НАБУ має пройти зовнішній аудит і перевірку детективів, вважають у правоохоронному комітеті Ради

Безпрецедентна незалежність Національного антикорупційного бюро України зобовʼязує цей орган демонструвати ефективну роботу. Однак за оцінками експертів, поки довіра до органу не виправдовується – детективи регулярно втрапляють в корупційні скандали, а також їх звинувачують у роботі на рейдерів бізнесу. Голова підкомітету з питань організації та діяльності адвокатури, органів надання правової допомоги комітету Верховної Ради України з питань правової політики Володимир Ватрас переконаний, що потрібен незалежний зовнішній аудит діяльності НАБУ, пише УНН.

НАБУ має безпрецедентну незалежність, порівняльно з іншими правоохоронними органами, а тому вони зобовʼязані виправдовувати довіру народу і доводити це своєю ефективною роботою - зазначив Володимир Ватрас в ексклюзивному коментарі УНН.

За його словами, необхідно провести зовнішній незалежний аудит роботи Національного антикорупційного бюро України, а також кваліфікаційне оцінювання детективів.

"Потрібно і зовнішній аудит провести, і щось на кшталт кваліфікаційного оцінювання уже працюючих детективів і слідчих. Можливо, оголосити нові добори співробітників і посилити вимоги до кандидатів", - зазначив Ватрас.

Додамо

Одним із прикладів участі детективів НАБУ у замовних справах є кримінальне провадження проти бізнесмена Олексія Федоричева, власника терміналів "ТИС-Зерно" і "ТИС-Добрива" у порту "Південний". Детективи Національного антикорупційного бюро України вже понад 10 років переслідують підприємця. Кримінальне провадження проти нього – це радше спроба рейдернути термінали руками НАБУ, яка надто сильно затягнулась у часі.

Фактично, за 10 років їм так і не вдалося вручити підозру бізнесмену чи обрати для нього запобіжний захід. А регулярні спроби арештувати майно хоч і закінчуються провалом щоразу, однак значно перешкоджають веденню критично важливого бізнесу у час війни, повʼязаного із забезпеченням продовольчої безпеки.

Яскравим свідченням того, що справа проти Федоричева – це бізнес-розбірки за участю правоохоронців-антикорупціонерів, є рішення суду Князівства Монако, де вже давно мешкає бізнесмен. Судді Монако відмовились вручити підозру Олексію Федоричеву, зазначивши, що його справа – це господарський спір, а не кримінал.

"… викладені у запитах відомості не дозволяють визначити характер справи як кримінальний, що дає змогу компетентним органам Князівства Монако зробити висновок: суть справи більшою мірою стосується фактів, які лежать в основі спору суто економічного характеру", - ішлося в рішенні.

Схожої думки були й судді Вищого антикорупційного суду, які не вбачали підстав, для арешту майна чи обрання запобіжного заходу Федоричеву. Ба більше, вони навіть відмовилися продовжити строки досудового розслідування після того, як вони спливли.

Проте винахідливість детективів НАБУ вражає. Замість того, щоб змиритися з поразкою і визнати, що справа була замовною, вони формально передали її на розслідування до Національної поліції. Увійшовши до слідчої групи, першим, що зробили НАБУшники – змусили колег у Печерському районному суді Києва протиснути рішення про продовження строків розслідування.

Не отримавши того, що хотіли у ВАКС, детективи намагаються протиснути необхідні рішення в Печерському райсуді Києва. Тож усе вказує на те, що в НАБУ аж надто зацікавлені терміналами в порту "Південний".

НАБУ як інструмент тиску

Експерти, опитані УНН, вказують на вибірковість роботи детективів Антикорупційного бюро, а також їх неефективність. Зокрема, за 10 років існування органу була мінімальна кількість топчиновників, яких притягнули до відповідальності за корупцію. Фактично на одного детектива – один обвинувальний вирок, який набрав законної сили.

Вони також зазначають, що детективи НАБУ часто роками розслідують ті кримінальні справи, які б мали завершитись у найкоротші терміни.