Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

Директор НАБУ Семен Кривонос уволил с должности своего первого заместителя Гизо Углаву, который активно критиковал бюро и заявил о необъективности детективов во время расследований. Что привело к такому решению и как повлияет на работу антикоррупционеров разбирался УНН.

Гизо Углава стал ключевой фигурой скандала о вероятном разглашении данных досудебного расследования представителями бюро. Из-за этого директор НАБУ Семен Кривонос отстранил его от исполнения обязанностей и назначил ряд служебных расследований.

По результатам служебного расследования Кривонос принял решение об увольнении Углавы с должности. Как сообщили в НАБУ, Углава совершил "ряд действий и высказываний негативного характера, направленных на персональную и профессиональную дискредитацию работника бюро, который подал служебную записку о возможных фактах утечки информации".

"Указанные действия (давление Углавы на обличителя - ред.) сформировали у работников НАБУ понимание возможности наступления негативных последствий за обличительную деятельность, что является недопустимым нарушением высоких стандартов этики и добропорядочности, которыми должны руководствоваться в своей работе работники и высшее руководство НАБУ", - отметили в бюро.

В то же время сам Углава заявил, что будет обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту.

"Сегодня я, Гизо Углава, первый заместитель директора НАБУ, сдаю свое удостоверение и жетон №001, и завершаю свою службу на этой важной должности", - указал Углава.

Он напомнил, что 9 лет проработал в НАБУ, то есть с момента создания этого антикоррупционного органа.

"Я руководил ключевыми операциями и расследованиями, которые привели к раскрытию крупных коррупционных схем. Мы вместе с командой внедрили современные методы расследования и укрепили международное сотрудничество, что позволило НАБУ стать признанным и эффективным органом... Впереди новые вызовы, но мои принципы и убеждения остаются неизменными, поэтому борьба за справедливость не закончена", - заявил Углава.

Стоит отметить, что после того, как Углава сам оказался по ту сторону следствия, он признал, что бюро оказалось под угрозой потери независимости, а детективы находятся под политическим давлением, что существенно снижает эффективность борьбы с коррупцией. В частности, под давлением активистов и главы антикоррупционного комитета ВР Анастасии Радиной.

Он также жаловался на предвзятость и заангажированность детективов НАБУ, и заявил, что выводы по делу против него относительно сливов информации из бюро сделаны уже давно "без суда и следствия".

Кроме того, Углава подал заявление в Национальное агентство по предупреждению коррупции о возможном нарушении антикоррупционного законодательства руководителем бюро Семеном Кривоносом и стал обличителем. По его словам, НАПК начало мониторинг и контроль за возможным нарушением директором НАБУ антикоррупционного законодательства.

Увольнение Гизо Углавы, который открыто заявил о политическом давлении и заангажированности детективов, несомненно, будет иметь серьезные последствия для работы НАБУ. Это увольнение может создать серьезный внутренний конфликт и раскол среди работников НАБУ. Ведь обвинения Углавы в сторону руководства бюро и обвинения в утечке информации свидетельствуют о возможных внутренних разногласиях, которые влияют на целостность команды.

Такая ситуация несомненно влияет на доверие общества к работе антикоррупционных органов, которое и без того чрезвычайно низкое.

К тому же, Углава уже заявил о своем намерении обращаться в суд, что может привести к дальнейшему обострению конфликта и вызвать новые волны критики в адрес НАБУ. В конце концов, этот конфликт может привести к изменениям в подходах к расследованиям внутри бюро, а если обвинения Углавы окажутся правдивыми, это может подтолкнуть и к смене руководства НАБУ.

Напомним

Заявления о необъективности и политической ангажированности НАБУ неоднократно уже звучали, однако антикоррупционеры на них не обращали внимание.

Наглядным примером являются дела антикоррупционеров против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Он неоднократно заявлял о том, что детективы однобоко относились к делу против него из-за политической ангажированности. Оба дела против него развалились в судах, однако НАБУ не стало официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации.

Существует также беспокойство относительно нарушений презумпции невиновности со стороны НАБУ, как в делах против Николая Сольского и нардепа Сергея Кузьминых.

Харьковская правозащитная группа также критиковала НАБУ за заявления, нарушающие презумпцию невиновности. Настоящей причиной преследования Сольского там считают реформирование рынка земли в Украине.