От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ

Последние громкие скандалы вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины свидетельствуют, что орган, созданный как главный инструмент борьбы с коррупцией, все больше сам становится ее олицетворением. Нарушения детективов имеют широкий спектр – от подозрений в государственной измене, коррупционных схем до попыток рейдерства. Все чаще деятельность детективов НАБУ превращается в фактор давления на бизнес и подрывает доверие как украинского общества, так и международных партнеров, пишет УНН.

Скандалы с детективами НАБУ

После того как стало известно о подозреваемом в государственной измене детективе НАБУ Руслане Магамедрасулове, который вместе с отцом-гражданином рф занимался торговлей коноплей с Дагестаном, внимание общества и международных партнеров к работе НАБУ и САП усилилось.

Позже стало известно, что Магамедрасулова также подозревают в злоупотреблении влиянием для незаконных махинаций с налогами украинских предприятий на сумму 30 млн гривен, за что он должен был получить 900 тыс. гривен. Детектив НАБУ должен был повлиять на органы Государственной налоговой службы Украины для принятия ими противоправных решений по исключению около десяти компаний из перечня рисковых.

Не добавляет оптимизма относительно эффективности работы НАБУ и еще один скандал, связанный с бывшим детективом Тарасом Ликуновым. Он расследовал дело по "Укрзализныце", а затем занял должность в этой компании после увольнения с должности фигуранта уголовного производства. То есть таким образом детектив фактически "освободил" место под себя, что, по мнению экспертов, является прямым нарушением закона "О предотвращении коррупции" и конфликтом интересов.

Невозможно не упомянуть в этом контексте еще одно громкое дело. Бывшего первого заместителя директора НАБУ Гизо Углаву подозревают в разглашении данных досудебного расследования. После увольнения из Антикоррупционного бюро он жаловался на предвзятость и заангажированность детективов НАБУ, и заявил, что выводы по делу против него относительно сливов информации из бюро сделаны уже давно "без суда и следствия".

Кроме того, Углава подал заявление в Национальное агентство по предотвращению коррупции о возможном нарушении антикоррупционного законодательства руководителем бюро Семеном Кривоносом и стал обличителем. По его словам, НАПК начало мониторинг и контроль относительно возможного нарушения директором НАБУ антикоррупционного законодательства.

Попытки рейдерства в порту "Южный". При чем здесь НАБУ

Кроме сливов информации, злоупотребления влиянием и коррупции грешат детективы НАБУ и давлением на бизнес. Открытие уголовных дел против крупных бизнесменов по заказу их конкурентов или же желающих "отжать" актив давно стало нормой в этом правоохранительном органе.

Одним из примеров можно упомянуть уголовное производство против украинской компании Archer - производителя тепловизионных приборов. НАБУ после того, как разгорелся публичный скандал, было вынуждено закрыть дело, поскольку не собрали достаточно доказательств уголовного правонарушения в действиях должностных лиц министерства обороны и этой компании. Три года блокировок производства тепловизоров, очевидно, происходили по заказу и еще и подыгрывали врагу.

Еще один не менее яркий пример - дело против владельца двух крупнейших терминалов "ТИС-Зерно" и "ТИС-Удобрения" в порту "Южный" Алексея Федорычева. НАБУ расследует это дело уже десятилетие, однако за это время детективам так и не удалось собрать доказательства вины бизнесмена. Уголовное производство против него – это скорее попытка рейдернуть терминалы руками НАБУ, которая слишком сильно затянулась во времени.

Фактически, за 10 лет им так и не удалось вручить подозрение бизнесмену или избрать для него меру пресечения. А регулярные попытки арестовать имущество хоть и заканчиваются провалом каждый раз, однако значительно препятствуют ведению критически важного бизнеса во время войны, связанного с обеспечением продовольственной безопасности.

Ярким свидетельством того, что дело против Федорычева – это бизнес-разборки с участием правоохранителей-антикоррупционеров, является решение суда Княжества Монако, где уже давно проживает бизнесмен. Судьи Монако отказались вручить подозрение Алексею Федорычеву, отметив, что его дело – это хозяйственный спор, а не криминал.

… изложенные в запросах сведения не позволяют определить характер дела как уголовный, что дает возможность компетентным органам Княжества Монако сделать вывод: суть дела в большей степени касается фактов, которые лежат в основе спора сугубо экономического характера - говорилось в решении.

Похожего мнения были и судьи Высшего антикоррупционного суда, которые не усматривали оснований для ареста имущества или избрания меры пресечения Федорычеву. Более того, они даже отказались продлить сроки досудебного расследования после того, как они истекли.

Однако изобретательность детективов НАБУ поражает. Вместо того чтобы смириться с поражением и признать, что дело было заказным, они формально передали его на расследование в Национальную полицию. Войдя в следственную группу, первым, что сделали НАБУшники – заставили коллег в Печерском районном суде Киева продавить решение о продлении сроков расследования.

Не получив того, что хотели в ВАКС, детективы пытаются продавить необходимые решения в Печерском райсуде Киева. Поэтому все указывает на то, что в НАБУ уж слишком заинтересованы терминалами в порту "Южный".

НАБУ как инструмент давления

Эксперты, опрошенные УНН, указывают на избирательность работы детективов Антикоррупционного бюро, а также их неэффективность. В частности, за 10 лет существования органа было минимальное количество топ-чиновников, привлеченных к ответственности за коррупцию. Фактически на одного детектива – один обвинительный приговор, вступивший в законную силу.

Вместо расследования действий министров или высших чиновников, детективы преследуют второстепенных посредников и руководителей небольших предприятий. Ни одного примера реального наказания топ-чиновника нет. Зато более 20 приговоров ВАКС по делам НАБУ засекречены без объяснений. Это вызывает серьезные сомнения в объективности - рассказал бывший заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков.

Эксперты также отмечают, что детективы НАБУ часто годами расследуют те уголовные дела, которые должны были завершиться в кратчайшие сроки. "Тем самым оказывается определенное давление и на участников уголовного производства, и на какие-то определенные, наверное, бизнес-процессы, действия, решения и так далее", - считает юрист Олег Шрам.

По его мнению, борьба с коррупцией часто используется как обертка, а на самом деле в НАБУ преследуются совсем другие цели.

Если смотреть системно за деятельностью НАБУ, то многие публично известные факты дают основания говорить, что они преследуют иные, чем определенные законом, задачи в тех или иных уголовных производствах. И эти задачи точно не связаны с их полномочиями и теми задачами, которые определены законом, а именно - борьба с коррупцией. Это может быть и рейдерство, и преследование отдельных лиц с той или иной целью, искусственные создания доказательств виновности, провокации подкупа, фальсификация тех или иных материалов досудебных расследований, о чем не раз говорили, в частности, и участники тех дел, которые рассматриваются в антикоррупционном суде. То есть, спектр очень широкий, а все это, в совокупности, говорит, что цель у них иная, и не может уголовное производство, какое бы оно там ни было, тем более, если оно касается каких-то хозяйственных взаимоотношений, финансовых, расследоваться много лет и не найти своего решения - отметил Олег Шрам.

Почему контроль над НАБУ необходим

Юристы указывают, что с началом полномасштабной войны россии против Украины ситуация с нарушениями законодательства в НАБУ ухудшилась: судейский и процессуальный контроль ослаб, а возможности для рейдерских захватов с участием правоохранителей значительно возросли.

Политтехнолог Олег Постернак, в частности, считает, что проблема заложена в самой системе.

"Любое учреждение правоохранительного типа должно быть под определенным процессуальным контролем. Поэтому, извините, когда была идея подчинить НАБУ Офису Генерального прокурора и некоторые моменты подотчетности отшлифовать, нормировать в соответствии с европейской практикой, в Украине поднялся бешеный гвалт, кампания защиты НАБУ и критики власти из-за этого решения. Но его идея, его основания для этого были абсолютно резонны. Сейчас мы просто будем разгребать, когда приковано внимание общества, международных игроков, власти к другим правоохранителям, к деятельности НАБУ, и оказывается, что есть огромные, масштабные нарушения, есть вопросы к деятельности этих органов и т.д.", - отметил он.

По его словам, детективы НАБУ, как и представители других правоохранительных органов, могут злоупотреблять своим положением, прикрывать "черные схемы", провоцировать подкуп или участвовать в фальсификациях.

"В свое время Сытник, имея административное дело о коррупции, возглавлял НАБУ, будучи фактически коррупционером. Подобный нонсенс у нас, в принципе, очень характерен для этого органа и сейчас. Подобное надо исправлять", - отметил Олег Постернак.

По его словам, именно четкий контроль над органом помог бы минимизировать риски возникновения новых скандалов, связанных с нарушениями детективов НАБУ.

Одной из причин кризисного состояния НАБУ эксперты также называют кадровую политику. По их словам, конкурсы, по которым отбирают руководителей и детективов НАБУ, имеют бутафорный характер. В результате таких отборов в систему попадают не профессионалы, а "нужные люди", которые выполняют задачи, далекие от борьбы с коррупцией.

Поэтому очевидно не случайно за Антикоррупционным бюро тянется длинный шлейф скандалов: от проваленных дел против топ-чиновников до обвинений в рейдерстве. Все это демонстрирует системность проблемы, которая давно вышла за пределы отдельных инцидентов.

Вместо выводов

НАБУ создавалось как символ борьбы с коррупцией. Но на практике превратилось в структуру, которая сама погружена в коррупционные скандалы, открывает дела по заказу, давит на бизнес и помогает в реализации рейдерских схем. В отсутствие эффективного контроля этот орган не только не выполняет своих функций, но и вредит развитию правовой системы и экономики страны.

Эксперты сходятся во мнении: необходимы изменения в законодательстве, прозрачные кадровые конкурсы и четкий контроль над деятельностью НАБУ. Иначе Украина и дальше будет иметь "антикоррупционное" бюро, которое больше напоминает коммерческий инструмент в руках отдельных групп влияния, а международные партнеры и дальше будут требовать реальной борьбы с коррупцией.