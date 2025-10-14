$41.610.01
Ексклюзив
09:28
НАБУ має пройти зовнішній аудит і перевірку детективів, вважають у правоохоронному комітеті Ради
09:05
США можуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk - FT
Ексклюзив
08:16
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув’язнення за злочини проти дітей
08:01
Трамп планує використати досвід врегулювання ситуації в Газі для припинення війни в Україні - WSJ
Ексклюзив
07:39
Конфлікт між військовими ТЦК та цивільними у Тернополі: в поліції прокоментували інцидент
06:48
Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня
06:24
Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров
14 жовтня, 02:03
Трамп підтвердив зустріч із Зеленським 17 жовтня та назвав Ердогана помічником у закінченні війни в Україні
13 жовтня, 19:08
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
Ексклюзив
13 жовтня, 16:59
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
Популярнi новини
Microsoft припиняє підтримку Windows 10: що чекає на 1,4 мільярда користувачів14 жовтня, 00:59 • 25989 перегляди
ХАМАС звільнив українця Максима Харкіна після 738 днів полону14 жовтня, 01:31 • 11272 перегляди
Припинення вогню в Україні дасть нагоду військам рф швидко передислокуватися до східного кордону НАТО - ISW14 жовтня, 02:36 • 9750 перегляди
Мінус 1200 солдатів та 390 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу14 жовтня, 04:29 • 25394 перегляди
У Чорному морі затонуло вантажне судно, український екіпаж врятовано07:09 • 15107 перегляди
Публікації
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 48941 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 48945 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво13 жовтня, 10:25 • 56534 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм13 жовтня, 10:13 • 52961 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
13 жовтня, 08:59 • 57268 перегляди
УНН Lite
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 23611 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 28343 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 29937 перегляди
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду13 жовтня, 14:09 • 29670 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 57132 перегляди
НАБУ має пройти зовнішній аудит і перевірку детективів, вважають у правоохоронному комітеті Ради

Київ • УНН

 • 4514 перегляди

Експерти відзначають, що довіра до НАБУ не виправдовується через корупційні скандали та звинувачення у роботі на рейдерів. Нардеп Володимир Ватрас наголошує на необхідності зовнішнього аудиту та кваліфікаційного оцінювання детективів.

НАБУ має пройти зовнішній аудит і перевірку детективів, вважають у правоохоронному комітеті Ради

Безпрецедентна незалежність Національного антикорупційного бюро України зобовʼязує цей орган демонструвати ефективну роботу. Однак за оцінками експертів, поки довіра до органу не виправдовується – детективи регулярно втрапляють в корупційні скандали, а також їх звинувачують у роботі на рейдерів бізнесу. Голова підкомітету з питань організації та діяльності адвокатури, органів надання правової допомоги комітету Верховної Ради України з питань правової політики Володимир Ватрас переконаний, що потрібен незалежний зовнішній аудит діяльності НАБУ, пише УНН.

НАБУ має безпрецедентну незалежність, порівняльно з іншими правоохоронними органами, а тому вони зобовʼязані виправдовувати  довіру народу і доводити це своєю ефективною роботою

- зазначив Володимир Ватрас в ексклюзивному коментарі УНН.

За його словами, необхідно провести зовнішній незалежний аудит роботи Національного антикорупційного бюро України, а також кваліфікаційне оцінювання детективів.

"Потрібно і зовнішній аудит провести, і щось на кшталт кваліфікаційного оцінювання уже працюючих детективів і слідчих. Можливо, оголосити нові добори співробітників і посилити вимоги до кандидатів", - зазначив Ватрас.

Додамо

Одним із прикладів участі детективів НАБУ у замовних справах є кримінальне провадження проти бізнесмена Олексія Федоричева, власника терміналів "ТИС-Зерно" і "ТИС-Добрива" у порту "Південний". Детективи Національного антикорупційного бюро України вже понад 10 років переслідують підприємця. Кримінальне провадження проти нього – це радше спроба рейдернути термінали руками НАБУ, яка надто сильно затягнулась у часі.

Фактично, за 10 років їм так і не вдалося вручити підозру бізнесмену чи обрати для нього запобіжний захід. А регулярні спроби арештувати майно хоч і закінчуються провалом щоразу, однак значно перешкоджають веденню критично важливого бізнесу у час війни, повʼязаного із забезпеченням продовольчої безпеки. 

Яскравим свідченням того, що справа проти Федоричева – це бізнес-розбірки за участю правоохоронців-антикорупціонерів, є рішення суду Князівства Монако, де вже давно мешкає бізнесмен. Судді Монако відмовились вручити підозру Олексію Федоричеву, зазначивши, що його справа – це господарський спір, а не кримінал.

 "… викладені у запитах відомості не дозволяють визначити характер справи як кримінальний, що дає змогу компетентним органам Князівства Монако зробити висновок: суть справи більшою мірою стосується фактів, які лежать в основі спору суто економічного характеру", - ішлося в рішенні.

Схожої думки були й судді Вищого антикорупційного суду, які не вбачали підстав, для арешту майна чи обрання запобіжного заходу Федоричеву. Ба більше, вони навіть відмовилися продовжити строки досудового розслідування після того, як вони спливли.

Проте винахідливість детективів НАБУ вражає. Замість того, щоб змиритися з поразкою і визнати, що справа була замовною, вони формально передали її на розслідування до Національної поліції. Увійшовши до слідчої групи, першим, що зробили НАБУшники – змусили колег у Печерському районному суді Києва протиснути рішення про продовження строків розслідування. 

Не отримавши того, що хотіли у ВАКС, детективи намагаються протиснути необхідні рішення в Печерському райсуді Києва. Тож усе вказує на те, що в НАБУ аж надто зацікавлені терміналами в порту "Південний".

НАБУ як інструмент тиску

Експерти, опитані УНН, вказують на вибірковість роботи детективів Антикорупційного бюро, а також їх неефективність. Зокрема, за 10 років існування органу була мінімальна кількість топчиновників, яких притягнули до відповідальності за корупцію. Фактично на одного детектива – один обвинувальний вирок, який набрав законної сили.

Вони також зазначають, що детективи НАБУ часто роками розслідують ті кримінальні справи, які б мали завершитись у найкоротші терміни. 

Лілія Подоляк

