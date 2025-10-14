НАБУ должно пройти внешний аудит и проверку детективов, считают в правоохранительном комитете Рады

Беспрецедентная независимость Национального антикоррупционного бюро Украины обязывает этот орган демонстрировать эффективную работу. Однако, по оценкам экспертов, пока доверие к органу не оправдывается – детективы регулярно попадают в коррупционные скандалы, а также их обвиняют в работе на рейдеров бизнеса. Председатель подкомитета по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов оказания правовой помощи комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Владимир Ватрас убежден, что нужен независимый внешний аудит деятельности НАБУ, пишет УНН.

НАБУ обладает беспрецедентной независимостью, по сравнению с другими правоохранительными органами, а потому они обязаны оправдывать доверие народа и доказывать это своей эффективной работой - отметил Владимир Ватрас в эксклюзивном комментарии УНН.

По его словам, необходимо провести внешний независимый аудит работы Национального антикоррупционного бюро Украины, а также квалификационное оценивание детективов.

"Нужно и внешний аудит провести, и что-то вроде квалификационного оценивания уже работающих детективов и следователей. Возможно, объявить новые наборы сотрудников и усилить требования к кандидатам", - отметил Ватрас.

Добавим

Одним из примеров участия детективов НАБУ в заказных делах является уголовное производство против бизнесмена Алексея Федорычева, владельца терминалов "ТИС-Зерно" и "ТИС-Удобрения" в порту "Южный". Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины уже более 10 лет преследуют предпринимателя. Уголовное производство против него – это скорее попытка рейдернуть терминалы руками НАБУ, которая слишком сильно затянулась во времени.

Фактически, за 10 лет им так и не удалось вручить подозрение бизнесмену или избрать для него меру пресечения. А регулярные попытки арестовать имущество хоть и заканчиваются провалом каждый раз, однако значительно препятствуют ведению критически важного бизнеса во время войны, связанного с обеспечением продовольственной безопасности.

Ярким свидетельством того, что дело против Федорычева – это бизнес-разборки с участием правоохранителей-антикоррупционеров, является решение суда Княжества Монако, где уже давно проживает бизнесмен. Судьи Монако отказались вручить подозрение Алексею Федорычеву, отметив, что его дело – это хозяйственный спор, а не криминал.

"… изложенные в запросах сведения не позволяют определить характер дела как уголовный, что дает возможность компетентным органам Княжества Монако сделать вывод: суть дела в большей степени касается фактов, которые лежат в основе спора сугубо экономического характера", - говорилось в решении.

Похожего мнения были и судьи Высшего антикоррупционного суда, которые не усматривали оснований для ареста имущества или избрания меры пресечения Федорычеву. Более того, они даже отказались продлить сроки досудебного расследования после того, как они истекли.

Однако изобретательность детективов НАБУ поражает. Вместо того, чтобы смириться с поражением и признать, что дело было заказным, они формально передали его на расследование в Национальную полицию. Войдя в следственную группу, первым, что сделали НАБУшники – заставили коллег в Печерском районном суде Киева продавить решение о продлении сроков расследования.

Не получив того, что хотели в ВАКС, детективы пытаются продавить необходимые решения в Печерском райсуде Киева. Поэтому все указывает на то, что в НАБУ уж слишком заинтересованы терминалами в порту "Южный".

НАБУ как инструмент давления

Эксперты, опрошенные УНН, указывают на избирательность работы детективов Антикоррупционного бюро, а также их неэффективность. В частности, за 10 лет существования органа было минимальное количество топ-чиновников, привлеченных к ответственности за коррупцию. Фактически на одного детектива – один обвинительный приговор, вступивший в законную силу.

Они также отмечают, что детективы НАБУ часто годами расследуют те уголовные дела, которые должны были завершиться в кратчайшие сроки.