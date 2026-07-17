Удалось восстановить одно из ключевых доказательств по делу покушения на семью Ермолаева в Монако - Генпрокурор обнародовал видео

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что удалось восстановить одно из ключевых доказательств по делу о покушении на семью украинского бизнесмена в Монако, которое подозреваемые пытались уничтожить. Речь идет о видеозаписи с камеры наблюдения, которую исполнители заранее установили неподалеку от места преступления, передает УНН.

Детали

Кравченко подчеркнул, что активно продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия, направленные на получение новых доказательств по делу о покушении на убийство в Княжестве Монако.

Благодаря профессиональной работе специалистов Службы безопасности Украины удалось восстановить одно из ключевых доказательств, которое подозреваемые пытались уничтожить. Речь идет о видеозаписи с камеры наблюдения, которую исполнители заранее установили неподалеку от места преступления, чтобы получить подтверждение выполнения заказа. Несмотря на то, что это доказательство было удалено, специалисты СБУ смогли его восстановить - добавил он.

Генпрокурор поблагодарил оперативных работников СБУ, Национальной полиции, следователей и прокуроров за профессиональную и слаженную работу.

Продолжаем работать над установлением всех обстоятельств преступления, роли каждого причастного и привлечением виновных к ответственности. Ни одно доказательство не останется без внимания следствия. Работаем дальше - резюмировал Кравченко.

Напомним

30 июня в жилом доме в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека: Вадим Ермолаев, его гражданская жена и 13-летний сын (последние являются гражданами Украины). По информации СМИ, все трое находятся в больнице, состояние Ермолаева и его жены оценивается как тяжелое.

В Офисе Генерального прокурора подтвердили открытие уголовного производства по факту покушения на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, в котором также пострадали его гражданская жена и сын.

7 июля было найдено тело Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на семью в Монако, среди которых называли украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.

По делу об убийстве Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, двум задержанным вручены подозрения.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога Владиславу Реуту, подозреваемому в убийстве Анастасии Березовской, которую подозревают в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Впоследствии Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога Виталию Жиковичу, который является вторым подозреваемым в убийстве Березовской.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко вместе с коллегами из СБУ и Нацполиции провели онлайн-встречу с Генеральным прокурором Княжества Монако Стефаном Тибо. Обсудили уголовные производства по факту покушения на семью Ермолаева в Монако, а также убийство подозреваемой в покушении - Анастасии Березовской. Кравченко подчеркнул, что Украина открыта к полноценному сотрудничеству в соответствии с международно-правовыми процедурами.