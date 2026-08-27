Атака рф на Одесу залишила трьох постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф на Одесу постраждали троє чоловіків віком 24, 25 і 49 років. Пошкоджено будівлі, автомобілі та приватний будинок, виникли пожежі.
Внаслідок атаки рф на Одесу відомо про трьох постраждалих, повідомив у четвер голова Одеської МВА Сергій Лисак у соцмережах, пише УНН.
На цю хвилину відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу. Це чоловіки віком 24, 25 та 49 років. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості
У ДСНС повідомили, показавши фото, що на Одещині унаслідок ворожого обстрілу спалахнули пожежі за кількома адресами. Пошкоджено фасад, дах та скління 16-поверхівки, будівлю навчального закладу, приватний будинок з гаражем та автомобілі. Вогонь охопив господарські споруди, гараж та суху траву.
Одещина понад 7 годин була під атакою рф: пошкоджено висотку та інфраструктуру27.08.26, 08:33 • 4616 переглядiв