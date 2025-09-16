$41.230.05
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитники
10:17 • 14553 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07 • 26625 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54 • 16758 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
09:19 • 27328 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08 • 28324 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46 • 14999 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 33624 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетами
16 сентября, 06:54 • 23299 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 60075 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
Детективы НАБУ устроили диверсию против Украины и сработали в пользу врага – эксперт о скандале вокруг дела производителя тепловизоров

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Недавно НАБУ закрыло уголовное производство, не найдя достаточных доказательств против компании Archer – украинского производителя тепловизоров.

Детективы НАБУ устроили диверсию против Украины и сработали в пользу врага – эксперт о скандале вокруг дела производителя тепловизоров

НАБУ устроило диверсию против страны – почти три года пыталось уничтожить украинского производителя тепловизоров, из-за чего тысячи украинских военных потеряли жизнь и здоровье, а враг продвинулся на фронте. Об этом написал политический эксперт Олег Постернак.

НАБУ три года блокировало и пыталось уничтожить важное военное предприятие. Бюро уже открыто работает против Украины. Три года назад НАБУ пришло в Archer. Это украинский производитель прицелов и оборудования ночного видения (тепловизоров), один из лучших в мире. Как известно, ВСУ воюют, в частности благодаря оптике Archer. Так вот, почти три года Бюро блокировало поставки прицелов и тепловизоров в войска. Из-за действий НАБУ тысячи украинских военных потеряли здоровье и жизнь, а россия продвинулась вглубь фронта

– отметил он.

Эксперт напомнил, что в начале войны НАБУ начало беспрецедентную кампанию по уничтожению украинского производителя "Archer".

"Дело возглавила детектив Валерия Смолина. Набушники изъяли чертежи и схемы продукции компании, арестовали ее счета в разных странах, блокировали производственную деятельность, кошмарили семьи сотрудников, обысками переворачивали жилье и офисы. Правоохранительные органы и спецслужбы других стран, в которых работает компания, провели тщательные проверки и признали ее действия абсолютно законными. Но НАБУ продолжило делать все, чтобы украинский производитель не мог полноценно работать и был в итоге уничтожен", – подчеркнул он.

Он уверен, что только широкая огласка и общественный резонанс заставил НАБУ отступить и признать, что у него нет доказательств против компании.

"У НАБУ свой карманный прокурор, свой карманный суд, своя карманная грантовая и медийная армия "активистов". Поэтому произвол "антикоррупционеров" мог продолжаться и дальше. Детектив Валерия Смолина не понесла никакой ответственности, не говоря уже о руководстве Бюро. Но она – не единственная заинтересованная в уничтоженной "Арчере" личность. Имена других причастных вредителей – в том числе прокуроров САП и судей ВАКС, тоже очень скоро будут известны", – подчеркнул Постернак.

Он перечислил последствия преступной деятельности Бюро:

• НАБУшники, уничтожая стратегическое предприятие, так или иначе помогли врагу убить тысячи наших воинов;

• детективы НАБУ сознательно или нет, но устроили диверсию против Украины и сработали в пользу врага;

• ни один НАБУшник не понес ответственности;

• НАБУ ослабляет Украину на фронте;

• действия Бюро – преступление против Украины и подрыв ее обороноспособности.

По убеждению эксперта, НАБУ – опухоль в сердце страны, его необходимо закрывать.

Как сообщалось вчера, НАБУ закрыло уголовное производство по украинскому производителю тепловизионной техники Archer. В Бюро отметили, что по результатам расследования не собрано достаточно доказательств, свидетельствующих о наличии в действиях должностных лиц МО и компании Archer состава уголовного правонарушения. Владелец компании заявил, что преступные действия НАБУ – это зачистка украинского рынка от ведущего украинского производителя.

Лилия Подоляк

ОбществоПолитика
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украина