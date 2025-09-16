Детективи НАБУ влаштували диверсію проти України та спрацювали на користь ворога – експерт про скандал навколо справи виробника тепловізорів

$41.230.05
12:18
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисники
10:17 • 14576 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
10:07 • 26656 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
09:54 • 16774 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
09:19 • 27357 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
08:08 • 28344 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46 • 15000 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 33643 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетами
16 вересня, 06:54 • 23300 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38 • 60084 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
Теги
Автори
Сікорський заявив главі МЗС Китаю про необхідність поважати суверенітет і цілісність України
Потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни - Навроцький
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico
Що наобіцяв путін Трампу за останні пів року - відповідь МЗС України
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
10:07 • 26656 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
09:19 • 27357 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру08:08 • 28344 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 33643 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступ
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітацію
The New York Times
Північний потік
БМ-30 «Смерч»
Свіфт
Шахед-136

Детективи НАБУ влаштували диверсію проти України та спрацювали на користь ворога – експерт про скандал навколо справи виробника тепловізорів

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Нещодавно НАБУ закрило кримінальне провадження, не знайшовши достатніх доказів проти компанії Archer - українського виробника тепловізорів.

Детективи НАБУ влаштували диверсію проти України та спрацювали на користь ворога – експерт про скандал навколо справи виробника тепловізорів

НАБУ влаштувало диверсію проти країни – майже три роки намагалося знищити українського виробника тепловізорів, через що тисячі українських військових втратили життя та здоровʼя, а ворог просунувся на фронті. Про це написав політичний експерт Олег Постернак.

НАБУ три роки блокувало та намагалось знищити важливе військове підприємство. Бюро вже відкрито працює проти України. Три роки тому НАБУ прийшло до компанії Archer. Це український виробник прицілів і обладнання нічного бачення (тепловізорів), один з найкращих у світі. Як відомо, ЗСУ воюють, зокрема, завдяки оптиці Archer. Так ось, майже три роки Бюро блокувало постачання прицілів та тепловізорів у війська. Через дії НАБУ тисячі українських військових втратили здоров’я та життя, а росія просунулася вглиб фронту

– зазначив він.

Експерт нагадав, що на початку великої війни НАБУ почало безпрецедентну кампанію зі знищення українського виробника "Archer".

"Справу очолила детективка Валерія Смоліна. НАБУшники вилучили креслення та схеми продукції компанії, арештували її рахунки в різних країнах, блокували виробничу діяльність, кошмарили сім’ї співробітників, обшуками перевертали житло та офіси. Правоохоронні органи та спецслужби інших країн, в яких працює компанія, провели ретельні перевірки і визнали її дії абсолютно законними. Але НАБУ продовжило робити все, щоб український виробник не міг повноцінно працювати і був у підсумку знищений", – наголосив він.

Він впевнений, що лише широкий розголос та суспільний резонанс змусив НАБУ відступити та визнати, що у нього немає доказів проти компанії.

"У НАБУ свій кишеньковий прокурор, свій кишеньковий суд, своя кишенькова грантова та медійна армія "активістів". Тому свавілля "антикорупціонерів" могло продовжуватися й далі. Детективка Валерія Смоліна не понесла жодної відповідальності, не кажучи вже про керівництво Бюро. Але вона – не єдина зацікавлена в знищені "Арчера" особа. Імена інших причетних шкідників – в тому числі прокурорів САП та суддів ВАКС, теж дуже скоро будуть відомі", – наголосив Постернак.

Він перерахував наслідки злочинної діяльності Бюро:

  • НАБУшники, знищуючи стратегічне підприємство, так чи інакше допомогли ворогу вбити тисячі наших воїнів;
    • детективи НАБУ, свідомо чи ні, але влаштували диверсію проти України та спрацювали на користь ворогу;
      • жоден НАБУшник не поніс відповідальності;
        • НАБУ послаблює Україну на фронті;
          • дії Бюро – злочин проти України та підрив її обороноздатності.

            На переконання експерта, НАБУ – це пухлина у серці країни, його необхідно закривати.

            Як повідомлялося вчора, НАБУ закрило кримінальне провадження щодо українського виробника тепловізійної техніки Archer. В Бюро зазначили, що за результатами розслідування не зібрано достатньо доказів, які б свідчили про наявність у діях посадових осіб МО і компанії Archer складу кримінального правопорушення. Власник компанії заявив, що злочинні дії НАБУ – це  зачистка українського ринку від ведучого українського виробника.

            Лілія Подоляк

            СуспільствоПолітика
            Спеціалізована антикорупційна прокуратура
            Національне антикорупційне бюро України
            Україна