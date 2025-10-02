"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ

Широкий резонанс, вызванный попыткой подчинения Национального антикоррупционного бюро Украины напрямую Офису Генерального прокурора, приковал внимание общества и международных партнеров к работе этого органа. Более пристальный взгляд выявил ряд нарушений законодательства, которые допускают детективы. Для исправления ситуации над НАБУ должен быть четкий и эффективный контроль. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политтехнолог Олег Постернак.

Любое учреждение правоохранительного типа должно быть под определенным процессуальным контролем. Поэтому, извините, когда была идея подчинить НАБУ Офису Генерального прокурора и некоторые моменты подотчетности отшлифовать, нормировать в соответствии с европейской практикой, в Украине поднялся бешеный гвалт, кампания защиты НАБУ и критики власти из-за этого решения. Но его идея, его основания для этого были абсолютно резонны. Сейчас мы просто будем разгребать, когда приковано внимание общества, международных игроков, власти к другим правоохранителям, к деятельности НАБУ, и оказывается, что есть огромные, масштабные нарушения, есть вопросы к деятельности этих органов и т.д. - отметил Олег Пастернак.

По его словам, корень проблемы кроется в несовершенном законодательстве.

"Если мы не хотим допускать подобных вещей, которые сейчас происходят с НАБУ, нужно изменить законодательство", - считает эксперт.

Кроме того, по его мнению, необходим четкий и эффективный контроль над Антикоррупционным бюро.

"Все эти департаменты внутреннего контроля, которые есть в этом учреждении, они не работают и не являются эффективными. Наоборот, они лишь преимущественно выполняют формальную декоративную роль", - пояснил Олег Пастернак.

Он добавил, что в НАБУ, как и в других правоохранительных органах, играет также роль человеческий фактор.

"Это не ангелы святые. Они, так же как и представители других правоохранительных органов, могут злоупотреблять своим служебным положением, заниматься черными схемами, делами, быть вовлеченными в вопросы, в уголовные и административные правонарушения. В свое время Сытник, имея административное дело о коррупции, возглавлял НАБУ, будучи фактически коррупционером. Подобный нонсенс у нас, в принципе, очень характерен для этого органа и сейчас. Подобное нужно исправлять", - считает Олег Пастернак.

По его словам, именно четкий контроль над органом помог бы минимизировать риски возникновения новых скандалов, связанных с нарушениями детективов НАБУ.

"Мы не живем в идеальном мире, и вопросы всегда будут и к НАБУ, и к СБУ, и к ГБР, и к БЭБ. Но очень многое зависит от руководства этого учреждения, насколько они к подобным вещам относятся, прикрывают, стоят наверху этих пирамид злоупотребления и пользования служебным положением", - отметил Олег Пастернак.

Добавим

Один из ярких примеров нарушения законодательства детективами НАБУ – дело против владельца двух крупнейших терминалов "ТИС-Зерно" и "ТИС-Удобрения" в порту "Южный" Алексея Федорычева. НАБУ расследует это дело уже десятилетие, однако за это время детективам так и не удалось собрать доказательства вины бизнесмена. Уголовное производство против него – это скорее попытка рейдернуть терминалы руками НАБУ, которая слишком сильно затянулась во времени.

Фактически, за 10 лет им так и не удалось вручить подозрение бизнесмену или избрать для него меру пресечения. А регулярные попытки арестовать имущество хоть и заканчиваются провалом каждый раз, однако значительно препятствуют ведению критически важного бизнеса во время войны, связанного с обеспечением продовольственной безопасности.

Ярким свидетельством того, что дело против Федорычева – это бизнес-разборки с участием правоохранителей-антикоррупционеров является решение суда Княжества Монако, где уже давно проживает бизнесмен. Судьи Монако отказались вручить подозрение Алексею Федорычеву, отметив, что его дело – это хозяйственный спор, а не криминал.

"… изложенные в запросах сведения не позволяют определить характер дела как уголовный, что дает возможность компетентным органам Княжества Монако сделать вывод: суть дела в большей степени касается фактов, которые лежат в основе спора сугубо экономического характера", - говорилось в решении.

Похожего мнения были и судьи Высшего антикоррупционного суда, которые не усматривали оснований для ареста имущества или избрания меры пресечения Федорычеву. Более того, они даже отказались продлить сроки досудебного расследования после того, как они истекли.

Однако изобретательность детективов НАБУ поражает. Вместо того чтобы смириться с поражением и признать, что дело было заказным, они формально передали его на расследование в Национальную полицию. Войдя в следственную группу, первым, что сделали НАБУшники – заставили коллег в Печерском районном суде Киева продавить решение о продлении сроков расследования.

Не получив того, что хотели в ВАКС, детективы пытаются продавить необходимые решения в Печерском райсуде Киева. Поэтому все указывает на то, что в НАБУ уж слишком заинтересованы терминалами в порту "Южный".

Напомним

Не менее эффектными были и скандалы, связанные с должностными лицами НАБУ. В частности, речь идет о бывшем детективе Тарасе Ликунове, который расследовал дело в отношении "Укрзализныци", а затем занял должность в этой компании после увольнения с должности фигуранта уголовного производства. То есть таким образом детектив фактически "освободил" место под себя, что, по мнению экспертов, является прямым нарушением закона "О предотвращении коррупции" и конфликтом интересов.

Кроме того, последним громким скандалом стали дела против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который вместе с отцом-гражданином РФ, по данным следствия, занимался торговлей каннабисом с Дагестаном. Ему инкриминируют государственную измену. Кроме того, его подозревают в злоупотреблении влиянием для незаконных махинаций с налогами украинских предприятий на сумму 30 млн гривен, за что он должен был получить 900 тыс. гривен. Детектив НАБУ должен был повлиять на органы Государственной налоговой службы Украины для принятия ими противоправных решений относительно исключения около десяти компаний из перечня рисковых. Что является очевидным свидетельством коррупции в НАБУ.