Удалось восстановить одно из ключевых доказательств по делу покушения на семью Ермолаева в Монако - Генпрокурор обнародовал видео
Киев • УНН
Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что специалисты СБУ восстановили удаленную видеозапись с камеры наблюдения, установленной исполнителями неподалеку от места преступления.
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что удалось восстановить одно из ключевых доказательств по делу о покушении на семью украинского бизнесмена в Монако, которое подозреваемые пытались уничтожить. Речь идет о видеозаписи с камеры наблюдения, которую исполнители заранее установили неподалеку от места преступления, передает УНН.
Детали
Кравченко подчеркнул, что активно продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия, направленные на получение новых доказательств по делу о покушении на убийство в Княжестве Монако.
Благодаря профессиональной работе специалистов Службы безопасности Украины удалось восстановить одно из ключевых доказательств, которое подозреваемые пытались уничтожить. Речь идет о видеозаписи с камеры наблюдения, которую исполнители заранее установили неподалеку от места преступления, чтобы получить подтверждение выполнения заказа. Несмотря на то, что это доказательство было удалено, специалисты СБУ смогли его восстановить
Генпрокурор поблагодарил оперативных работников СБУ, Национальной полиции, следователей и прокуроров за профессиональную и слаженную работу.
Продолжаем работать над установлением всех обстоятельств преступления, роли каждого причастного и привлечением виновных к ответственности. Ни одно доказательство не останется без внимания следствия. Работаем дальше
Напомним
30 июня в жилом доме в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека: Вадим Ермолаев, его гражданская жена и 13-летний сын (последние являются гражданами Украины). По информации СМИ, все трое находятся в больнице, состояние Ермолаева и его жены оценивается как тяжелое.
В Офисе Генерального прокурора подтвердили открытие уголовного производства по факту покушения на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, в котором также пострадали его гражданская жена и сын.
7 июля было найдено тело Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на семью в Монако, среди которых называли украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.
По делу об убийстве Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, двум задержанным вручены подозрения.
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога Владиславу Реуту, подозреваемому в убийстве Анастасии Березовской, которую подозревают в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.
Впоследствии Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога Виталию Жиковичу, который является вторым подозреваемым в убийстве Березовской.
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко вместе с коллегами из СБУ и Нацполиции провели онлайн-встречу с Генеральным прокурором Княжества Монако Стефаном Тибо. Обсудили уголовные производства по факту покушения на семью Ермолаева в Монако, а также убийство подозреваемой в покушении - Анастасии Березовской. Кравченко подчеркнул, что Украина открыта к полноценному сотрудничеству в соответствии с международно-правовыми процедурами.