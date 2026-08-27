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Атака рф на Одессу оставила троих пострадавших

Киев • УНН

 • 952 просмотра

В результате атаки рф на Одессу пострадали трое мужчин в возрасте 24, 25 и 49 лет. Повреждены здания, автомобили и частный дом, возникли пожары.

Атака рф на Одессу оставила троих пострадавших

В результате атаки рф на Одессу известно о трех пострадавших, сообщил в четверг глава Одесской ГВА Сергей Лысак в соцсетях, пишет УНН.

На данный момент известно о трех пострадавших в результате вражеской атаки на Одессу. Это мужчины в возрасте 24, 25 и 49 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести

- написал Лысак.

В ГСЧС сообщили, показав фотографии, что в Одесской области в результате вражеского обстрела вспыхнули пожары по нескольким адресам. Повреждены фасад, крыша и остекление 16-этажного дома, здание учебного заведения, частный дом с гаражом и автомобили. Огонь охватил хозяйственные постройки, гараж и сухую траву.

Одесская область более 7 часов находилась под атакой рф: повреждены высотка и инфраструктура27.08.26, 08:33 • 10505 просмотров

Юлия Шрамко

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