзив

  •  140074 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

  •  100841 просмотра
Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

2 сентября 2024, 09:25  •  106714 просмотра
2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

2 сентября 2024, 03:03  •  109875 просмотра
1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

1 сентября 2024, 03:03  •  110625 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

31 августа 2024, 18:17  •  107074 просмотра
Актуальное
Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 12:49  •  6688 просмотра

Read in English

Семен Кривонос уволил Гизо Углаву с должности первого заместителя НАБУ из-за скандала с разглашением данных. Углава критиковал бюро за необъективность и заявил о намерении обратиться в суд.

Директор НАБУ Семен Кривонос уволил с должности своего первого заместителя Гизо Углаву, который активно критиковал бюро и заявил о необъективности детективов во время расследований. Что привело к такому решению и как повлияет на работу антикоррупционеров разбирался УНН.

Гизо Углава стал ключевой фигурой скандала о вероятном разглашении данных досудебного расследования представителями бюро. Из-за этого директор НАБУ Семен Кривонос отстранил его от исполнения обязанностей и назначил ряд служебных расследований.

По результатам служебного расследования Кривонос принял решение об увольнении Углавы с должности. Как сообщили в НАБУ, Углава совершил "ряд действий и высказываний негативного характера, направленных на персональную и профессиональную дискредитацию работника бюро, который подал служебную записку о возможных фактах утечки информации".

"Указанные действия (давление Углавы на обличителя - ред.) сформировали у работников НАБУ понимание возможности наступления негативных последствий за обличительную деятельность, что является недопустимым нарушением высоких стандартов этики и добропорядочности, которыми должны руководствоваться в своей работе работники и высшее руководство НАБУ", - отметили в бюро.

В то же время сам Углава заявил, что будет обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту.

"Сегодня я, Гизо Углава, первый заместитель директора НАБУ, сдаю свое удостоверение и жетон №001, и завершаю свою службу на этой важной должности", - указал Углава.

Он напомнил, что 9 лет проработал в НАБУ, то есть с момента создания этого антикоррупционного органа.

"Я руководил ключевыми операциями и расследованиями, которые привели к раскрытию крупных коррупционных схем. Мы вместе с командой внедрили современные методы расследования и укрепили международное сотрудничество, что позволило НАБУ стать признанным и эффективным органом... Впереди новые вызовы, но мои принципы и убеждения остаются неизменными, поэтому борьба за справедливость не закончена", - заявил Углава.

Стоит отметить, что после того, как Углава сам оказался по ту сторону следствия, он признал, что бюро оказалось под угрозой потери независимости, а детективы находятся под политическим давлением, что существенно снижает эффективность борьбы с коррупцией. В частности, под давлением активистов и главы антикоррупционного комитета ВР Анастасии Радиной.

Он также жаловался на предвзятость и заангажированность детективов НАБУ, и заявил, что выводы по делу против него относительно сливов информации из бюро сделаны уже давно "без суда и следствия".

Кроме того, Углава подал заявление в Национальное агентство по предупреждению коррупции о возможном нарушении антикоррупционного законодательства руководителем бюро Семеном Кривоносом и стал обличителем. По его словам, НАПК начало мониторинг и контроль за возможным нарушением директором НАБУ антикоррупционного законодательства.

Увольнение Гизо Углавы, который открыто заявил о политическом давлении и заангажированности детективов, несомненно, будет иметь серьезные последствия для работы НАБУ. Это увольнение может создать серьезный внутренний конфликт и раскол среди работников НАБУ. Ведь обвинения Углавы в сторону руководства бюро и обвинения в утечке информации свидетельствуют о возможных внутренних разногласиях, которые влияют на целостность команды.

Такая ситуация несомненно влияет на доверие общества к работе антикоррупционных органов, которое и без того чрезвычайно низкое.

К тому же, Углава уже заявил о своем намерении обращаться в суд, что может привести к дальнейшему обострению конфликта и вызвать новые волны критики в адрес НАБУ. В конце концов, этот конфликт может привести к изменениям в подходах к расследованиям внутри бюро, а если обвинения Углавы окажутся правдивыми, это может подтолкнуть и к смене руководства НАБУ.

Напомним

Заявления о необъективности и политической ангажированности НАБУ неоднократно уже звучали, однако антикоррупционеры на них не обращали внимание.

Наглядным примером являются дела антикоррупционеров против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Он неоднократно заявлял о том, что детективы однобоко относились к делу против него из-за политической ангажированности. Оба дела против него развалились в судах, однако НАБУ не стало официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации.

Существует также беспокойство относительно нарушений презумпции невиновности со стороны НАБУ, как в делах против Николая Сольского и нардепа  Сергея Кузьминых.

Харьковская правозащитная группа также критиковала НАБУ за заявления, нарушающие презумпцию невиновности. Настоящей причиной преследования Сольского там считают реформирование рынка земли в Украине.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикапубликации
Эксклюзив
Основательница двух брендов трикотажной одежды: "В Броварах власть, которая слышит предпринимателей"
  •  41356 просмотра

Основательница двух брендов трикотажной одежды: "В Броварах власть, которая слышит предпринимателей"

Атлетка Ботурчук завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024
  •  44708 просмотра

Атлетка Ботурчук завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Повышение акцизов: эксперт объяснил, на сколько в сентябре может вырасти стоимость сжиженного газа
  •  62654 просмотра

Повышение акцизов: эксперт объяснил, на сколько в сентябре может вырасти стоимость сжиженного газа

Эксклюзив
Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков
  •  101575 просмотра

Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков

Эксклюзив
ВР сегодня рассмотрит вопрос увольнения министров
  •  96475 просмотра

ВР сегодня рассмотрит вопрос увольнения министров

Эксклюзив
«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ
  •  140074 просмотра

«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ

Сразу две медали: пловцы Остапченко и Паламарчук получили "золото" и "бронзу" на Паралимпиаде-2024
  •  105206 просмотра

Сразу две медали: пловцы Остапченко и Паламарчук получили "золото" и "бронзу" на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Публичное давление вместо доказательств: как НАБУ злоупотребляет полномочиями, нарушая презумпцию невиновности
  •  135882 просмотра

Публичное давление вместо доказательств: как НАБУ злоупотребляет полномочиями, нарушая презумпцию невиновности

Эксклюзив
Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом
2 сентября 2024, 12:20  •  129231 просмотра

Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом

Эксклюзив
День рождения гривны: эксперты КНИИСЭ рассказали, как усиливается защита национальной валюты, о хитростях фальшивомонетчиков и опыте в их разоблачении
2 сентября 2024, 11:59  •  75820 просмотра

День рождения гривны: эксперты КНИИСЭ рассказали, как усиливается защита национальной валюты, о хитростях фальшивомонетчиков и опыте в их разоблачении

Популярные

Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

  •  101759 просмотра
Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

  •  108468 просмотра
Зеленский подписал указы о введении санкций в отношении более 200 физических и юридических лиц

Зеленский подписал указы о введении санкций в отношении более 200 физических и юридических лиц

  •  47738 просмотра
Украина и Панама обсудили сотрудничество в ООН и мирный план

Украина и Панама обсудили сотрудничество в ООН и мирный план

  •  105780 просмотра
3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

  •  100842 просмотра

Публикации

Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

  •  9016 просмотра
Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

  •  101759 просмотра
Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков

Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков
Эксклюзив

  •  101575 просмотра
Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

  •  108468 просмотра
«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ

«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ
Эксклюзив

  •  140074 просмотра

Война

Румынский парламент окончательно одобрил передачу Украине ЗРК Patriot

Румынский парламент окончательно одобрил передачу Украине ЗРК Patriot

  •  6716 просмотра
В Донецкой области продолжается масштабный пожар площадью 5000 га: ситуация на грани ЧС государственного уровня

В Донецкой области продолжается масштабный пожар площадью 5000 га: ситуация на грани ЧС государственного уровня

  •  4893 просмотра
Удар рф по Запорожью: врачи рассказали о состоянии пострадавшей 12-летней девочки

Удар рф по Запорожью: врачи рассказали о состоянии пострадавшей 12-летней девочки

  •  6414 просмотра
Захватчики проводят милитаризацию украинских детей на оккупированных территориях - Сопротивление

Захватчики проводят милитаризацию украинских детей на оккупированных территориях - Сопротивление

  •  13784 просмотра
На Полтавщине объявили трехдневный траур из-за смертельной атаки рф - ОВА

На Полтавщине объявили трехдневный траур из-за смертельной атаки рф - ОВА

  •  13106 просмотра

политика

ДТП с участием экс-главы Броварской РГА Майбоженко: назначено подготовительное заседание

ДТП с участием экс-главы Броварской РГА Майбоженко: назначено подготовительное заседание

  •  1774 просмотра
Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

  •  9130 просмотра
Румынский парламент окончательно одобрил передачу Украине ЗРК Patriot

Румынский парламент окончательно одобрил передачу Украине ЗРК Patriot

  •  6716 просмотра
Эффективное реагирование: Украина и ООН продолжат борьбу с похищением детей

Эффективное реагирование: Украина и ООН продолжат борьбу с похищением детей

  •  10599 просмотра
Наблюдательный совет Укрэнерго подтвердил увольнение Кудрицкого

Наблюдательный совет Укрэнерго подтвердил увольнение Кудрицкого

  •  15172 просмотра

Война

Румынский парламент окончательно одобрил передачу Украине ЗРК Patriot

Румынский парламент окончательно одобрил передачу Украине ЗРК Patriot

  •  6716 просмотра
В Донецкой области продолжается масштабный пожар площадью 5000 га: ситуация на грани ЧС государственного уровня

В Донецкой области продолжается масштабный пожар площадью 5000 га: ситуация на грани ЧС государственного уровня

  •  4893 просмотра
Удар рф по Запорожью: врачи рассказали о состоянии пострадавшей 12-летней девочки

Удар рф по Запорожью: врачи рассказали о состоянии пострадавшей 12-летней девочки

  •  6414 просмотра
Захватчики проводят милитаризацию украинских детей на оккупированных территориях - Сопротивление

Захватчики проводят милитаризацию украинских детей на оккупированных территориях - Сопротивление

  •  13784 просмотра
На Полтавщине объявили трехдневный траур из-за смертельной атаки рф - ОВА

На Полтавщине объявили трехдневный траур из-за смертельной атаки рф - ОВА

  •  13106 просмотра

политика

ДТП с участием экс-главы Броварской РГА Майбоженко: назначено подготовительное заседание

ДТП с участием экс-главы Броварской РГА Майбоженко: назначено подготовительное заседание

  •  1774 просмотра
Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

  •  9130 просмотра
Румынский парламент окончательно одобрил передачу Украине ЗРК Patriot

Румынский парламент окончательно одобрил передачу Украине ЗРК Patriot

  •  6716 просмотра
Эффективное реагирование: Украина и ООН продолжат борьбу с похищением детей

Эффективное реагирование: Украина и ООН продолжат борьбу с похищением детей

  •  10599 просмотра
Наблюдательный совет Укрэнерго подтвердил увольнение Кудрицкого

Наблюдательный совет Укрэнерго подтвердил увольнение Кудрицкого

  •  15172 просмотра

Новости Бизнеса

18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

2 сентября 2024, 10:10  •  65702 просмотра
Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

30 августа 2024, 11:46  •  104382 просмотра
Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

30 августа 2024, 08:49  •  104119 просмотра

Экономика

В Украине начали сеять озимые в Украине

В Украине начали сеять озимые в Украине

  •  602 просмотра
Биткоин растет на фоне важных экономических данных и решений Федеральной резервной системы США

Биткоин растет на фоне важных экономических данных и решений Федеральной резервной системы США

  •  5754 просмотра
Вечером ограничения будут больше: в «Укрэнерго» предупредили об изменениях в графиках отключений света

Вечером ограничения будут больше: в «Укрэнерго» предупредили об изменениях в графиках отключений света

  •  9735 просмотра
Киевлянам нужно готовиться к сложной зиме в любом сценарии - Харченко

Киевлянам нужно готовиться к сложной зиме в любом сценарии - Харченко

  •  13142 просмотра
Зимой света может не быть более 12 часов в сутки - эксперт

Зимой света может не быть более 12 часов в сутки - эксперт

  •  18335 просмотра

Киев

Киевлянам нужно готовиться к сложной зиме в любом сценарии - Харченко

Киевлянам нужно готовиться к сложной зиме в любом сценарии - Харченко

  •  13142 просмотра
Лето в Киеве стало вторым из самых жарких за почти полтора века

Лето в Киеве стало вторым из самых жарких за почти полтора века

  •  18363 просмотра
В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров в экосистемах

В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров в экосистемах

  •  19172 просмотра
До 31° тепла и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

До 31° тепла и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

  •  26439 просмотра
Группа «Шахедов» замечена в пяти областях Украины

Группа «Шахедов» замечена в пяти областях Украины

  •  109513 просмотра