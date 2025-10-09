Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?

Расследование дел Национального антикоррупционного бюро Украины может затягиваться на десятилетия, что свидетельствует о заинтересованности детективов. Одним из таких примеров является уголовное производство против владельца двух крупнейших терминалов "ТИС-Зерно" и "ТИС-Удобрения" в порту "Южный" Алексея Федорычева. Это дело напоминает попытку рейдерства руками правоохранителей и не имеет ничего общего с правосудием, пишет УНН.

Дело против бизнесмена Федорычева

НАБУ более 10 лет расследует уголовное производство против Федорычева. За это время детективам так и не удалось собрать доказательства вины бизнесмена. Уголовное производство против него – это скорее попытка рейдернуть терминалы руками НАБУ, которая слишком сильно затянулась во времени.

Фактически, за 10 лет детективам так и не удалось вручить подозрение бизнесмену или избрать для него меру пресечения. А регулярные попытки арестовать имущество хоть и заканчиваются провалом каждый раз, однако значительно препятствуют ведению критически важного бизнеса во время войны, связанного с обеспечением продовольственной безопасности.

Международное правосудие поставило под сомнение действия НАБУ

Ярким свидетельством того, что дело против Федорычева – это бизнес-разборки с участием правоохранителей-антикоррупционеров, является решение суда Княжества Монако, где уже давно проживает бизнесмен. Судьи Монако отказались вручить подозрение Алексею Федорычеву, отметив, что его дело – это хозяйственный спор, а не криминал.

"… изложенные в запросах сведения не позволяют определить характер дела как уголовный, что дает возможность компетентным органам Княжества Монако сделать вывод: суть дела в большей степени касается фактов, лежащих в основе спора сугубо экономического характера", - говорилось в решении.

Похожего мнения были и судьи Высшего антикоррупционного суда, которые не видели оснований для ареста имущества или избрания меры пресечения Федорычеву. Более того, они даже отказались продлить сроки досудебного расследования после того, как они истекли.

Однако изобретательность детективов НАБУ поражает. Вместо того чтобы смириться с поражением и признать, что дело было заказным, они формально передали его на расследование в Национальную полицию. Войдя в следственную группу, первым, что сделали НАБУшники – заставили коллег в Печерском районном суде Киева продавить решение о продлении сроков расследования.

Не получив того, что хотели в ВАКС, детективы пытаются продавить необходимые решения в Печерском райсуде Киева. Поэтому все указывает на то, что в НАБУ уж слишком заинтересованы терминалами в порту "Южный".

"Вечные" расследования = скрытый интерес

Судья в отставке Александр Сытников пояснил, что расследования, длящиеся десятилетия, свидетельствуют о том, что дело может быть заказным и его главная цель – испортить репутацию фигуранта такого уголовного производства.

"Если за 10 лет в этих делах ничего не делают, значит там есть какой-то интерес в этом деле. Поэтому, знаете, здесь действительно так не может быть. Вообще, к этому НАБУ очень много вопросов", - отметил экс-судья.

Он убежден, что на отсутствие эффективной работы НАБУ влияет его бесконтрольность. Сытников также обратил внимание на то, что даже внутренние механизмы общественного надзора не работают должным образом.

"Это стала у нас бесконтрольная организация. Даже та ОГС (общественный совет добропорядочности – ред.), которая избрана, это уже, будем говорить, избраны те люди, которых нужно было избрать", - отметил он.

Экс-судья не исключает, что в НАБУ действуют определенные схемы возбуждения дел и т.д. "Я не думаю, что они там такие честные-кристальные, что это 10 лет ничего не сделать. Я бывший следователь, я вам скажу, что когда жестко контролируют сроки расследования, то таких случаев не может быть, просто не может быть таких случаев", - рассказал Сытников.

Контроль над НАБУ улучшит его эффективность

Юрист подчеркнул, что такая ситуация невозможна в правоохранительных органах, где действует четкий контроль за соблюдением процессуальных сроков расследования.

По мнению Сытникова, низкая результативность работы НАБУ (один приговор, вступивший в законную силу на одного детектива) – еще одно доказательство системных проблем в НАБУ.

"Они получают такие зарплаты, я удивлен как юрист, как гражданин, почему им платят такие деньги, а выхлопа, как мы говорим, нет. Они ходят и плюют в потолок, и смеются над всеми. Я еще не удивлюсь, что у них там есть планы расследования уголовных дел, по которым ведутся бумажечки, по всем этим вопросам", — возмущается он.

Выход из этой ситуации экс-судья видит в установлении действенного контроля со стороны Генеральной прокуратуры, что соответствует Конституции Украины.

"Не может быть эта организация неподконтрольна. Она должна быть подконтрольна Генеральному прокурору. Не может быть, чтобы в государстве была структура, которая не подконтрольна Конституционному органу, а у нас это Генеральная прокуратура", - подчеркнул Сытников.

Без надлежащего надзора НАБУ превращается в закрытую и неэффективную структуру, которая больше вредит системе правосудия, чем помогает.

При этом затягивание дел на десятилетия, отсутствие приговоров и неоправданно высокие зарплаты детективов – все это свидетельствует о том, что без внешнего контроля НАБУ не способно обеспечить результативную борьбу с коррупцией, ради которой оно и было создано.

Напомним

В последнее время появляется все больше скандалов, связанных с должностными лицами НАБУ. В частности, речь идет о бывшем детективе Тарасе Ликунове, который расследовал дело в отношении "Укрзализныци", а затем занял должность в этой компании после увольнения с должности фигуранта уголовного производства. То есть таким образом детектив фактически "освободил" место под себя, что, по мнению экспертов, является прямым нарушением закона "О предотвращении коррупции" и конфликтом интересов.

Кроме того, последним громким скандалом стали дела против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который вместе с отцом-гражданином РФ, по данным следствия, занимался торговлей каннабисом с Дагестаном. Ему инкриминируют государственную измену. Кроме того, его подозревают в злоупотреблении влиянием для незаконных махинаций с налогами украинских предприятий на сумму 30 млн гривен, за что он должен был получить 900 тыс. гривен. Детектив НАБУ должен был повлиять на органы Государственной налоговой службы Украины для принятия ими противоправных решений об исключении около десяти компаний из перечня рисковых. Что является очевидным свидетельством коррупции в НАБУ.